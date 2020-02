Sony lance une série de «Doc Savage»

Comme le rapporte Deadline, Sony Pictures Television a commencé le développement d’une nouvelle série télévisée basée sur «Doc Savage» (The Bronze Man), personnage créé par Lester Dent en 1933 sous le pseudonyme de Kenneth Robeson. Initialement, l’histoire devait être adaptée sous la direction de Shane Black et le rôle de Dwayne Johnson, mais après quatre ans de stagnation, Sony a décidé de la porter sur le petit écran.

La série est rapidement devenue une icône de la littérature sur la pâte. Popularisé à travers des séries radiophoniques, cinématographiques et télévisées dans les années 30 et 40, le personnage se consacre à la lutte contre le mal dans le monde après avoir été éduqué et formé depuis son enfance pour être un “surhomme” en termes de corps et d’esprit. Ses aventures incluent des dinosaures, des sociétés secrètes, des gadgets et des armes incroyables, des pièges mortels, des échappées contre la montre et des complots pour gouverner la terre.

Sony s’est associé à Original Film (de Neal H. Mortiz) et Cond Nest Entertainment pour développer cette série basée sur la franchise de fiction de Street & Smith, dans le cadre d’un accord de trois ans entre Original Film et Sony Pictures TV .

La série, qui comptait 181 histoires individuelles, avait déjà fait l’objet d’une adaptation cinématographique en 1975 intitulée «Doc Savage: l’homme de bronze». Warner Bros était le studio en charge de ce film avec Ron Ely.