South by Southwest (SXSW) annonce des fonctionnalités et des premières épisodiques pour 2020 – Blackfilm

le Sud par sud-ouest (SXSW®) Conference and Festivals a annoncé les longs métrages, les épisodiques et le film d’ouverture pour la 27e édition du SXSW Film Festival, qui se déroulera du 13 au 22 mars 2020 à Austin, au Texas. Chaque année, ce programme acclamé attire des milliers de fans, cinéastes, journalistes et leaders de l’industrie pour s’immerger dans les nouveaux films les plus innovants, intelligents et divertissants de l’année.

Les 102 fonctionnalités et épisodiques de cette version seront présentées au cours des neuf jours de SXSW, et des dizaines de titres supplémentaires seront annoncés le 5 février. Le programme complet du Festival du film SXSW comprend généralement plus de 250 projets au total. Le programme 2020 a été sélectionné parmi 2316 soumissions de longs métrages, avec un total de 8362 films soumis cette année.

“Judd Apatow a toujours fourni des expériences transcendantes et exaltantes à SXSW, à commencer par Knocked Up, puis Bridesmaids, Trainwreck, Girls, The Big Sick, et son documentaire May it Last: A Portrait of the Avett Brothers”, a déclaré Janet Pierson, directrice de Film. “En mars, c’est notre privilège particulier de présenter son nouveau long métrage amusant et profondément émouvant – son premier en cinq ans en tant que réalisateur – Le roi de Staten Island, avec Pete Davidson à la tête d’un grand ensemble, comme notre film d’ouverture.”

«Chaque année, nous parcourons des milliers de soumissions à la recherche des meilleurs films à présenter au public SXSW. Nous sommes stupéfaits par le talent à tous les niveaux, de l’artiste micro-budgétaire émergent à ceux qui sont au sommet de leur carrière, et nous avons hâte de partager leur prise de risque, leur passion et leurs réalisations en mars », a ajouté Pierson.

Longs métrages de la gamme SXSW dans les catégories suivantes: Compétition de longs métrages narratifs; Compétition de longs métrages documentaires; Têtes d’affiche; Projecteur narratif; Projecteur documentaire; Visions; Minuit; 24 battements par seconde; Global; Favoris du Festival; et événements spéciaux. Le programme épisodique se compose de premières épisodiques et du concours pilote épisodique.

La projection des films dans les favoris du festival, les minuit, les courts métrages, le cinéma virtuel, le concours pilote épisodique, le concours de conception de titres, les clips musicaux, les événements spéciaux et les longs métrages de dernière minute seront annoncés le 5 février. éligibles aux prix du public spécifiques à la section.

Les points forts des fonctionnalités comprennent: The King of Staten Island réalisé par Judd Apatow; Bad Trip réalisé par Kitao Sakurai; The Lovebirds réalisé par Michael Showalter; In & Of Itself réalisé par Frank Oz; Le 24 réalisé par Kevin Willmott; She Dies Tomorrow réalisé par Amy Seimetz; Zappa réalisé par Alex Winter; Pensée critique dirigée par John Leguizamo; Commis dirigé par Malcolm Ingram; A Secret Love réalisé par Chris Bolan; The Show réalisé par Mitch Jenkins; I Used to Go Here réalisé par Kris Rey; Uncorked réalisé par Prentice Penny; Biographie: Les neuf vies d’Ozzy Osbourne réalisé par R. Greg Johnston; We Are The Thousand réalisé par Anita Rivaroli; et You Cannot Kill David Arquette réalisé par David Darg et Price James.

Les faits saillants épisodiques comprennent: Central Park (showrunner: Loren Bouchard); Chad (showrunner: Nasim Pedrad); Tollé (showrunner: Pat Kondelis); Snowpiercer (showrunner: Graeme Manson); et Upload (showrunner: Greg Daniels).

Le concours de longs métrages narratifs comprend: Holler réalisé par Nicole Riegel; Je vous y rencontrerai réalisé par Iram Parveen Bilal; Lapsis réalisé par Noah Hutton; Pink Skies Ahead réalisé par Kelly Oxford; Really Love réalisé par Angel Kristi Williams; Shithouse réalisé par Cooper Raiff; Shiva Baby réalisé par Emma Seligman; Teenage Badass réalisé par Grant McCord; Topside réalisé par Violet réalisé par Justine Bateman.

Le concours de longs métrages documentaires comprend:Le garçon qui a vendu le monde réalisé par Adam Barton; Bulletproof réalisé par Todd Chandler; The Donut King réalisé par Alice Gu; An Elephant in the Room réalisé par Katrine Philp; Finding Yingying réalisé par Jiayan “Jenny” Shi; For Madmen Only réalisé par Heather Ross; Kenny Scharf: When Worlds Collide réalisé par Malia Scharf, Max Basch; Lights Camera Uganda réalisé par Cathryne Czubek, Hugo Perez; Red Heaven réalisé par Lauren DeFilippo, Katherine Gorringe; Nous ne méritons pas les chiens réalisé par Matthew Salleh.

Le Festival du film SXSW 2020 comprendra:

CONCOURS DE CARACTÉRISTIQUES NARRATIVES

Dix premières mondiales, dix façons uniques de célébrer l’art de la narration. Sélectionné parmi 1305 soumissions de reportages narratifs en 2020.

