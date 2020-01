«Sous l’eau» – Eau humide

Il fut un temps où il n’y avait pas de services de streaming, les réseaux sociaux n’étaient pas aussi distraits ni les téléphones portables étaient un appendice de notre main. Les téléviseurs ne sortaient pas d’eux-mêmes, ou les branches trop paresseuses pour le savoir, et télécharger un film sur le net et trouver Carmen de Mairena en train de baiser étaient presque les mêmes. Il fut un temps où un serveur était plus jeune, vivant dans la maison de ses parents et s’endormant sur le canapé en regardant la télévision jusque tard dans la nuit était une chose récurrente. Comme s’il n’y avait pas de matinée (ni de factures à payer).

De ce petit souvenir, je trouve, très souvent, avec un film de série B très bon marché et assez bon marché que, par la force de le revoir encore et encore, j’ai appris presque par cœur. Peu importe combien de fois je l’avais vue, que si je la rattrapais, je la verrais pour la dernière fois. Par manque d’alternatives, ou pour que ce mana maladif résiste à aller se coucher. Ou parce que je l’ai simplement aimé. Un film sur une sorte de créature marine, qui a attaqué les pauvres travailleurs d’une sorte de laboratoire situé au niveau de la mer, au milieu de nulle part. Ou quelque chose comme ça.

Les détails sont maintenant vagues et très diffus, mais je suppose que ce sera quelque chose du style ‘Bloody Second’ ou ‘Depth Six’: série B sans prétention, simple, humble et à moindre coût plus ou moins resultona. Oui, ils ont réussi: aujourd’hui, ce film aurait pu être ‘Underwater’, même si le soutien de Fox l’a déguisé en (faux) blockbuster. Un film de série B sans prétentions (mais avec des effets CGI). Simple, humble et très résultat, qui va droit au but. Sans complications et sans relâchement: Pas cinq minutes de film, et Kristen Stewart se bat déjà pour sa vie.

Cela me rappelle inévitablement «Horizon final»; en particulier, à un commentaire qui fait des années à son sujet que j’ai été gravé sur le feu: “Ce n’est pas ‘Alien’, mais au moins son directeur est déterminé à nous divertir tout le temps.” On aurait pu dire la même chose de ‘Life’, comme on pouvait en dire autant de ‘Underwater’: Pas par hasard William Eubank était déjà le réalisateur de ‘La Seal’, une production de science-fiction stylée et stylisée qui n’a pas Il prit à peine une seconde pour respirer. Identique à «Underwater», bien que l’eau ne facilite pas toujours un aspect aussi … fluide.

Ce n’est ni «Alien» ni «The Abyss» que nous connaissons tous, William Eubank le premier. Comme si un bon attaquant avait cessé d’être parce que Messi est toujours le meilleur. «Underwater» est un divertissement intense et solide de la série B qui remplit, et de loin, avec le but de toutes les séries B, quelque chose qui comme «La Seal» fait très élégamment. Un film simple, disons que superficiel mais agressif qui se déroule avec facilité. Dans l’ombre de ses référents, mais comme tout film qui n’est ni une référence (sponsorisé) ni un bienfaiteur comme J.J. Abrams

90 minutes de divertissement pur, simple et humble ont traversé l’eau, accompagnées d’une image occasionnelle très puissante et d’un sens sain du plaisir; Peut-être, non valorisé dans la mesure où, en plus d’être la vedette d’une Kristen Stewart qui, soit dit en passant, a rarement été meilleure en tant qu’attaquante de départ, n’appartient pas à un univers cinématographique préexistant qui nous permet d’être condescendant envers elle … et dont d’autre part, nous pourrions faire partie. Parce que par le pouvoir, il le peut. Parce que la vie peut être aussi simple que cela.

Par Juan Pairet Iglesias



