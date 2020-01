Sortie du premier clip du film Sonic the Hedgehog

Fandango a le premier clip disponible pour le prochain film d’action en direct Sonic the Hedgehog. Vous pouvez voir cette nouvelle vidéo ci-dessous.

Le nouveau clip présente la mascotte SEGA (Ben Schwartz) demandant à Tom Wachowski (James Marsden) de l’aider dans sa situation actuelle. Après avoir reconnu que ce qui est arrivé à Sonic est de sa faute, Tom accepte à contrecœur de l’aider. Le clip offre également un aperçu du design CG mis à jour et révisé de Blue Blur après que les fans ont fermement rejeté son look précédent pour ses débuts cinématographiques.

Le film devrait sortir le 14 février 2020 – sorti de novembre en raison de la refonte du personnage – et met en vedette James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter et Jim Carrey dans le rôle du Dr Robotnik. Il a été réalisé par Jeff Fowler à partir d’un scénario de Pat Casey et Josh Miller. Le synopsis se lit comme suit:

Basé sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega, SONIC THE HEDGEHOG raconte l’histoire du hérisson le plus rapide du monde alors qu’il embrasse sa nouvelle maison sur Terre. Dans cette comédie d’aventure en direct, Sonic et son nouveau meilleur ami Tom (James Marsden) s’associent pour défendre la planète contre le génie maléfique Dr Robotnik (Jim Carrey) et ses plans pour la domination du monde. Le film familial met également en vedette Tika Sumpter et Ben Schwartz en tant que voix de Sonic.