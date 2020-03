Sortie USA (03/06/2020) – Disney. Pixar En avant

Ce week-end, le numéro de livraison Pixar 22 est publié sur les panneaux d’affichage américains.En avant‘(Walt Disney Studios), un nouveau film fantastique qui vient du même réalisateur qui a fait’ Monsters University ‘en 2013, Dan Scanlon. Selon le réalisateur lui-même, pour cette histoire, il s’est inspiré de sa propre relation avec son frère. Scanlon (qui a perdu son père à un très jeune âge) a déclaré que le film est inspiré d’une question qui a toujours été posée: “Qui était mon père?”.

Avec des voix originales comme celles de Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus et Octavia Spencer, nous sommes curieusement devant le premier film du studio qui n’est pas sorti en été ou en automne, la grande majorité étant arrivée en juin ou novembre. Avec 85% de notes positives sur Rotten Tomatoes (selon les critiques, il n’atteint pas le niveau des classiques de Pixar), le film représente environ 55 millions de dollars lors de sa première fin de semaine, un montant similaire à celui collecté par des films tels que ‘ Big Hero 6 ‘(2014) ou’ Ralph Breaks the Internet ‘(2018).

Le réalisateur Gavin O’Connor revient avec un drame sportif intitulé ‘Le chemin du retour‘(Warner Bros.), une histoire centrée sur un ancien basketteur nommé Jack Cunningham (Ben Affleck) qui perd sa femme et sa famille tout en luttant contre la toxicomanie. L’athlète trouvera alors un chemin possible vers la rédemption en tant qu’entraîneur d’une équipe de basket-ball composée de plusieurs ethnies dans son ancien lycée. Avec un budget de 30 millions de dollars, le film comptera environ 10 millions de dollars en collection à sa première.

Dans l’attente du week-end prochain, nous aurons des premières telles que le nouveau film de Vin Diesel, ‘Bloodshot’ (Sony Pictures), adapté du cmic créé en 1992 réalisé par Dave Wilson; ou «Game of Spas» (STXfilms), un film mettant en vedette un autre homme d’action comme Dave Bautista.

«Un chef-d’œuvre»

Genre: Action, Drame, Thriller

Réalisateur: Giuseppe Capotondi

Guin: Scott B. Smith

Interprètes: Claes Bang, Elizabeth Debicki, Mick Jagger, Donald Sutherland, Rosalind Halstead, Katie McGovern, Flaminia Fegarotti, Alexia Murray, Alessandro Fabrizi, Fabio Melchionna

Terrain: James Figueras (Claes Bang), un critique d’art irrésistible et charismatique séduit Berenice Hollis (Elizabeth Debicki) une Américaine séduisante et innocente voyageant à travers l’Europe. Devenus amants, ils visitent le mansin que le puissant et riche collectionneur Joseph Cassidy (Mick Jagger) a au lac de Côme. L’hôte leur révèle qu’il est le mécène de l’inaccessible et cite Jerome Debney (Donald Sutherland) et propose un plan: voler le Chef-d’œuvre de l’atelier de l’artiste. Alors que le couple rencontre Debney, ils commencent à réaliser que rien sur l’artiste ou sa mission n’est ce qu’il semble. Mais James est un homme ambitieux et est prêt à tout pour obtenir s …

«En avant»

Genre: Animation, Aventures, Comédie

Réalisateur: Dan Scanlon

Guin: Dan Scanlon

Interprètes: Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus, Octavia Spencer, John Ratzenberger, Ali Wong, Lena Waithe, Mel Rodriguez

Terrain: Situé dans un monde de fantaisie de banlieue, ‘Onward’ présente deux frères elfes adolescents qui se lancent dans une recherche extraordinaire pour découvrir s’il reste encore de la magie. L’histoire se déroule dans un monde sans humains, où il n’y a que des elfes, des trolls, des gobelins … Dans le film, les créatures comme les licornes seront si courantes qu’elles sont considérées comme des parasites, au point qu’on peut les voir manger des ordures dans les rues.

