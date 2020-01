Sorties USA (17/01/2020) – Bad Boys vs Dolittle

Un quart de siècle après la première du premier épisode, Will Smith et Martin Lawrence rejouent leurs rôles de Mike Lowrey et Marcus Burnett dans ‘Bad Boys for Life‘(Sony Pictures), troisième volet de la franchise dans laquelle les deux policiers patrouillent à nouveau ensemble lors d’un dernier voyage.

Réalisé à cette occasion par Adil El Arbi et Bilall Fallah en remplacement de Michael Bay (directeur des deux premières livraisons), on estime que cette nouvelle tranche pourrait s’élever à environ 38 millions de dollars le week-end d’ouverture. Un chiffre qui n’a pas atteint 46 millions collectés aux USA pour le deuxième film en 2003 (138 au total), pour les 15 millions de «Deux policiers rebelles» en 1995 (65 au total).

L’autre première première du week-end est ‘Les aventures du docteur Dolittle‘(Universal Pictures), adaptation de la mythique série de livres pour enfants des années 20 qui avait été précédemment adaptée pour la comédie musicale mettant en vedette en 1967 par Rex Harrison, ainsi que pour le remake plus contemporain avec Eddie Murphy en 1998, qui a donné place à une suite en 2001. Réalisé par Stephen Gaghan et mettant en vedette Robert Downey Jr., le public familial apporte le film à des chiffres qui varieront de 25 millions de dollars.

Le week-end prochain, ce sera au tour de films comme «The Gentlemen: The Mafia» (de Guy Ritchie), «Color Out of Space» (de Nicolas Cage) ou l’adaptation au grand écran de «Another lap of noix avec Mackenzie Davis.

«Bad Boys for Life»

Genre: Action, Aventure, Comédie, Crime

Réalisateur: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Guin: Chris Bremner, David Guggenheim, Joe Carnahan

Interprètes: Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Kate del Castillo, Paola Nuez, Joe Pantoliano, Alexander Ludwig, Nicky Jam, DJ Khaled, Ivo Nandi

Résumé: Dans ce troisième volet de la franchise, polka Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) patrouillent à nouveau ensemble lors d’un dernier voyage.

«Les aventures du docteur Dolittle»

Genre: Aventures, Comédie, Famille

Réalisateur: Stephen Gaghan

Guin: Stephen Gaghan, Tom Shepherd

Interprètes: Robert Downey Jr., Harry Collett, Antonio Banderas, Michael Sheen, Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena, Jessie Buckley, Jim Broadbent, Emma Thompson

Résumé: Après avoir perdu sa femme il y a sept ans, l’ancien Dr John Dolittle (Downey), médecin et vétérinaire réputé de l’Angleterre victorienne, s’est enfermé derrière les murs de son manoir Dolittle avec la seule compagnie de son collection d’animaux exotiques. Mais lorsque la jeune reine tombera gravement malade, Dolittle devra quitter, à son grand regret, sa vie d’ermitage pour se lancer dans une aventure pica sur une île mythique à la recherche d’un remède, retrouvant son sens de l’humour et son courage comme croise d’anciens adversaires et découvre de merveilleuses créatures.

«Commentaires»

Genre: Thriller

Réalisateur: Pedro C. Alonso

Guin: Pedro C. Alonso, Alberto Marini

Interprètes: Eddie Marsan, Paul Anderson, Ivana Baquero, Richard Brake, Alexis Rodney, Oliver Coopersmith, Nacho Aldeguer, Alana Boden

Terrain: Jarvis Dolan (Eddie Marsan) est la star charismatique du succès radiophonique de Londres “The Grim Reality”. Amusant et impitoyable dans ses arguments, Jarvis divertit son public tout au long de la matinée avec ses programmes intelligents sur des sujets d’actualité. La nuit où il a prévu de révéler un grand scandale du football, son programme prend une tournure macabre lorsque deux hommes cagoulés font irruption dans le studio et prennent le contrôle sous la menace d’une arme. Ils sont là pour révéler une sombre vérité. Coûte que coûte. Obligée de poursuivre le programme en suivant le scénario des assaillants, et sans révéler qu’ils sont en danger, la nuit va bientôt devenir un cauchemar …

«Temps avec toi»

Genre: Animation, Fantastique, Drame

Réalisateur: Makoto Shinkai

Guin: Makoto Shinkai

Interprètes: Kotaro Daigo, Nana Mori, Kentaro Araki, Chieko Baish, Kana Hanazawa

Terrain: Première année de lycée, été. Hodaka fuit sa maison sur une île périphérique pour s’installer à Tokyo. Immergé dans la pauvreté et après plusieurs jours de solitude, il trouve enfin du travail en tant qu’écrivain indépendant dans un magazine occulte douteux. Un jour après l’autre, il pleut sans cesse comme s’il suivait l’exemple de sa vie. Cependant, Hodaka rencontre une fille entre l’agitation de la grande ville. Hina est une fille joyeuse avec un caractère fort qui vit seule avec son petit frère en raison d’une série de circonstances. Elle a également un étrange pouvoir. “Hé, tout va disparaître maintenant.” Progressivement, la pluie s’arrête et le paysage urbain émet un …

«La vague»

Genre: Science-Fiction, Comédie

Réalisateur: Gille Klabin

Guin: Carl W. Lucas

Interprètes: Justin Long, Tommy Flanagan, Sheila Vand, Donald Faison, Katia Winter, Bill Sage, Sarah Minnich, Ronnie Gene Blevins, Monique Candelaria, Blythe Howard, Denise Gurule, Jacob Browne, Mark Teich, Jocelyn Montoya, Carl W. Lucas

Résumé: Frank (Long), un avocat en assurance opportuniste, pense qu’il est au meilleur moment de sa vie lorsqu’il sort célébrer sa promotion avec son collègue, Jeff. Mais sa grande nuit prend une tournure inattendue lorsqu’il reçoit un hallucinogène qui modifie complètement sa perception du monde, le menant à une recherche psychédélique à travers les réunions du conseil d’administration, les boîtes de nuit, les tournages et les dimensions alternatives. Alors que Frank fait du ping-pong entre réalité et fantaisie, il se retrouve plongé dans une mission pour retrouver une fille disparue, son portefeuille et lui-même.