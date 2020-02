Sony Pictures commence le développement d’une adaptation «CrossFire»

Selon Variety, Sony Pictures a commencé le développement d’une adaptation cinématographique de«CrossFire», un film basé sur le jeu vidéo de tir à la première personne en ligne développé par la société sud-coréenne SmileGate Entertainment. Chuck Hogan, scénariste de ‘The Town. Cité des voleurs, soyez responsable de l’adaptation de l’histoire.

Après son arrivée en 2007 en Corée du Sud, en 2008 en Chine et en 2009 en Amérique du Nord, ‘CrossFire’ est devenu le jeu en ligne avec la collection la plus élevée au monde en 2014 avec 1,3 milliard de dollars, étant l’un des jeux vidéo les plus réussis de tous les temps avec 12 000 millions de dollars et 1 milliard de joueurs inscrits dans le monde.

Il s’agit d’un jeu de commande à la première personne gratuit qui a deux sociétés de mercenaires appelées “Black List” et “Global Risk”, qui se battent dans un conflit mondial de pointe. Les joueurs jouent le rôle d’un mercenaire de la liste noire ou du risque mondial, rejoignant une équipe en ligne qui doit travailler ensemble pour compléter les scénarios basés sur les objectifs.

Le film sera produit par le producteur de «Fast & Furious», Neal H. Moritz, qui développe ce projet depuis 2015 à travers sa société Original Film. Tencent Pictures coproduit et cofinance ce film qui marque la dernière collaboration entre Moritz et Sony après la franchise à succès d’Infiltrated in class et le film Vin Diesel, Bloodshot, dont la première arrivera le 13 mars prochain.