Brailler

Réalisateur / Scénariste: Nicole Riegel

Pour payer ses études et les chances d’une vie meilleure, une jeune femme rejoint une dangereuse équipe de ferraille. Interprètes: Jessica Barden, Gus Halper, Austin Amelio, Grace Kaiser, Pamela Adlon, Becky Ann Baker (première mondiale)

Je te retrouverai là-bas (Pakistan, États-Unis)

Réalisateur / Scénariste: Iram Parveen Bilal

Un policier musulman s’infiltre dans la mosquée de son père alors que sa fille cache sa passion pour une danse interdite, révélant un secret de famille choquant. Interprètes: Faran Tahir, Nikita Tewani, Muhammad Qavi Khan, Sheetal Sheth, Shawn Parsons, Andrea Cirie, Nitin Madan, Michael Pemberton (première mondiale)

Lapsis

Réalisateur / Scénariste: Noah Hutton

Le livreur Ray Tincelli a du mal à subvenir à ses besoins et à ceux de son jeune frère malade. Il se tourne vers le câblage quantique, un nouveau coin étrange de l’économie des concerts, et fait face à un choix crucial pour aider ses collègues ou pour devenir riche et sortir. Interprètes: Dean Imperial, Madeline Wise, Babe Howard, Dora Madison, Ivory Aquino, James McDaniel, Frank Wood, Arliss Howard, Pooya Mohseni, Portia (première mondiale)

Pink Skies Ahead

Réalisateur / Scénariste: Kelly Oxford

La vie se déroule pour une jeune femme sauvage après avoir abandonné ses études, emménager avec ses parents et avoir reçu un diagnostic de trouble anxieux. Interprètes: Jessica Barden, Marcia Gay Harden, Michael McKean, Henry Winkler, Rosa Salazar, Odeya Rush, Lewis Pullman, Devon Bostick, Mary J. Blige, Evan Ross (première mondiale)

Vraiment l’amour

Réalisateur: Angel Kristi Williams, scénaristes: Felicia Pride, Angel Kristi Williams

Situé dans un Washington DC embourgeoisant, un peintre noir en pleine ascension tente de pénétrer dans un monde de l’art compétitif, tout en équilibrant une romance tourbillonnante à laquelle il ne s’attendait pas. Interprètes: Kofi Siriboe, Yootha Wong-Loi-Sing, Uzo Aduba, Mack Wilds, Naturi Naughton, Suzzanne Douglas, Jade Eshete, Blair Underwood, Michael Ealy (première mondiale)

Shithouse

Réalisateur / Scénariste: Cooper Raiff

Un étudiant de première année qui a le mal du pays va à une fête à Shithouse et finit par passer la nuit avec son deuxième étudiant RA qui a passé une journée de merde et veut que quelqu’un passe du temps avec. Interprètes: Dylan Gelula, Cooper Raiff, Amy Landecker, Logan Miller (première mondiale)

Shiva Baby

Réalisateur / Scénariste: Emma Seligman

Une jeune femme a du mal à garder différentes versions d’elle-même lorsqu’elle rencontre son papa et son ex-petite amie à une shiva avec ses parents. Interprètes: Rachel Sennott, Polly Draper, Molly Gordon, Danny Deferrari, Dianna Agron, Fred Melamed, Glynis Bell, Sondra James, Jackie Hoffman (première mondiale)

Teenass Badass

Réalisateur: Grant McCord, scénaristes: Matthew D. Dho, Grant McCord

Situé en 2006, Teenage Badass suit un groupe lorsqu’ils marquent un coup pour jouer aux informations locales. Mais alors que tous leurs rêves commencent à devenir réalité, le chanteur / compositeur égocentrique du groupe menace de leur faire tout perdre. Interprètes: Mcabe Gregg, Evan Ultra, Madelyn Deutch, Dillon Lane, Elsie Hewitt, Karsen Liotta, Julie Ann Emery, Kevin Corrigan, James Paxton, Jim Adkins (première mondiale)

Topside

Réalisateurs / scénaristes: Celine Held, Logan George

Une fillette de cinq ans et sa mère vivent dans une communauté habitant les tunnels sous la ville de New York, lorsqu’une expulsion soudaine de la police les force au monde d’en haut, jetant leur vie dans le chaos. Interprètes: Zhaila Farmer, Celine Held, Jared Abrahamson, Fatlip (première mondiale)

Violet

Réalisateur / Scénariste: Justine Bateman

Un responsable du développement du film se rend compte que la «voix directrice» dans sa tête lui a menti sur tout. Interprètes: Olivia Munn, Luke Bracey, Justin Theroux, Bonnie Bedelia, Zach Gordon, Erica Ash, Rob Benedict, Dennis Boutsikaris, Todd Stashwick, Laura San Giacomo (première mondiale)

Jury du concours de longs métrages narratifs: Rebecca Keegan, Monteur principal de films, The Hollywood Reporter; Rodrigo Perez, Rédacteur en chef, The Playlist; Kim Yutani, Directeur de la programmation, Sundance Film Festival

CONCOURS DE CARACTÉRISTIQUES DOCUMENTAIRES

Dix premières mondiales: dix histoires du monde réel qui démontrent l’innovation, l’énergie et des voix audacieuses. Sélectionné parmi 1011 soumissions de documentaires en 2020.

Le garçon qui a vendu le monde

Réalisateur: Adam Barton

À 15 ans, Ben Pasternak a abandonné ses études secondaires et a déménagé à New York. Laissant sa famille en Australie, Ben a sacrifié son enfance pour poursuivre son rêve de changer le monde grâce à l’innovation. Mais les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme prévu. (Première mondiale)

Blindé

Réalisateur: Todd Chandler

Que signifie être en sécurité à l’école aux États-Unis? À l’abri de quoi et de qui? Bulletproof pose et complique ces questions à travers une exploration provocatrice de la peur et de la violence américaine. (Première mondiale)

The Donut King

Réalisateur: Alice Gu, scénaristes: Alice Gu, Carol Martori

La montée, la chute et la montée d’un réfugié cambodgien qui a échappé au génocide et surmonté la pauvreté pour se construire une vie pour lui-même et des centaines d’autres familles d’immigrants en préparant la pâtisserie préférée des États-Unis et en construisant un empire improbable de boutiques de beignets. (Première mondiale)

