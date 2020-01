Sony lance «Bad Boys 4»

Avec l’arrivée dans les salles de “Bad Boys for Life” ce week-end, Sony Pictures a annoncé qu’ils avaient commencé le développement de “Mauvais garçons 4‘. De plus et cette fois The Hollywood Reporter s’en va, nous avons appris que Chris Bremner (scénariste de ‘Bad Boys for Life’ et le futur ‘National Treasure 3’ pour Disney) écrivent le scénario d’un film où Will Smith et Martin Lawrence devraient revenir Protagonistes.

La livraison ultérieure montre Paola Nez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig et Charles Melton comme membres d’une unité de police moderne et hautement spécialisée qui affronte de front la vieille école des Bad Boys: Mike Lowrey (Smith) et Marcus Burnett (Lawrence). Puis il y a une nouvelle menace à Miami qui les oblige à se comprendre. Voici Armando Armas (Jacob Scipio), un authentique meurtrier impitoyable et chef d’un cartel de la drogue qui a entre les sourcils et les sourcils et Mike Lowery (Smith).

Le premier film de cette saga de comédie et d’action est sorti en 1995 et a récolté 66 millions de dollars à l’échelle nationale et 141 millions dans le monde. Puis, en 2003, sa suite est arrivée, qui a eu une performance nettement supérieure, levant 138 millions de dollars aux États-Unis et 273 dans le monde.

Adil El ArbiyBilall Fallah réalise ce dernier film dont le scénario a été l’œuvre de Chris Bremner, David Guggenheim et Joe Carnahan, tandis que Jerry Bruckheimer (crédité de feu Don Simpson) l’a répété en tant que producteur. Un dernier film qui devrait permettre de récolter plus de 60 millions de dollars au cours de ses quatre premiers jours à l’affiche au box-office nord-américain. Normal qu’un quatrième versement semble être une bonne idée …