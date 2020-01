Sony s’apprête à refaire Anaconda

Le Hollywood Reporter annonce que Sony travaille sur un possible redémarrage de leur franchise Anaconda, qui a commencé avec l’original de 1997. Evan Daugherty (Tomb Raider, Snow White et le Huntsman) s’apprête à écrire le scénario, qui est décrit comme une «réinvention». Un producteur n’a pas encore été attaché, mais il est décrit comme similaire à The Meg en 2018 en termes de budget et de portée.

L’original mettait en vedette une équipe documentaire en Amazonie qui trouve un chasseur à la recherche d’un anaconda monstrueux. Quand il met un terme à leur voyage, ils doivent faire face à lui et au serpent géant. Il mettait en vedette Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz, Owen Wilson, Kari Wuhrer et Jonathan Hyde. Bien qu’il ait été balayé par les critiques, il a bien fait au box-office et a obtenu quatre suites. L’un d’eux était un croisement avec Lake Placid, un autre film animalier géant de la fin des années 90.