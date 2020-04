‘Soul’ et ‘Raya and the Last Dragon’ ont de nouvelles dates de sortie

Walt Disney Studios a dévoilé un nouveau calendrier de sortie pour certains de ses futurs projets. Parmi eux se trouve ‘Âme” Film Pixar réalisé par Pete Docter et Kemp Powers qui va du 19 juin 2020 initialement prévu au 20 novembre 2020.

À son tour, “Raya et le dernier dragon‘change sa date du 25 novembre 2020 au 12 mars 2021. Le 12 mars, Disney avait prévu la première d’un de ses films en action réelle, un projet sans titre défini qui est actuellement retiré du calendrier de sortie du étude. Revenant au film inspiré de la culture de l’Asie du Sud-Est, le film est réalisé par Paul Briggs et Dean Wellins.

«Soul» met en vedette Joe Gardner (Jamie Foxx), un professeur de musique du secondaire dont la véritable passion est le jazz. Juste au moment où Joe pense qu’il peut réaliser son rêve, un événement inattendu l’envoie dans un endroit fantastique où il est obligé de réfléchir à ce que signifie vraiment avoir une âme. C’est là qu’il rencontre 22 (Tina Fey), une âme qui ne croit pas que la vie sur Terre est tout ce qu’elle semble être.

Avec la nouvelle date de sortie prévue pour novembre, le film sera confronté à une comédie sans titre de Judd Apatow et Pete Davidson pour Universal Pictures et Warner Bros. ‘adaptation de’ In the Heights ‘.