Sony suit l’exemple d’autres études et la première «Bloodshot» dans les foyers

Afin de ne pas prendre de retard sur d’autres studios comme Disney, Universalo Warner Bros.et pour aider à divertir les millions d’Américains confinés chez eux, Sony a annoncé que le nouveau film Vin Diesel, ”Injecté de sang” Il sortira sur les plateformes numériques du pays nord-américain le 24 mars, juste 11 jours après sa sortie dans les salles américaines.

Cette décision intervient après que Disney a sorti ‘Frozen 2’ avec trois mois d’avance sur sa plate-forme Disney +. De plus, Universal a annoncé vendredi prochain sa première sur des plateformes telles que Apple, Amazon et Sky (et au prix “docteur” de 19,99 $, ce qui vaut plus ou moins un ticket de cinéma) “The Invisible Man”, “The Hunt” et ‘Emma’, tandis que STX s’appropriera avec ‘The Gentlemen: The Lords of the Mafia’ et Warner Bros.ont considérablement amélioré les versions en ligne de ‘Question of Justice’ et ‘Birds of Prey’.

Le film, avec Diesel et réalisé par Dave Wilson, a frappé les salles américaines le 13 mars, qui était le week-end le plus bas au box-office depuis 1998, en raison de préoccupations concernant le coronavirus. Avec des critiques négatives de la part des critiques et plus bénignes de la part des fans, le film a accumulé 25 millions de dollars pendant sa durée de projection mondiale, loin de son budget de 45 millions.

Basé sur les bandes dessinées les plus vendues de Valiant Comics, Diesel prend la place de Ray Garrison, un soldat récemment tombé au combat et ramené à la vie par la société RST sous le nom de Bloodshot surhumain. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines et une force imparable, plus puissante que jamais et capable de s’auto-guérir instantanément. Mais pour contrôler son corps, l’entreprise a pris le contrôle de son esprit et de ses souvenirs. Ray ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais sa mission sera de le découvrir.

Réalisé par le technicien des effets spéciaux jusque-là Dave Wilson, le casting principal est complété par Toby Kebbell, Sam Heughan, Eiza Gonzalez, Talulah Riley, Johannes Haukur Johannesson, Lamorne Morris, Alex Hernandezy Guy Pearce. Pour sa part, l’écrivain nominé aux Oscars Eric Heisserer («Arrivée») a écrit le scénario du film aux côtés de Jeff Wadlow («Kick-Ass 2»).

Diesel retrouve le producteur Neal H. Moritz, avec qui il a déjà collaboré à la fois dans la franchise “Fast & Furious” et dans le premier opus de “xXx”. En outre, les crédits de Moritz incluent des films comme «Infiltrators in Class» et «I Am Legend».