Un éléphant dans la chambre (Danemark)

Réalisateur: Katrine Philp

À Good Grief, dans le New Jersey, des groupes d’enfants se rencontrent pour comprendre le passage d’un parent ou d’un frère par le jeu. La mort peut survenir soudainement ou lentement, violemment ou pacifiquement, mais elle laisse une douleur que l’enfant n’a jamais ressentie auparavant. (Première mondiale)

Trouver Yingying

Réalisateur: Jiayan «Jenny» Shi

Après qu’un jeune étudiant chinois ait été kidnappé sur un campus universitaire, sa famille se rend aux États-Unis pour la première fois, dans l’espoir d’abord de percer le mystère de sa disparition, puis de demander justice, de trouver une clôture et de récupérer leur fille. (Première mondiale)

Pour les fous seulement

Réalisateur: Heather Ross, scénaristes: Heather Ross, Adam Samuel Goldman

Del Close, l’architecte caché de la comédie moderne, se propose d’ouvrir le processus créatif en écrivant une bande dessinée autobiographique. (Première mondiale)

Kenny Scharf: Quand les mondes entrent en collision

Réalisateurs / scénaristes: Malia Scharf, Max Basch

Kenny Scharf est interrogé à travers les yeux de sa fille – révélant une lutte privée pour l’identité et l’acceptation à travers les hauts et les bas d’une carrière prolifique animée par une passion pour faire de ses mondes intérieurs fantastiques une réalité très publique. (Première mondiale)

Lights Camera Uganda

Réalisateurs: Cathryne Czubek, Hugo Perez

Quand “Africa’s Tarantino” incarne un nerd du cinéma de New York comme son prochain héros d’action, c’est le début d’une amitié qui rend célèbre leur studio sans budget. Mais à mesure que leur succès grandit, les tensions éclatent et menacent tout ce qu’ils ont construit. (Première mondiale)

Red Heaven

Réalisateurs: Lauren DeFilippo, Katherine Gorringe

Six personnes vivent pendant un an sur «Mars» dans une expérience de la NASA étudiant ce qui arrive aux humains lorsqu’ils sont isolés de la Terre. (Première mondiale)

Nous ne méritons pas les chiens

Réalisateur: Matthew Salleh

Une odyssée contemplative à travers notre planète, examinant les façons simples et extraordinaires dont les chiens influencent notre vie quotidienne. Les gens ont besoin de chiens, et peut-être ont-ils besoin de nous, mais que font les humains pour mériter l’amour inconditionnel qu’ils procurent? (Première mondiale)

Jury du concours de longs métrages documentaires: Bilge Ebiri, Monteur et critique de cinéma, Vulture; Naomi Fry, Écrivain de la Culture Pop, The New Yorker; Dino Ramos, Rédacteur en chef adjoint et journaliste, date limite

TÊTES

Grands noms, grands talents: les têtes d’affiche apportent une puissance star à SXSW, avec des premières sur le tapis rouge et des événements de films de gala avec des noms majeurs et émergents du cinéma.

Mauvais voyage

Réalisateur: Kitao Sakurai, scénaristes: Eric André, Dan Curry, Kitao Sakurai

Réalisée par un producteur de Jackass et Bad Grandpa, cette comédie à caméra cachée suit deux meilleurs amis alors qu’ils partent en voyage de ski de fond plein de farces hilarantes et inventives, entraînant son public dans le chaos. Interprètes: Eric Andre, Lil Rel Howery, Tiffany Haddish, Michaela Conlin (première mondiale)

Beastie Boys Story

Réalisateur: Spike Jonze

Beastie Boys, Mike Diamond et Adam Horovitz, vous racontent une histoire intime et personnelle de leur groupe et 40 ans d’amitié dans cette expérience documentaire en direct réalisée par leur ami et collaborateur de longue date, et leur ancien grand-père, le cinéaste Spike Jonze. (Première mondiale)

Le roi de Staten Island

Réalisateur: Judd Apatow, scénaristes: Judd Apatow, Pete Davidson, Dave Sirus

Le cinéaste Judd Apatow dirige Pete Davidson, une sortie de samedi soir en direct, dans une comédie vivifiante sur l’épuisement professionnel vivant avec sa mère (lauréate d’un Oscar® Marisa Tomei) à Staten Island. Interprètes: Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr, Bel Powley, Maude Apatow, Ricky Velez et Steve Buscemi (première mondiale)

LA Originals (Argentine)

Réalisateur: Estevan Oriol, scénaristes: Brian Maya, Omar Quiroga

Une exploration de la culture et des monuments du mouvement chicano et du street art qui ont cimenté le statut de Mister Cartoon et d’Estevan Oriol en tant que légendes du hip-hop en coulisses. (Première mondiale)

Les tourtereaux

Réalisateur: Michael Showalter, scénaristes: Aaron Abrams, Brendan Gall

Un jeune couple (Issa Rae et Kumail Nanjiani) est entraîné dans un mystère de meurtre bizarre (et hilarant). Travaillant à effacer leurs noms et à résoudre le crime, ils doivent comprendre comment eux et leur relation peuvent survivre la nuit. Interprètes: Kumail Nanjiani, Issa Rae, Paul Sparks, Anna Camp, Kyle Bornheimer (première mondiale)

PROJECTEUR NARRATIF

Caractéristiques narratives de haut niveau recevant leurs premières mondiales, nord-américaines ou américaines au SXSW.

