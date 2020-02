Sophia Turner de Game of Throne attend son premier bébé avec Joe Jonas

Sophia Turner de Jeu des trônes est enceinte alors que la star annonce qu’elle attend son premier enfant avec son mari pop-star Joe Jonas. Le couple a gardé un profil bas aux yeux du public récemment et maintenant les fans comprennent pourquoi.

Après avoir regardé le célèbre spectacle HBO pendant huit saisons, l’actrice anglaise est devenue un nom connu. Le rôle de Turner lui a valu une nomination aux Emmy Awards pour la comédie. Alors que Jonas est devenu célèbre avec ses deux frères dans leur groupe de garçons. Le couple divertit le public depuis des années mais est toujours resté proche de leur famille. Turner et Jonas ont déclaré que leurs relations avec leurs amis proches et leur famille étaient les plus importantes pour eux. L’actrice de 23 ans a également déclaré que tomber amoureux de Jonas avait totalement changé sa vie car elle avait compris qui était son vrai moi.

Les fans de Game of Thrones ont été choqués de se réveiller avec la nouvelle que Sansa Stark alias Turner allait être une mère, comme le rapporte E! nouvelles. Turner et son mari, Joe Jonas, seraient très enthousiastes à propos de cette nouvelle. Selon la source, le couple puissant garde la plupart des détails à la baisse, mais sa famille et ses amis proches sont très excités. L’actrice a également été choisie pour choisir soigneusement les tenues de tapis rouge alors que son corps commence à changer.

Le chanteur «Cool» et sa femme ont été vus pour la dernière fois en public aux Grammy Awards 2020 où Turner a soutenu son mari lors de la performance de ses frères de «What A Man Gotta Do». Jonas et Turner se sont mariés en mai 2019, ce qui a surpris leurs fans après avoir assisté aux Billboard Music Awards. Le couple hollywoodien a ensuite organisé une deuxième cérémonie pour leur famille et leurs amis en France en juin. Le chanteur pop et sa jeune épouse ont tenu leurs fans au courant de leurs publications sur les réseaux sociaux qui montrent leur vacances ensoleillées et nuits de rendez-vous doux.

Les Jonas Brothers ont annoncé qu’ils commenceraient leur résidence à Las Vegas en avril, de sorte que le couple ne prend en aucun cas une pause dans leur vie bien remplie. Turner, quant à lui, jouera sur la série Quibi qui est basée sur un roman de Richard Abate. Les fans sont plus qu’excités par les bonnes nouvelles du couple et ont hâte de voir ce que maman et papa décident de nommer leur petit paquet de joie – les fans espèrent un Jeu des trônes-nom inspiré.

