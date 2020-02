Sony ne connaît pas le prix de la PlayStation 5

Les fans de Sony pourraient être déçus du lancement du PlayStation 5, qui pourrait coûter près de 500 $ au lancement selon un rapport. Lorsqu’une nouvelle génération de systèmes de jeux vidéo est lancée, les combattants en guerre pour l’argent des consommateurs se retrouvent souvent à essayer de réaliser un profit sur le matériel tout en attirant un public qui dépensera réellement de l’argent pour les jeux et les services. Comme cela ne peut pas se produire si personne n’achète le système, cela peut être problématique lorsque les coûts de production sont élevés. Et si les prix sur le système ne sont pas suffisamment compétitifs, les joueurs chercheront ailleurs pour satisfaire leurs besoins.

Ce problème a frappé Microsoft difficile lorsque la PlayStation 4 et la Xbox One ont été lancées. Microsoft a fait de nombreux faux pas en lançant la Xbox de génération actuelle. Il n’a pas mis l’accent sur l’aspect jeu du nouveau système, choisissant de se concentrer sur les fonctionnalités de divertissement à domicile. Il n’avait pas assez d’exclusivités. Il a essayé de vendre des joueurs sur une caméra surveillant chacun de leurs mouvements comme une bonne chose. Surtout, cela se résumait au prix. le Xbox One lancé avec un prix élevé de 499 $. La PlayStation 4, d’autre part, a frappé les étagères à 399 $. Le reste appartient à l’histoire. Les joueurs ont afflué vers la PlayStation 4 moins chère, qui offrait également une multitude d’exclusivités. Mais la dernière fois que Sony a essayé de prix un système au-dessus de la Xbox 360 de Microsoft avec le lancement de la PlayStation 3, cela n’a pas bien marché pour la société, qui a passé des années à se remettre des dégâts.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Le dispositif de revendication de brevet de la manette PlayStation 5 prendra en charge les commandes vocales

Microsoft n’a pas les exclusivités que Sony a ou aura. Mais selon un rapport de Bloomberg, cela pourrait éloigner Sony du prix. La PlayStation 5 coûte environ 450 $ à produire, en grande partie à cause de la rareté de certaines pièces essentielles, notamment la DRAM et la NAND. Actuellement, ceux-ci sont recherchés par de nombreux développeurs de smartphones, ce qui les rend difficiles à sécuriser suffisamment bon marché pour réduire les coûts de production.

La PlayStation 4 coûte environ 381 $ à produire. Si Sony vend la console de nouvelle génération à un prix similaire par rapport aux coûts de production, cela signifie que la PlayStation 5 pourrait coûter près de 500 $ (470 $ au plus bas) si elle veut réaliser un profit sur le système lui-même. Étant donné que les clients Sony sont habitués à payer 399 $ pour un système, cela pourrait être difficile à vendre pour les joueurs. Microsoft n’a pas encore fixé de prix pour la série X, mais devrait le faire à l’E3 en juin.

Sony est resté silencieux sur ses prix, préférant jouer à un jeu d’attente avec la concurrence et a apparemment l’intention d’annoncer son prix en fonction de ce que Microsoft fait. Les coûts de production élevés ne signifient pas nécessairement la perte de la PlayStation 5. Sony pourrait, comme d’autres l’ont fait par le passé, choisir de vendre le système à perte. Le système lui-même n’est jamais le créateur de l’argent, après tout. L’argent réel se trouve dans les jeux, les services d’abonnement et d’autres opportunités qui ne se présentent que lorsqu’un nombre sain de joueurs s’amusent sur un système particulier. Bien qu’il ne soit pas clair de savoir ce que Sony fera, il est très possible que les fans de PlayStation subissent un petit choc des autocollants quand viendra le temps de mettre à niveau.

Suivant: Pourquoi Microsoft ne pense pas que Nintendo et Sony sont ses principaux concurrents de jeux

Source: Bloomberg

La cinématique d’ouverture de Final Fantasy 7 Remake est à couper le souffle

A propos de l’auteur

John Prager est un joueur de toujours qui est pratiquement obsédé par les RPG, bien qu’il puisse être trouvé en train de jouer à Overwatch et à d’autres jeux à l’occasion. Une fois membre de la PC Master Race, sa préférence s’est déplacée vers les consoles au fil des ans. Il a complètement détruit quatre contrôleurs Xbox Elite par surutilisation (et un dans un accès de rage de guérisseur). John écrit depuis plus d’une décennie et passe la plupart de son temps libre avec un contrôleur à la main et une tasse de café à proximité.

En savoir plus sur John Prager