Le 24

Réalisateur: Kevin Willmott, scénaristes: Kevin Willmott, Trai Byers

Le 24 est basé sur l’histoire vraie du Vingt-Quatrième Infanterie des États-Unis et de l’Émeute de Houston en 1917. La nuit de la violence a conduit au plus grand procès pour meurtre de l’histoire américaine. Interprètes: Trai Byers, Aja Naomi King, Bashir Salahuddin, Mo McRae, Tosin Morohunfola, Mykelti Williamson, Thomas Haden Church (première mondiale)

Archiver (Royaume-Uni)

Réalisateur / Scénariste: Gavin Rothery

2048: George Almore travaille sur une véritable IA équivalente à l’homme. Son dernier prototype est presque prêt. Mais son véritable objectif doit être caché à tout prix. Interprètes: Theo James, Stacy Martin, Rhona Mitra, Peter Ferdinando, Richard Glover, Lia Williams, Toby Jones (première mondiale)

Meilleur été de tous les temps

Réalisateurs: Michael Parks Randa, Lauren Smitelli, scénaristes: Michael Parks Randa, Will Halby, Terra Mackintosh, Andrew Pilkington, Lauren Smitelli

Une interprétation fraîche et exaltante du genre musical ado bien-aimé avec huit chansons originales et une distribution et une équipe de personnes avec et sans handicap entièrement intégrées. Interprètes: Shannon DeVido, Rickey Wilson Jr., MuMu, Jacob Waltuck, Emily Kranking, Bradford Hayes, Eileen Grubba, Holly Palmer, Ajani A.J. Murray, Lawrence Carter-Long (Première mondiale)

Château dans le sol (Canada)

Réalisateur / Scénariste: Joey Klein

Un adolescent en deuil se lie d’amitié avec la femme en difficulté dans le couloir juste au moment où l’épidémie d’opiacés s’empare de leur petite ville en 2012. Interprètes: Alex Wolff, Imogen Poots, Neve Campbell, Tom Cullen, Keir Gilchrist, Kiowa Gordon, Star Slade (Première américaine)

Esprit critique

Réalisateur: John Leguizamo, scénariste: Dito Montiel

Sur la base d’une histoire vraie de 1998, cinq adolescents latins et noirs du ghetto le plus mal desservi de Miami se frayent un chemin vers le championnat national d’échecs sous la direction de leur professeur non conventionnel mais inspirant. Interprètes: John Leguizamo, Michael Kenneth Williams, Rachel Bay Jones, Jorge Lendeborg Jr., Angel Bismark Curiel, Will Hochman, Corwin Tuggles, Jeffry Batista, Zora Casebere, Ramses Jimenez (première mondiale)

Cut Throat City

Réalisateur: RZA, scénariste: Paul Cuschieri

Cut Throat City est un drame de braquage puissant et percutant de RZA, situé dans le Lower 9th Ward de la Nouvelle-Orléans après l’ouragan Katrina. Interprètes: Shameik Moore, Tip ‘T.I.’ Harris, Demetrius Shipp Jr., Kat Graham, Rob Morgan, Keean Johnson, Denzel Whitaker, Sam Daly, Isaiah Washington, Wesley Snipes, Terrence Howard, Eiza Gonzalez, Ethan Hawke (Première mondiale)

J’avais l’habitude de venir ici

Réalisateur / Scénariste: Kris Rey

Après le lancement de son nouveau roman, l’écrivaine de 35 ans Kate Conklin (Gillian Jacobs) est invitée à parler à son alma mater par son mentor et ancien professeur (Jemaine Clement). Interprètes: Gillian Jacobs, Jemaine Clement, Josh Wiggins, Hannah Marks, Zoe Chao, Jorma Taccone, Forrest Goodluck (première mondiale)

L’avant-poste

Réalisateur: Rod Lurie, scénariste: Paul Tamasy, Eric Johnson

Basé sur la bataille de Kamdesh en Afghanistan, où cinquante-quatre soldats américains ont retenu 400 insurgés talibans dans l’avant-poste militaire le plus meurtrier du monde. Interprètes: Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Cory Hardrict, Milo Gibson, Jacob Scipio, Taylor John Smith (première mondiale)

La carrière

Réalisateur: Scott Teems, scénaristes: Scott Teems, Andrew Brotzman

Un fugitif mystérieux tue un prédicateur itinérant et assume son identité, se cachant dans une ville désolée du Texas. La congrégation est rapidement attirée par les sermons peu orthodoxes de l’homme, tout comme le chef de la police locale, qui a ses soupçons. Interprètes: Shea Whigham, Michael Shannon, Catalina Sandino Moreno, Bobby Soto, Bruno Bichir, Alvaro Martinez (première mondiale)

Le coureur (Irlande)

Réalisateur: Kieron J. Walsh, scénariste: Ciaran Cassidy, Kieron J. Walsh

Alors que le Tour de France 1998 entame ses trois premières étapes en Irlande, un coureur fait face à ce qui pourrait être la dernière étape de sa propre carrière au cours de ce qui est devenu connu comme le fameux «Tour de Dopage». Distribution: Louis Talpe, Tara Lee, Matteo Simoni, Iain Glen, Karel Roden (première mondiale)

Le spectacle (Royaume-Uni)

Réalisateur: Mitch Jenkins, scénariste: Alan Moore

Un nouveau mystère de l’esprit extraordinaire du légendaire écrivain de bandes dessinées Alan Moore, créateur de Watchmen, V for Vendetta et The League of Extraordinary Gentlemen. Interprètes: Tom Burke, Ellie Bamber, Siobhan Hewlett, Sheila Atim, Alan Moore (première mondiale)

Réparation de petits moteurs

Réalisateur / Scénariste: John Pollono

Les copains d’enfance des cols bleus Frank, Swaino et Packie se rencontrent une nuit en dehors des heures de travail dans l’atelier de réparation de Frank pour des raisons suspectes, mais il semble avoir une poignée. Interprètes: Jon Bernthal, Shea Whigham, Jordana Spiro, Ciara Bravo, Spencer House, John Pollono (première mondiale)

Débouché

Réalisateur / Scénariste: Prentice Penny

Elijah (Mamoudou Athie) doit trouver un moyen d’équilibrer son rêve de devenir un maître sommelier avec les attentes de son père pour qu’il continue le populaire barbecue de la famille à Memphis. Interprètes: Mamoudou Athie, Courtney B. Vance, Niecy Nash, Matt McGorry, Sasha Compere, Gil Ozeri, Kelly Jenrette, Bernard David Jones, Meera Rohit Kumbhani (première mondiale)

PROJECTEUR DOCUMENTAIRE

Mettre en lumière de nouvelles fonctionnalités documentaires en première mondiale, nord-américaine ou américaine au SXSW.

