Sony et Disney avancent dans un éventuel nouvel accord

Nous savons tous que l’enfer que Spider-Man a vécu l’année dernière. Pendant quelques semaines, Sony et Disney n’ont pas semblé parvenir à un accord. Enfin, il semble que les deux sociétés avancent dans la négociation.

Spider-man Ce sont encore des nouvelles. Après le grand scandale qui s’est produit l’été dernier, lorsque Sony et Disney ils se sont battus pour la garde du personnage, il semble qu’ils parviennent enfin à un accord. Lors d’une table ronde organisée par The Hollywood Reporter, deux dirigeants des deux sociétés ont de nouveau évoqué cet événement et l’avenir qui nous attend. Pour Tom Rothman, appartenant à Sony, il y a toujours “espoir” qu’un nouvel accord soit conclu pour étendre la présence de Spidey dans l’univers cinématographique Marvel.

À l’été 2019, tout semblait indiquer que Spider-man développerait sa carrière solo dans Sony, s’éloignant ainsi du reste des personnages de Marvel. Face au refus des fans et à l’inquiétude de Tom Holland Pour l’avenir de son personnage, les deux parties se sont rapprochées des positions. De cette façon, ils ont conclu que Peter Parker Il continuerait à UCM avec un autre film solo et un autre dans lequel il apparaîtrait aux côtés des autres super-héros Marvel.

L’avenir de Spidey

Maintenant, grâce à la table ronde du support susmentionné, Rothman et Alan Horn, directeur de Disney, ont parlé des négociations qui ont eu lieu l’année dernière: «La communauté des fans, qui est très importante pour nous, a vraiment répondu à ce que Tom et l’équipe Spider-Man avaient fait. Et ils l’ont aimé. Ils ont apprécié le fait que l’UCM et Kevin Feige soient impliqués. Nous écoutons vos suggestions selon lesquelles le fait de rejoindre nos forces serait probablement une bonne idée », a déclaré Horn.

À propos de l’avenir de Spider-man, Rothman espérait trouver un nouvel accord et a qualifié les fans de calme: «J’espère que oui. Je pense que c’est une victoire classique. C’est pour Sony, je pense que c’est pour Disney et aussi pour les fans et les spectateurs. Tout ce que je dirais, c’est que la diffusion des informations et le rythme des négociations ne coïncident pas nécessairement. »

