Sony retarde les sorties de “Ghostbusters Beyond” et “Morbius” en 2021

Sony Pictures a décidé de retarder l’année prochaine le lancement de certains de ses gros paris pour cette 2020, comme annoncé par la société elle-même à travers un communiqué recueilli par des médias tels que Variety.

Tout d’abord, il a annoncé que la première de ‘Ghostbusters au-delà«Il est reporté du 10 juillet 2020 au 5 mars 2021. En Espagne, le film devait sortir le 21 août, en attendant une nouvelle date pour 2021.

De son côté, le lancement de ‘MorbiusIl est reporté du 31 juillet au 19 mars 2021, deux semaines après le film de Jason Reitman, en attendant également de savoir si ce sera également sa nouvelle date de sortie pour notre pays.

Les deux films sont actuellement en post-production, il est donc plus que possible que l’émergence dans nos vies du coronavirus ait mis en danger que les deux pourraient être terminés pour leur première en juillet prochain … étant donné que, sacrément bien Les choses devraient être mal développées pour que les cinémas de la plupart du monde ne rouvrent pas en juillet, non?

Pendant ce temps, l’autre option de la société pour cet été, ‘Greyhound‘, disparaît du calendrier des versions à venir et court à partir d’une date de sortie. Encore une fois. Dire par curiosité que sa première date de sortie prévue était le 5 avril … 2019, il y a un an.

À son tour, la société a finalement décidé de retarder le lancement de «Peter Rabbit 2: En fuite‘Également jusqu’en 2021. Daté à l’origine pour ce même vendredi 3 avril, le film finira dans les salles (du moins aux États-Unis) le 15 janvier 2021.

Curieusement, le 15 janvier 2021 devait être publié ”Paternité», le nouveau film de Paul Weitz (« Processus d’admission »,« Grand-mère »,« Bel Canto. Le dernier spectacle ») dont la sortie a cependant été avancée de près de trois mois, jusqu’au 23 octobre 2020.

Mentionnons enfin que la société a décidé de retarder la première de ‘Uncharted‘du 5 mars au 8 octobre 2021, date à laquelle la première d’une nouvelle production de Sony Marvel Universe était prévue, et qui est désormais dépassée.

Une production qui n’est pas ‘Venin 2‘, qui pour le moment maintient sa première aux États-Unis et en Espagne pour le 2 octobre prochain … nous verrons.