9to5: L’histoire d’un mouvement

Réalisateurs: Julia Reichert, Steve Bognar

Dans les années 1970, les secrétaires américains sont descendus dans la rue, fatigués des abus au travail. Ils ont créé un mouvement appelé 9to5, qui a ensuite inspiré Jane Fonda pour faire un film et Dolly Parton pour écrire une chanson. Voici l’histoire inédite de leur combat. (Première mondiale)

L’alpiniste

Réalisateurs: Peter Mortimer, Nicholas Rosen

Un jeune grimpeur insaisissable explore les limites de l’alpinisme en solo. (Première mondiale)

Et nous passons au vert

Réalisateurs: Fisher Stevens, Malcolm Venville, scénariste: Mark Monroe

Des pilotes professionnels sur la course internationale du circuit de Formule E pour la victoire dans 10 villes dans ce documentaire à l’articulation blanche du cinéaste Malcolm Venville, du réalisateur oscarisé Fisher Stevens (The Cove) et du producteur Leonardo DiCaprio. (Première américaine)

Bébé dieu

Réalisateur: Hannah Olson

Pendant plus de 30 ans, le Dr Quincy Fortier a secrètement utilisé son propre sperme pour inséminer ses patients en fertilité. Maintenant, son secret est dévoilé. Bébé Dieu suit ses enfants alors qu’ils cherchent la vérité sur ses motivations et essaient de donner un sens à leur propre identité. (Première mondiale)

Employé de bureau (Canada, États-Unis)

Réalisateur: Malcolm Ingram

Un documentaire sur la carrière et la vie du cinéaste et conteur Kevin Smith. (Première mondiale)

Console Wars [title may change]

Réalisateurs: Jonah Tulis, Blake J. Harris

En 1990, Sega a réuni une équipe d’inadaptés pour affronter la plus grande société de jeux vidéo au monde, Nintendo. Console Wars va dans les coulisses pour rencontrer les hommes et les femmes qui se sont battus pour les deux côtés dans cette bataille épique qui a défini une génération. (Première mondiale)

Fou, pas fou

Réalisateur: Alex Gibney

La Dre Dorothy Lewis est une psychiatre qui a passé sa carrière à examiner des personnes violentes. Grâce à des entrevues de détenus jamais vues auparavant, Crazy, Not Insane se penche sur l’esprit d’un tueur pour tenter de comprendre pourquoi les gens tuent. (Première américaine)

Le dilemme du désir

Réalisateur: Maria Finitzo

Le dilemme du désir explore le conflit entre le pouvoir extérieur de la politique de genre et l’impératif tout aussi puissant du désir sexuel féminin. En quoi le monde serait-il différent si les libidos féminins étaient pris aussi au sérieux que les hommes? (Première mondiale)

Hamtramck, États-Unis

Réalisateurs: Razi Jafri, Justin Feltman

À travers l’exploration de la vie quotidienne et de la démocratie dans la première ville à majorité musulmane des États-Unis, Hamtramck, aux États-Unis, examine les avantages et les tensions du multiculturalisme. (Première mondiale)

Hood River

Réalisateur: Steven Cantor

Dans une petite communauté de l’Oregon, une équipe de football d’une école secondaire a du mal à surmonter la classe et la division raciale dans une quête de réussite d’équipe. Ils sont tiraillés entre leur engagement individuel envers l’équipe et les attentes de la ville elle-même. (Première mondiale)

Insérer une pièce

Réalisateur: Joshua Tsui

L’histoire orale d’une équipe de geeks et de inadaptés à l’arrière d’une usine de Chicago créant les plus grands jeux vidéo (Mortal Kombat, NBA JAM et autres) de tous les temps. (Première mondiale)

M For Magic

Réalisateur: Alexis Manya Spraic

M for Magic est l’histoire inédite de la famille royale de magie – quatre générations de la légendaire famille Larsen – et de leurs efforts inlassables pour sauver l’art de la magie avec un club privé de magiciens – le célèbre Magic Castle à Hollywood. (Première mondiale)

Un homme et ses chaussures (Royaume-Uni)

Réalisateur: Yemi Bamiro

One Man and His Shoes raconte l’histoire des baskets Air Jordan, illustrant leur importance sociale, culturelle et raciale, montrant comment des stratégies marketing révolutionnaires ont créé une entreprise de plusieurs milliards de dollars. (Première mondiale)

Un amour secret

Réalisateur: Chris Bolan, scénaristes: Chris Bolan, Alexa L. Fogel, Brendan Mason

Une histoire d’amour émouvante et triomphante à propos de deux femmes pionnières qui brisent les barrières et les normes conventionnelles, se présentant à leurs familles conservatrices face aux difficultés du vieillissement. (Première mondiale)

Nous sommes comme des dieux

Réalisateurs / scénaristes: Jason Sussberg, David Alvarado

«Nous sommes des dieux et nous pourrions aussi bien nous débrouiller», écrit Stewart Brand en 1968. Le légendaire pionnier du LSD, du cyberespace, du futurisme et de l’environnementalisme moderne invite désormais les gens à utiliser nos pouvoirs divins pour lutter contre l’extinction en faisant revivre les espèces perdues. (Première mondiale)

Vous ne pouvez pas tuer David Arquette

Réalisateurs: David Darg, Price James

En 2000, l’acteur David Arquette est devenu tristement célèbre champion du monde de lutte en tant que promotion pour son film Ready to Rumble. Il n’était pas préparé pour le contrecoup. 20 ans plus tard, Arquette cherche la rédemption en revenant sur le ring… pour de vrai cette fois. (Première mondiale)

VISIONS

Les cinéastes de Visions sont des artistes audacieux et à risque dans le nouveau paysage cinématographique qui font preuve d’innovation et de créativité dans le cinéma documentaire et narratif.

