Sony saute Pax East 2020 après les alertes au coronavirus

le PlayStation les fans qui s’attendaient à jouer The Last of Us Part II à PAX East seront déçus d’apprendre que Sony se retire de l’événement, en raison des préoccupations croissantes concernant le nouveau coronavirus. Sony a annoncé qu’il sautait l’E3 2020, mais la société prévoyait d’avoir un stand à PAX East avec des démos jouables des jeux à venir.

Sony s’est lentement éloigné des événements multimédias en faveur de la gestion de ses propres émissions, y compris ses flux en ligne State of Play, qui présentent de nouveaux jeux pour les systèmes PlayStation. Sony avait annoncé qu’il prévoyait d’avoir un stand à PAX East cette année, qui inclurait des démos pratiques pour Doom Eternal, Nioh 2 et The Last of Us Part II.

PAX East devrait commencer la semaine prochaine, mais Sony s’est maintenant retiré en raison des préoccupations croissantes concernant la nouvelle épidémie de coronavirus, qui a coûté la vie à plus de deux mille personnes à ce jour. Sony a mis à jour le premier message d’annonce de l’événement PAX East sur le blog officiel de PlayStation, confirmant que la société n’organisera pas de stand cette année.

Aujourd’hui, Sony Interactive Entertainment a décidé d’annuler sa participation à PAX East à Boston cette année en raison des préoccupations croissantes liées au COVID-19 (également appelé «roman coronavirus»). Nous pensions que c’était l’option la plus sûre, car la situation change quotidiennement. Nous sommes déçus d’annuler notre participation à cet événement, mais la santé et la sécurité de notre main-d’œuvre mondiale est notre plus grande préoccupation.

Le site officiel de PAX East a une nouvelle mise à jour qui corrige l’absence de Sony lors de l’événement. Le message souhaite bonne chance à Sony et assure aux fans que la société sera la bienvenue lors de futurs événements et que la santé et l’assainissement seront la principale préoccupation du PAX East 2020.

Bien que nous soyons tristes que Sony ne soit plus présent à PAX East 2020, nous sommes impatients d’accueillir nos amis de Sony aux futurs événements PAX et nous nous efforçons de faire de PAX East 2020 un événement réussi et agréable pour tous les participants et exposants.

Le coronavirus a entraîné la fermeture de nombreuses installations de production en Chine, ce qui a nui à l’industrie du jeu vidéo en 2020, en raison du nombre de composants électriques nécessaires produits dans le pays. On pense que le coronavirus affectera la production de la PlayStation 5, ainsi que les prochaines unités Nintendo Switch. L’absence de Sony à PAX East n’est que le dernier exemple d’un événement en direct affecté par le coronavirus, et beaucoup se demandent comment cela affectera les Jeux olympiques de Tokyo de 2020, qui doivent commencer en juillet.

L’événement PAX East 2020 ne manque pas pour les grands exposants, notamment Larian Studios et Baldur’s Gate 3. PAX East inclura la première séquence de gameplay pour Baldur’s Gate III, qui est un énorme avantage pour l’événement. L’absence de Sony et de sa programmation est un coup dur pour l’événement, mais c’est compréhensible dans le grand schéma des choses et la santé des participants et des exposants devrait être la priorité absolue pour toutes les personnes concernées.

PAX East se déroulera du 27 février au 1er mars 2020.

