Sorties USA (31/01/2020) – Au rythme de Gretel et Hansel?

La première la plus intéressante de ce week-end sur le panneau d’affichage américain viendra de la main de Paramount Pictures avec ‘Le rythme de la vengeance‘, thriller inspiré du roman de Mark Burnell qu’en Espagne on connaît avec le titre de’ Under Control ‘. Avec Reed Morano en tant que réalisateur et Blake Lively et Jude Law en tant que visages les plus reconnus, on estime que le film pourrait représenter environ 10 millions de dollars de revenus à sa première.

Une autre première intéressante même si elle n’aura pas beaucoup de répercussions au box-office sera ‘Gretel et Hansel‘(United Artists Releasing), un nouveau film d’horreur du réalisateur de’ The Envoy of Evil ‘, Oz Perkins avec Sophia Lillis, Alice Krige, Jessica De Gouw et Ian Kenny. Avec une collection qui coûtera environ 5 millions de dollars, dans cette nouvelle version de l’histoire classique des frères Grimm, Hansel et Gretel devront faire face à leurs pires peurs, s’ils veulent survivre bien sûr …

Nous concluons notre examen des premières les plus remarquables du week-end avec ‘L’assistant‘(Bleecker Street Media), un nouveau film de Kitty Green qui a 80% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes. Mettant en vedette Matthew Macfadyen et Julia Garner, l’actrice incarne un récent diplômé universitaire et producteur de cinéma en herbe qui obtient un emploi apparemment idéal en tant qu’assistante d’un cadre puissant dans l’industrie du divertissement.

Pour le week-end prochain, nous aurons des premières très intéressantes telles que «The Lodge» (Neon), le premier film tourné en anglais par le duo formé par Veronika Franz et Severin Fiala; et bien sûr ‘Birds of proey (and the fabulous emancipation of Harley Quinn)’ (Warner Bros Pictures), Batman spin-off réalisé par Cathy Yan et avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez and Ewan McGregor, entre autres.

«Le rythme de la vengeance»

Genre: Action, Mystère, Thriller

Réalisateur: Reed Morano

Scénario: Mark Burnell

Interprètes: Blake Lively, Jude Law, Sterling K.Brown, Max Casella, Daniel Mays, Richard Brake, Raza Jaffrey, Geoff Bell, Nasser Memarzia, Jade Anouka, Jack McEvoy, Tawfeek Barhom, Degnan Geraghty, Ivana Basic, Amira Ghazalla

Résumé: Lively joue Stephanie Patrick, qui a perdu sa famille dans un accident d’avion. Mais une fois qu’elle aura découvert que l’accident n’était pas tel, elle entamera une mission dangereuse pour découvrir la vérité en traquant les responsables …

«Gretel et Hansel»

Genre: Fantastique, Horreur, Thriller

Réalisateur: Oz Perkins

Scénario: Rob Hayes

Interprètes: Sophia Lillis, Alice Krige, Jessica de Gouw, Ian Kenny, Charles Babalola, Samuel Leakey, Abdul Alshareef, Manuel Pombo, Beatrix Perkins

Terrain: En Bavière, au début du XIVe siècle, Hansel et Gretel, âgés respectivement de 12 et 13 ans, vivent dans la misère la plus absolue. Son père est décédé il y a des années et sa mère est maintenant mariée à un homme mauvais. En raison du manque de ressources et de la peur croissante de leur beau-père, Hansel et Gretel décident de fuir la ville à la recherche d’un avenir meilleur. Dans la forêt, ils rencontrent plusieurs personnes qui, d’une manière ou d’une autre, tentent d’en profiter. Fuyant les uns les autres, ils rencontrent un chasseur amical qui leur dit enfin quelle est la voie à suivre en toute sécurité. Ainsi, les deux frères arrivent à la cabane de Holda, une gentille femme qui décide de les accueillir.

«Le traître»

Genre: Biographie, Crime, Drame

Réalisateur: Marco Bellocchio

Scénario: Marco Bellocchio, Valia Santella, Ludovica Rampoldi, Francesco Piccolo

Interprètes: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda Cândido, Alessio Praticò, Fabrizio Ferracane, Gabriele Arena, Marco Gambino, Nino Porzio, Massimiliano Ubaldi, Jacopo Garfagnoli, Marilina Marino, Patrick Simons, Gabriele Cicirello, Aurora Peres

Résumé: Au début des années 80, il y a eu une guerre entre les chefs de la mafia sicilienne. Tommaso Buscetta, un self-made man, décide de fuir pour se cacher au Brésil. Ses enfants sont tués alors qu’il ne peut rien faire pour l’empêcher. Lorsqu’il est extradé par la justice brésilienne, Buscetta prend une décision totalement inattendue pour lui et pour tous ceux qui l’ont connu: il décide de rencontrer le juge Giovanni Falcone, trahissant ainsi le vote qu’il a fait avec Cosa Nostra.

«Le pays des merveilles»

Genre: Animation, Fantaisie

Réalisateur: Keiichi Hara

Scénario: Miho Maruo

Interprètes: Mayu Matsuoka, Anne Watanabe, Kumiko Asô, Nao Tôyama, Keiji Fujiwara, Akiko Yajima, Masachika Ichimura

Résumé: Akane est une fille qui manque de confiance en soi. Un jour avant son anniversaire, il rencontre le mystérieux alchimiste Hippocrate et son élève Pipo, qui prétendent être en mission pour sauver le monde. Ensemble, ils mettent le cap sur «Wonderland», où Akane commence bientôt à être reconnu comme le messie d’un monde en danger.

«L’assistant»

Genre: Drame

Réalisateur: Kitty Green

Scénario: Kitty Green

Interprètes: Matthew Macfadyen, Julia Garner, Dagmara Dominczyk, Kristine Froseth, Mackenzie Leigh, Juliana Canfield, Noah Robbins, Alexander Chaplin, Purva Bedi, Lou Martini Jr., Migs Govea, Bregje Heinen, Fang Du, Daoud Heidami, Jonny Orsini, Sophie Knapp, Liz Wisan, Rory Kulz, Stéphanye Dussud, Nemuna Ceesay, Andrew Hsu, Ben Maters, Devon Caraway

Terrain: Jane (Julia Garner) est un récent diplômé universitaire et producteur de film en herbe qui obtient un emploi apparemment idéal en tant qu’assistante d’un cadre puissant dans l’industrie du divertissement. Sa journée est très similaire à celle de tout autre assistant: préparer le café, changer le papier dans la photocopieuse, commander le déjeuner, organiser des voyages, recevoir des messages téléphoniques, etc. Mais comme Jane suit sa routine quotidienne, elle est de plus en plus consciente des abus qui colorent insidieusement tous les aspects de sa journée de travail, une accumulation de dégradations contre laquelle Jane décide d’adopter une position, peut-être seulement pour découvrir la véritable profondeur du système dans celui qui …