«Le chemin du retour»

Genre: Sports, Drame

Réalisateur: Gavin O’Connor

Guin: Brad Ingelsby, Gavin O’Connor

Interprètes: Ben Affleck, Janina Gavankar, Hayes MacArthur, Rachael Carpani, Da’Vinchi, T.K. Carter, Lukas Gage, Caleb Thomas, Christine Horn, Chris Bruno, Marlene Forte, Melvin Gregg, Al Madrigal, Jayne Taini, Sal Velez Jr., Michaela Watkins, Glynn Turman

Terrain: L’histoire se concentre sur un ancien basketteur nommé Jack Cunningham (Affleck) qui perd sa femme et sa famille tout en luttant contre la toxicomanie. L’athlète trouvera alors un chemin possible vers la rédemption en tant qu’entraîneur d’une équipe de basket-ball composée de plusieurs ethnies dans son ancien lycée.

«Désolé de vous avoir manqué»

Genre: Drame

Réalisateur: Ken Loach

Guin: Paul Laverty

Interprètes: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Mark Birch, Ross Brewster, Mark Burns, Alfie Dobson, Harriet Ghost, Linda E Greenwood, Nikki Marshall, Charlie Richmond

Terrain: Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Ils forment une famille très proche. Ricky est passé d’un emploi à un autre; Abby se consacre aux soins aux personnes âgées et aime son travail. Bien qu’ils travaillent de plus en plus, ils sont conscients qu’ils n’obtiendront jamais la sécurité économique souhaitée ou qu’ils n’auront pas de logement. Une opportunité se présente alors pour Ricky grâce à la révolution des applications. Le couple décide de parier le tout pour le tout. Abby vend sa voiture pour que Ricky achète une camionnette et devienne livreur par lui-même: enfin être son propre patron. Le monde moderne se glisse dans la cuisine familiale, leur offrant un avenir différent.

«Extra ordinaire»

Genre: Comédie, Fantastique, Horreur

Réalisateur: Mike Ahern, Enda Loughman

Guin: Mike Ahern, Enda Loughman, Maeve Higgins, Demian Fox

Interprètes: Maeve Higgins, Barry Ward, Will Forte, Claudia O’Doherty, Jamie Beamish, Terri Chandler, Risteard Cooper, Emma Coleman

Résumé: Dans le village irlandais où il vit, Rose n’est pas reconnue autant pour son travail de professeur d’auto-école que pour ses pouvoirs surnaturels. Lorsque Christian Winter, un chanteur en déclin, fait un pacte avec le diable qui a laissé une adolescente en lévitation, Rose sera interrogée pour intervenir.

«Le lac de l’oie sauvage»

Genre: Thriller, Drame

Réalisateur: Diao Yinan

Guin: Diao Yinan

Interprètes: Gwei Lun-Mei, Hu Ge, Liao Fan, Regina Wan, Meihuizi Zeng, Huang Jue, Qi Dao

Terrain: Zhou Zenong est un gngster de niveau intermédiaire qui vient de quitter la prison et devient un fugitif cette même nuit, après une réunion de gangs qui se termine mal provoque la mort d’un flic. Tentant de se cacher tout en se remettant de ses blessures, Zhou rencontre Liu Aiai, une prostituée qui aurait pu être envoyée pour l’aider ou pour le livrer au capitaine de la police (Liao Fan) en échange d’une grosse somme. Poursuivi par les gangs et par un dispositif policier qui semble couvrir toute la ville, Zhou doit faire face aux limites de ce qu’il est prêt à sacrifier à la fois pour cet étranger et sa famille …

«Le banquier»

Genre: Drame

Réalisateur: George Nolfi

Guin: Nicole R. Levy, David Lewis Smith, Stan Younger, George Nolfi

Interprètes: Samuel L.Jackson, Anthony Mackie, Nia Long, Nicholas Hoult, Jessie T.Usher, Colm Meaney, Paul Ben-Victor, Gregory Alan Williams, Michael Harney, Taylor Black, James DuMont, Rhoda Griffis, Daniel Johnson, Jill Jane Clements, Jason Davis

Intrigue: Dans les années 60, deux entrepreneurs (Anthony Mackie et Samuel L. Jackson) élaborent un plan ingénieux pour avoir un accès égal au rêve américain.

«Première vache»

Genre: Drame

Réalisateur: Kelly Reichardt

Guin: Kelly Reichardt, Jonathan Raymond

Interprètes: John Magaro, Alia Shawkat, Rene Auberjonois, Toby Jones, Ewen Bremner, Scott Shepherd, Ted Rooney, Gary Farmer, Dylan Smith, Lily Gladstone, Orion Lee, Mitchell Saddleback, Patrick D. Green, John Keating, Clayton Nemrow, Todd A. Robinson, T. Dan Hopkins, Jeb Berrier, Eric Martin Reid, Phelan Davis, Manuel Rodriguez, Jared Kasowski

Résumé: Un cuisinier solitaire et expert (John Magaro) voyage vers l’ouest pour rejoindre un groupe de chasseurs de fourrures sur le territoire de l’Oregn. Il y trouve un lien avec un immigrant chinois (Orion Lee), avec qui collaborer dans une entreprise dont la longévité dépend largement de la participation de la précieuse vache d’un riche propriétaire terrien.

