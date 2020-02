Sony Pictures Classics reprend le film de neuf jours de Sundance avec Winston Duke et Zazie Beetz – Blackfilm

THR rapporte que Sony Pictures Classics a acquis la fonction fantastique Neuf jours après ses débuts au Sundance Film Festival en janvier.

Winston Duke dirige le film en tant que Will, un homme solitaire qui mène une série d’entretiens avec des âmes humaines pour avoir une chance de naître. Cinq prétendants émergent, et au cours de neuf jours, Will teste chacun d’eux, mais il ne peut en choisir qu’un seul. Le vainqueur sera récompensé par une opportunité convoitée de devenir un nouveau-né dans le monde réel, tandis que les autres cesseront d’exister. Zazie Beetz, Benedict Wong, Bill Skarsgard, Tony Hale et David Rysdahl également star.

La CPS a acquis les droits nord-américains, ainsi que les droits pour l’Amérique latine, l’Europe de l’Est, le Moyen-Orient, l’Inde, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Scandinavie, l’Afrique du Sud, le Benelux, la Thaïlande et sur toutes les compagnies aériennes du monde entier.

“Nine Days est l’un de ces rares films qui auront une longue durée de vie et résisteront à l’épreuve du temps”, a déclaré une déclaration de Sony Pictures Classics. “Il s’agit de réalités alternatives – Black Mirror sur grand écran, avec des touches de Wings of Desire et The Matrix. Il offre de nombreuses surprises et marque la naissance d’un grand cinéaste. Nous sommes ravis de présenter Nine Days à un public du monde entier. »

Le film marque les débuts du long métrage de l’écrivain-réalisateur brésilien japonais Edson Oda. Il a remporté le Waldo Salt Screenwriting Award au festival.

Le film est une coproduction entre Juniper Productions, Mandalay Pictures, Nowhere, MACRO Media et The Space Program, en association avec Mansa Productions, Oak Street Pictures, 30WEST, Baked Studios et Datari Turner Productions. Le projet est produit par Jason Michael Berman de Mandalay Pictures, Mette-Marie Kongsved et Laura Tunstall de nulle part, Matthew Lindner de Juniper Productions et Datari Turner. Les producteurs exécutifs sont Charles D. King, Kim Roth, Gus Deardoff, Kellon Akeem, Yandy Smith, Renée Frigo, Beth Hubbard, Trevor Groth, Winston Duke, Caroline Connor, Will Raynor, Mark C. Stevens, Mark G.Mathis, Kwesi Collisson, Larry Weinberg , George A. Loucas, Michelle Craig et Piero Frescobaldi.

“C’est un rêve devenu réalité d’avoir réalisé un film que Tom, Michael et Dylan aiment et veulent donner une sortie en salles”, dit une déclaration des producteurs. “Leur passion sincère pour Nine Days a été contagieuse et, en remettant notre film, nous ne pouvons penser à aucun meilleur partenaire que Sony Pictures Classics.”

L’accord a été négocié par Weinberg de Mandalay Pictures, et 30WEST et CAA Media Finance qui coproduisent les droits nord-américains au nom des cinéastes.