Crestone

Réalisateur: Marnie Ellen Hertzler, scénaristes: Marnie Ellen Hertzler, Corey Hughes

Dans le désert de Crestone, au Colorado, un groupe de rappeurs SoundCloud vit dans la solitude, cultive de l’herbe et fait de la musique pour Internet. Quand un vieil ami arrive pour faire un film, la réalité et la fiction commencent à s’estomper. (Première mondiale)

Bus ivre

Réalisateurs: Brandon LaGanke, John Carlucci, scénariste: Chris Molinaro

Jeune conducteur de bus universitaire sans direction et punk rock, le gardien de sécurité samoan du nom de Pineapple forme une parenté improbable alors qu’ils naviguent dans le spectacle imprévisible de merde de fin de quart connu sous le nom de «bus ivre». Ensemble, ils rompent leur boucle sans fin. Interprètes: Charlie Tahan, Kara Hayward, Pineapple Tangaroa, Tonatiuh, Zach Cherry, Sarah Mezzanotte, Jay Devore, Dave Hill, Martin Pfefferkorn (première mondiale)

Échos de l’invisible (Pologne, États-Unis)

Réalisateur: Steve Elkins

Des explorateurs audacieux se lancent dans des voyages apparemment impossibles dans les environnements les plus extrêmes de la Terre pour trouver le tissu conjonctif entre toutes les choses vues et invisibles. (Première mondiale)

Freeland

Réalisateurs / scénaristes: Kate McLean, Mario Furloni

Obligée de devenir légale, une fermière hors-la-loi se bat pour préserver son mode de vie. Interprètes: Krisha Fairchild, Frank Mosley, Lily Gladstone, John Craven, Ryan Tasker, Cameron James Matthews, Michelle Maxson, Robert Parsons, George Psarras (première mondiale)

Bras d’or

Réalisateur: Maureen Bharoocha, scénaristes: Ann Marie Allison, Jenna Milly

Golden Arm est une comédie féminine qui raconte l’histoire d’un boulanger déguenillé qui se laisse entraîner dans le monde de la lutte des bras des dames par son camion conduisant son meilleur ami. Interprètes: Mary Holland, Betsy Sodaro, Olivia Stambouliah, Eugene Cordero, Aparna Nancherla, Dawn Luebbe, Ron Funches, Ahmed Bharoocha, Dot-Marie Jones, Kate Flannery (première mondiale)

En soi

Réalisateur: Frank Oz, scénariste: Derek DelGaudio

Le conteur et magicien conceptuel Derek DelGaudio tente de comprendre la nature illusoire de l’identité et de répondre à une question trompeusement simple: qui suis-je? Interprètes: Derek DelGaudio (Première mondiale)

Je vais te faire mienne

Réalisateur / Scénariste: Lynn Chen

Trois femmes se débattent avec les difficultés de la vie tout en confrontant leurs relations passées avec le même homme. Interprètes: Lynn Chen, Yea-Ming Chen, Ayako Fujitani, Goh Nakamura, Joy Osmanski, Mike Faiola, Tamlyn Tomita, Ayami Riley Tomine (première mondiale)

Maquillage (Royaume-Uni)

Réalisatrice / scénariste: Claire Oakley

Après que Ruth ait emménagé avec son petit ami dans un parc de vacances isolé, les tensions augmentent alors qu’elle fait une découverte troublante qui l’attire dans une spirale d’obsession. Interprètes: Molly Windsor, Joseph Quinn, Stefanie Martini (première nord-américaine)

Bêtes rares (Royaume-Uni)

Réalisateur / Scénariste: Billie Piper

Un anti-rom-com sur Mandy, une mère célibataire motivée par la carrière, qui tombe amoureuse du charmant traditionaliste Pete. Interprètes: Billie Piper, Leo Bill, David Thewlis, Kerry Fox, Toby Woolf, Lily James (première nord-américaine)

Selfie (France)

Réalisateurs: Marc Fitoussi, Thomas Bidegain, scénaristes: Giulio Callegari, Noé Debré, Hélène Lombard, Julien Sibony, Bertrand Soulier

Cinq histoires interconnectées explorent les extrémités du comportement humain à l’ère numérique. Interprètes: Blanche Gardin, Elsa Zylberstein, Finnegan Oldfield, Manu Payet, Sébastien Chassagne, Max Boublil, Julia Piaton, Alma Jodorowsky (première mondiale)

Elle meurt demain

Réalisateur / Scénariste: Amy Seimetz

Amy pense qu’elle va mourir demain… et c’est contagieux. Interprètes: Kate Lyn Sheil, Jane Adams, Kentucker Audley, Chris Messina, Katie Aselton, Tunde Adebimpe, Jennifer Kim, Josh Lucas, Olivia Taylor Dudley, Michelle Rodriguez (première mondiale)

TFW NO GF

Réalisateur / Scénariste: Alex Lee Moyer

Une génération de jeunes hommes mécontents cherche du sens dans les coins sombres d’Internet. TFW NO GF offre un portrait intime de cinq de ces personnes, partagé à travers la métaphore d’un mème emblématique. (Première mondiale)

PREMIERES EPISODIQUES

Présentation de premières mondiales de feuilletons de prestige dont la sortie est prévue et accompagnées de show-runners, de réalisateurs et de membres de la distribution avec des questions-réponses étendues.

