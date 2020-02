Sony veut qu’Andrew Garfield redevienne Spider-Man

Partager

De nouvelles rumeurs lient Sony à Andrew Garfield. Selon des sources, la société envisagerait l’idée que l’acteur soit à nouveau Spider-Man. Mais qu’arrivera-t-il à Tom Holland?

Spider-man Il était représenté par plusieurs acteurs sur grand écran. Bien que beaucoup préfèrent encore Tobey Maguire, qui a donné vie au personnage dans les cassettes de Sam Raimi. Actuellement, il est Tom Holland qui joue dans les films de Spidey. Récemment, une rumeur a émergé selon laquelle Sony il veut que Andrew Garfield réinterpréter Peter Parker

En 2012, Andrew Garfield joué dans la bande Le surprenant homme-araignée de Marc Webb, qui a été bien accueilli par les critiques. Mais en 2014, la suite a atterri dans les théâtres du monde et les critiques n’étaient pas bonnes du tout. De cette façon, l’acteur n’a réussi à jouer dans deux films de Spider-Man Puisque bien qu’il y ait des plans pour une troisième cassette, la mauvaise réception qui a eu la suite a fait que les projets n’ont pas été annulés. En outre, Sony a décidé de conclure un accord avec Marvel d’intégrer le personnage dans l’univers cinématographique de la société, qui progressait déjà, et de relancer l’histoire des super-héros arachnides avec une nouvelle distribution.

Andrew Garfield revient-il?

Maintenant, nous avons cette couverture souligne que la société derrière le super-héros, Sony, est très intéressée à voir tous les Spidey (Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland) en direct sur grand écran. Et, après la première du film d’animation Spider-Man: un nouvel univers Nous savons que c’est possible. Cependant, le portail indique que la société se concentre davantage sur la récupération de Garfield.

Peut-être que Sony se sent mal de ce qui est arrivé à l’acteur. Dans plusieurs interviews, Andre a révélé qu’il se consacrait à l’interprétation Spider-man, malgré le fait que la société est toujours intervenue pour tout, puis elle a été remplacée sans aucune annonce préalable.

Partager

Article précédent

Parasites mène le box-office espagnol et devient un grand succès

Article suivant

Birds of Prey n’a pas eu de chance au box-office espagnol

Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.