Sophie Turner ne veut pas faire partie des spin-offs

Depuis sa fin Game of Thrones En 2019, de nombreux fans veulent en savoir plus sur cette série. Pour leur bonheur, HBO a annoncé plusieurs retombées Maison du dragon, qui n’arrivera qu’en 2022. Récemment, Sophie Turner Il a révélé qu’il n’était pas intéressé à faire partie d’un projet.

L’actrice qui joue Sansa Stark dans Game of Thrones, Il a expliqué à Variety qu’il n’avait aucun intérêt à faire partie de ces projets: “Je ferais n’importe quoi pour revenir à ce que nous avions, mais ce ne serait pas la même chose.”

Sophie Turner C’est clair: «Ce serait différent, avec différentes personnes travaillant. Je ne veux pas en faire partie. À moins qu’ils ne me donnent beaucoup d’argent, je ne le ferai pas. ». La vérité est que, du moins dans le cas de Maison du dragonIl semble un peu improbable que le jeune Stark puisse apparaître. Le spin-off est placé temporairement environ 300 ans avant Game of Thrones.

Sans aucun doute, Game of Thrones marqué un avant et un après à la télévision. C’est une série importante pour les fans, mais aussi pour les acteurs qui faisaient partie du projet. Suite à cela, Sophie Turner Il a raconté son expérience du tournage de la fin de l’histoire: «Le jour où j’ai vraiment apprécié tout, c’était le dernier jour sur le plateau, et c’était le jour le plus triste de tous. Je suis entré pour la dernière fois dans l’ensemble Winterfell dans mon costume. Et je regardais autour de moi et mes yeux se sont remplis de larmes », explique-t-elle avec enthousiasme. «C’est le jour que j’ai vraiment apprécié, mais aussi le jour où j’ai coulé et je ne suis pas sorti du lit dans les trois prochains jours. Tout le monde a pleuré. “