Parc central

Showrunner: Loren Bouchard

Central Park raconte comment une famille de gardiens, qui vivent et travaillent à Central Park, finissent par sauver le parc et, fondamentalement, le monde. Interprètes: Josh Gad, Leslie Odom, Jr., Titus Burgess, Kristen Bell, Stanley Tucci, Daveed Diggs, Kathryn Hahn (première mondiale)

Tchad

Showrunner: Nasim Pedrad

Un garçon persan pubescent navigue au lycée. Ses amitiés et sa raison sont poussées à l’extrême alors qu’il utilise toutes les tactiques à sa disposition pour se lier d’amitié avec les enfants cool, tout en endurant la vie amoureuse de sa mère et en se réconciliant avec son identité culturelle. Interprètes: Nasim Pedrad, Jake Ryan, Ella Mika, Saba Homayoon, Paul Chahidi, Alexa Loo (première mondiale)

Films maudits (Canada)

Showrunner: Jay Cheel

Cursed Films est une série documentaire en cinq parties qui explore les mythes et légendes derrière certaines productions de films d’horreur notoirement maudits d’Hollywood. (Première mondiale)

Hightown

Showrunner / scénariste: Rebecca Cutter

Situé dans le monde de Cape Cod, magnifique mais sombre, Hightown suit le voyage d’une femme vers la sobriété, éclipsé par une enquête sur un meurtre en cours. Interprètes: Monica Raymund, James Badge Dale, Riley Voelkel, Shane Harper, Amaury Nolasco, Atkins Estimond, Dohn Norwood (première mondiale)

Accueil

Showrunners: Joe Poulin, Matt Weaver, Bruce Gersh, Ian Orefice, Doug Pray, Collin Orcutt, Matt Tyrnauer

Home est une série en neuf parties qui explore des interprétations extraordinaires de l’architecture domestique et du concept de «maison». La première saison présente des maisons dans six pays différents et a été filmée dans huit pays et 16 villes à travers le monde. (Première mondiale)

Patrie: Fort Salem

Showrunner / Scénariste: Eliot Laurence

La série se déroule dans une Amérique alternative et actuelle où les sorcières ont mis fin à leur persécution il y a un peu plus de 300 ans en concluant un accord avec le gouvernement en plein essor pour lutter pour et protéger leur pays. Interprètes: Ashley Nicole Williams, Taylor Hickson, Jessica Sutton, Amalia Holm, Demetria McKinney (première mondiale)

Tollé

Showrunner: Pat Kondelis

Dans une petite ville texane en 2014, le joueur de football star, Greg Kelley, a été reconnu coupable d’une affaire d’agression sexuelle sur enfant. Dans un élan de soutien, sa communauté se rassemble pour prouver son innocence et rectifier un crime qui a ruiné des vies. (Première mondiale)

Snowpiercer

Showrunner / Scénariste: Graeme Manson

Situé après que le monde est devenu un terrain vague gelé, le Snowpiercer de TNT se concentre sur les restes de l’humanité qui habitent un train en mouvement perpétuel qui fait le tour du globe, traitant de la lutte des classes, de l’injustice sociale et des politiques de survie. Interprètes: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalize Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand et Jaylin Fletcher. (Première mondiale)

Opposés solaires

Showrunners / scénaristes: Justin Roiland, Mike McMahan

Des esprits derrière Rick et Morty, Justin Roiland et Mike McMahan, Solar Opposites s’articule autour d’une famille d’étrangers d’un monde meilleur qui doivent se réfugier en Amérique centrale. Ils ne sont pas d’accord pour dire si c’est horrible ou génial. Interprètes: Thomas Middleditch, Sean Giambrone, Justin Roiland, Mary Mack (première mondiale)

Contes de la boucle

Showrunner / Scénariste: Nathaniel Halpern

Une jeune fille se tourne vers son amie pour obtenir de l’aide lorsque sa mère disparaît mystérieusement. Ce qui commence comme une recherche de la femme disparue, se termine par la prise de conscience choquante que la mère de Cole est en fait la même jeune fille, trente ans dans le futur. Interprètes: Rebecca Hall, Paul Schneider, Duncan Joiner, Daniel Zolghardi, Jonathan Pryce (première mondiale)

Télécharger

Showrunner: Greg Daniels

Upload est une comédie de science-fiction d’une demi-heure de dix épisodes de l’écrivain primé aux Emmy Awards, Greg Daniels, avec Robbie Amell et Andy Allo. It takes place in the future, where people who are near death can be “Uploaded” into a virtual afterlife of their choice. Cast: Robbie Amell, Andy Allo, Allegra Edwards, Zainab Johnson, Kevin Bigley (World Premiere)

24 BEATS PER SECOND

Showcasing the sounds, culture and influence of music and musicians, with an emphasis on documentary.

American Rap Star

Director: Justin Staple

American Rapstar chronicles the rise of a subculture of young rappers who utilized the SoundCloud streaming platform to disrupt the traditional norms of the music industry with their distinct self expression and rebellious approach. (World Premiere)

Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne

Director: R. Greg Johnston

A&E’s Biography: The Nine Lives of Ozzy Osbourne celebrates the life of rock icon and Godfather of heavy metal Ozzy Osbourne and features interviews with Sharon Osbourne, Rick Rubin, Ice-T, Marilyn Manson, Rob Zombie, Jonathan Davis and Post Malone. (World Premiere)

Le Choc du Futur (France)

Director: Marc Collin

In the Paris of 1978, old formulas do not charm listeners anymore and new music must arise. In a male-dominated industry, Ana uses her electronic gadgets to create a new sound that will mark the decades to come: the music of the future. Cast: Alma Jodorowsky, Philippe Rebbot, Laurent Papot, Elli Medeiros, Clara Luciani, Teddy Melis, Corine (North American Premiere)

Lydia Lunch – The War Is Never Over

Director: Beth B

Lydia Lunch – The War is Never Over by Beth B is the first career-spanning documentary retrospective of Lydia Lunch’s confrontational, acerbic and always electric music and art.

