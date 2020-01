Sony lance le remake d’Anaconda

Bien qu’il n’ait pas été reconnu par les critiques, le film Sony de 1997, ‘Anaconda‘s a obtenu un grand succès financier et, par conséquent, comme le rapporte Variety, plus de 20 ans après son lancement, l’étude cherche des moyens de relancer la franchise avec un redémarrage pour avoir un script d’Evan Daugherty (‘ Divergent ‘ ).

Pour le moment, il n’y a plus de détails sur la nouvelle histoire, les personnages ou leur producteur, réalisateur et casting. Il est clair que cela pourrait être un bon moment pour revitaliser cette franchise, car le genre des énormes créatures semble être à la mode avec des succès comme ‘The Meg’ ou ‘Godzilla’.

Le film original montre une équipe de réalisateurs de documentaires qui se déplacent dans la forêt amazonienne pour localiser la tribu indigène des Shirishama. L’équipe est rejointe par un mystérieux ancien prêtre qui se consacre à la chasse et prétend savoir où sont les Shirishama. Mais, en réalité, ce qu’il fait, c’est les amener à chasser un seul reptile au monde: un immense serpent anaconda de douze mètres de long.

Avec 40% dans Rotten Tomatoes et plusieurs nominations Razzie derrière eux (dont le pire film), le film a récolté 135 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 45 millions. Le casting était composé de Jennifer Lopez, Jon Voight, Eric Stoltz, Ice Cube, Jonathan Hyde, Kari Wuhrer et Owen Wilson.

Son succès a conduit à une suite en 2004 intitulée “ Anacondas: la chasse à l’orchidée de sang ”, puis a poursuivi directement en deux séquences pour la vidéo: “ Anaconda 3: Offspring ” et “ Anacondas: Trail of Blood ”. Déjà en 2015, le croisement ‘Lake Placid vs Anacond ‘.