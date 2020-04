Sophie Turner veut revenir à la série de films X-Men

Dans une interview avec Variety, Sophie Turner a déclaré qu’elle espérait retourner dans la franchise de films X-Men, où elle incarnerait Jean Gray. Voici les faits saillants:

Sur X-Men: “Je ne sais pas quel est l’accord si Disney veut continuer le voyage X-MEN … nous avons eu, juste, le meilleur moment sur ces films. Je tuerais pour rentrer. »

Sur la vie après Game of Thrones: «‘ Dark Phoenix ’venait de sortir, je venais de me marier, et dès que le mariage était terminé, je me suis dit:“ Dieu merci, je peux reprendre mon souffle, maintenant je veux retourner au travail. ”

Sur la série Quibi Survive: «Le sujet est si important pour moi, donc tout était comme ça où je devais aller. [This character] est très déterminé à duper son chemin hors de cette installation, et elle va aller se tuer. Elle est incroyablement déprimée, elle ne ressent aucun espoir. Mais elle finit par se battre pour une vie qu’elle ne voulait pas vivre en premier lieu. “