The Mojo Manifesto: The Life and Times of Mojo Nixon

Director: Matt Eskey

On a bicycle trip across the country, a young Neill Kirby McMillan Jr. experiences The Mojo Revelation. After teaming up with the enigmatic Skid Roper, he unexpectedly finds mainstream success but makes a decision that could jeopardize his career. (World Premiere)

My Darling Vivian

Director: Matt Riddlehoover

Director Matt Riddlehoover traces the dizzying journey of Vivian Liberto, Johnny Cash’s first wife and the mother of his four daughters. Featuring unseen footage and photographs, the film was produced by Dustin Tittle, Vivian and Johnny’s grandson. (World Premiere)

The Nowhere Inn

Director: Bill Benz, Screenwriters: Carrie Brownstein, Annie Clark

St. Vincent sets out to make a documentary about her music, but when she hires a close friend to direct, notions of reality, identity, and authenticity grow increasingly distorted and bizarre. Cast: Annie Clark, Carrie Brownstein

Rockfield: The Studio on the Farm (United Kingdom)

Director: Hannah Berryman

The unlikely tale of two Welsh brothers who turned their dairy farm into one of the most successful recording studios of all time. This is a story of rock and roll dreams intertwined with a family business’ fight for survival. (World Premiere)

Tomboy

Director: Lindsay Lindenbaum

Tomboy shines a light on four women drummers, in a field that was once the exclusive domain of men. The narratives of these trailblazing musicians interweave, launching a dialogue on gender and artistry, which extends far beyond the musical sphere. (World Premiere)

We Are The Thousand (Canada, Italy)

Director/Screenwriter: Anita Rivaroli

Fan of rock music, Fabio wants to convince the Foo Fighters to perform in his little village in Italy. To do that he gathered 1,000 musicians to play their song together… He created a huge community who became the biggest rock band on Earth. (World Premiere)

Without Getting Killed or Caught

Directors: Tamara Saviano, Paul Whitfield, Screenwriters: Tamara Saviano, Bart Knaggs

Guy Clark, the dean of Texas songwriters, struggles to write poetic songs while balancing a complicated marriage with wife Susanna, and a deep friendship with legendary songwriter Townes Van Zandt, on whom Susanna forges a passionate dependence. (World Premiere)

Zappa

Director: Alex Winter

The first all-access documentary on the life and times of Frank Zappa. (World Premiere)

GLOBAL

A diverse selection of international filmmaking talent, featuring innovative narratives, artful documentaries, premieres, festival favorites and more.

Cargo (India)

Réalisateur / Scénariste: Arati Kadav

Prahastha, a lonely devil astronaut has been working in a spaceship for many years. Son vaisseau spatial s’approche de la Terre tous les matins et les cargos commencent à arriver à la gare d’arrivée. These Cargos are people who have just died on Earth. Cast: Vikrant Massey, Shweta Tripathi, Nandu Madhav (North American Premiere)

Cat In The Wall (Bulgaria)

Directors/Screenwriters: Mina Mileva, Vesela Kazakova

Cat In The Wall tells the true story of how a cat, stuck in a wall, changes the lives of aspirational migrants, benefit fraudsters and gentrified Brexiteers. Cast: Irina Atanasova, Angel Genov, Orlin Asenov, Gilda Waugh, Chinwe A Nwokolo, Kadisha Gee Camara, Jon-jo Inkpen, John Harty (North American Premiere)

Executive Order (Brazil)

Director: Lázaro Ramos

In a near future Brazil, the federal government has decided to send the black population back to Africa. Three individuals try to resist and fight for their rights. (World Premiere)

La Mami (Mexico, Spain)

Director/Screenwriter: Laura Herrero Garvín

Night after night, La Mami, in charge of the women’s restroom at the mythical Cabaret Barba Azul offers care to the women who work there dancing.

Gunpowder Heart (Guatemala)

Director/Screenwriter: Camila Urrutia

In a chaotic Guatemala City two naive girlfriends have to make a radical decision on how to cope with the events of a fateful night: is violence the solution, or are there other ways? Cast: Andrea Henry, Vanessa Hernández (North American Premiere)

Marygoround (Pologne)

Director: Daria Woszek, Screenwriters: Daria Woszek, Sylwester Piechura, Aleksandra Swierk

Mary is a lonely, small-town, grocery store worker, living a carefree life. On the eve of her 50th birthday, Mary’s life soon begins to take on a totally unexpected turn for the better – becoming an awesome revelation. Cast: Grazyna Misiorowska, Helena Sujecka, Sylwester Piechura, Janusz Chabior, Magdalena Kolesnik, Barbara Kurzaj, Agnieszka Wosinska, Michal Majnicz, Pawel Smagala, Katarzyna Nosowska (World Premiere)

Scales (Iraq, Saudi Arabia, United Arab Emirates)

Director/Screenwriter: Shahad Ameen

Set in a dystopian landscape, Scales is the story of a young girl who stands alone against her family and overturns the village tradition of sacrificing the female children. Cast: Ashraf Barhoum, Yagoub AlFarhan, Fatima Al Taei, Haifa AlAgha, Hafssa Faisal, Abdulaziz Shtian, Basima Hajjar

Midnighters, Festival Favorites, Shorts, Episodic Pilot Competition, Virtual Cinema, Music Videos and Title Sequence Competition will be announced on Wednesday, February 5, 2020.