«Hirondelle»

Genre: Drame, Terreur, Thriller

Réalisateur: Carlo Mirabella-Davis

Guin: Carlo Mirabella-Davis

Interprètes: Haley Bennett, Austin Stowell, Denis O’Hare, Elizabeth Marvel, David Rasche, Luna Lauren Velez, Zabryna Guevara, Laith Nakli, Babak Tafti, Nicole Kang, Olivia Perez, Kristi Kirk, Alyssa Bresnahan, Maya Days, Elise Santora

Résumé: En surface, Hunter Conrad semble avoir tout. Une femme au foyer nouvellement enceinte qui semble heureuse de passer son temps à fréquenter une maison immaculée et à adorer son mari Richie. Cependant, à mesure que la pression augmente pour exercer le contrôle de sa belle-famille et les attentes rigides de son mari, des fissures commencent à apparaître dans cette façade soigneusement créée. Hunter développe alors une habitude dangereuse lorsqu’un sombre secret de son passé fuit sous la forme d’un trouble qui le fait avaler des objets compulsivement non comestibles et souvent mortels. ‘Swallow’ est un thriller psychologique provocateur qui suit le dénouement d’une femme …

«Parfois toujours jamais»

Genre: Comédie, Drame, Mystère

Réalisateur: Carl Hunter

Guin: Frank Cottrell Boyce

Interprètes: Bill Nighy, Sam Riley, Jenny Agutter, Tim McInnerny, Alice Lowe, Andrew Shim, Ella-Grace Gregoire, Louis Healy, John Westley

Résumé: Alan (Bill Nighy) est un tailleur obsédé par le jeu de Scrabble qui a cherché sans relâche son fils aîné Michael, qui a disparu après une partie de Scrabble dont il n’est jamais rentré chez lui. Avec un corps à identifier et sa famille brisée, Alan tente de réparer la relation avec son plus jeune fils Peter (Sam Riley), tout en essayant de résoudre le mystère d’un joueur de Scrabble en ligne qui pense que ce pourrait être Michael. S’il l’était vraiment, peut-être qu’Alan pourrait enfin réunir sa famille et aller de l’avant.

«Gérez cette ville»

Genre: Drame

Réalisateur: Ricky Tollman

Guin: Ricky Tollman

Interprètes: Ben Platt, Nina Dobrev, Mena Massoud, Scott Speedman, Jennifer Ehle, Damian Lewis, Gil Bellows, Rebecca Liddiard, Lauren Collins, Justin Kelly

Résumé: Après avoir obtenu son diplôme, Bram obtient l’emploi de ses rêves dans un journal local. Dans son esprit, il est le prochain Woodward, bien qu’en réalité il ressemble plus à Bernstein. Au fil du temps, il découvre que sa vocation journalistique peut ne pas être exactement comme il l’avait imaginé, bien que cela soit principalement dû au fait qu’il rédige les 10 meilleures listes d’actualités différentes. Un jour, pratiquement par accident, Bram découvre une histoire qui implique le maire de la ville. Avec l’aide de son ami Kamal décide d’approfondir la question. Cela pourrait être votre excellente occasion de démontrer vos compétences journalistiques … Si vous aviez une idée de ce que signifie être un journal …

«Retour à Hope Gap»

Genre: Drame, Romance

Réalisateur: William Nicholson

Guin: William Nicholson

Interprètes: Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor, Aiysha Hart, Nicholas Burns, Rose Keegan, Sally Rogers, Steven Pacey, Nicholas Blane, Derren Litten, Ryan McKen, Ninette Finch, Joel MacCormack, Anne Bryson, Finn Bennett, Tim Wildman, Jason Lines, Dawn Batty, Joe Citro, Dannielle Woodward

Résumé: Grace et Edward sont mariés depuis trente-trois ans. Lorsque son fils Jamie arrive chez lui pour leur rendre visite dans la ville côtière où il a grandi, Edward lui dit qu’il prévoit de quitter Grace le lendemain.