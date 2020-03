Sony pousse Ghostbusters: Afterlife, Morbius à partir de juillet

Sony Pictures concède le mois de juillet à la pandémie de COVID-19, retardant Ghostbusters: Afterlife et Morbius à l’année prochaine. Deadline rapporte que les films, qui devaient sortir respectivement le 10 et le 31 juillet, ont tous deux été déplacés en mars 2021. Ghostbusters sortira le 5 mars de la même année tandis que Morbius arrivera le 19 mars.

Ghostbusters: Afterlife a été réalisé par Jason Reitman et met en vedette Carrie Coon, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Paul Rudd, Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Annie Potts et Ernie Hudson. Il est décrit comme suit:

Lorsqu’une mère célibataire et ses deux enfants arrivent dans une petite ville, ils commencent à découvrir leur lien avec les Ghostbusters originaux et l’héritage secret laissé par leur grand-père. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Pendant ce temps, Morbius est une extension de l’univers cinématographique Spider-Man de Sony et une collaboration avec Marvel. Il met en vedette Jared Leto, Adria Arjona, Matt Smith, Jared Harris, Tyrese Gibson, Al Madrigal et Michael Keaton et a le synopsis suivant:

L’un des personnages les plus convaincants et les plus conflictuels de Marvel arrive sur grand écran alors que le lauréat d’un Oscar Jared Leto se transforme en l’anti-héros énigmatique, Michael Morbius. Dangereusement malade avec un trouble sanguin rare et déterminé à sauver d’autres personnes qui subissent le même sort, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Ce qui semble à première vue être un succès radical se révèle bientôt être un remède potentiellement pire que la maladie.