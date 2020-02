Sortie de la bande-annonce de Castlevania Saison 3

Netflix a abandonné la bande-annonce de la troisième saison très attendue et attendue de la série animée Castlevania. Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce ci-dessous. L’émission revient pour sa nouvelle saison le mois prochain sur le service de streaming.

La troisième saison devrait comporter 10 épisodes. La saison 3 semble reprendre peu de temps après la fin de la saison 2 où Alucard, Trevor Belmont et Sypha Belnades ont battu Dracula. Maintenant, il semble que Carmilla ait pris la direction de la course aux vampires, et Hector, l’ancien général vampire de Dracula, reste son prisonnier. En outre, Isaac semble mettre en œuvre ses propres plans pour réaliser la volonté de Dracula d’éradiquer la race humaine en utilisant les démons de l’enfer.

Hector et Isaac étaient auparavant apparus dans le jeu vidéo PS2, Castlevania: Curse of Darkness, où Isaac était le méchant. Le scénario a été défini peu de temps après Castlevania III: la malédiction de Dracula, pour laquelle les deux premières saisons de la série animée étaient basées. Cependant, la saison 3 de la série animée semble prendre un certain nombre de départs par rapport aux jeux. Par exemple, alors que Carmilla est un personnage récurrent dans la série de jeux, elle n’était pas l’un des méchants de Curse of Darkness. Voici un synopsis officiel de l’émission:

«Inspiré par la série de jeux vidéo classique, Castlevania est un fantasme médiéval sombre suivant le dernier membre survivant du clan disgracié de Belmont, essayant de sauver l’Europe de l’Est de l’extinction par Vlad Dracula Tepe lui-même. La série animée est de Frederator Studios, un Wow! Unlimited Media Company, écrit par l’auteur à succès et icône de la bande dessinée Warren Ellis et exécutif produit par Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert et Adi Shankar. “

Castlevania Saison 3 fait ses débuts sur Netflix le 5 mars.