«Spéciaux» – Le nouveau film d’Olivier Nakache et Eric Toledano

Olivier Nakache et Eric Toledano “petado” en 2011 avec ‘Intocable’. Ce n’était pas son premier film, mais au moins de cet autre côté des Pyrénées comme si c’était le cas. Un film qui définit, marque et conditionne une carrière au même niveau que «The Full Monty». Il est impossible de l’ignorer. C’EST votre principal argument. Au moins de ce côté des Pyrénées, Nakache et Toledano n’ont jamais été Nakache et Toledano, mais “les directeurs de” Intocable “”. Quelque chose qu’il faut dire qu’ils n’ont pas fait grand-chose à éviter avec ‘Samba’ et ‘C’est la vie’, leurs deux prochains films et pas particulièrement réussis qui les ont réaffirmés dans ce que nous savions déjà, dans “les réalisateurs de” Intocable “” .

Eh bien, avec “Specials”, ils ne cesseront pas d’être “les réalisateurs de” Intocable “” mais au moins ils ont réalisé quelque chose que Peter Cattaneo, également connu comme “le réalisateur de” The Full Monty “”, n’a pas réalisé, et c’est l’avantage de doute. Aussi, pour s’éloigner, même de manière relative, le sentiment de la «merveille à un coup» qui par exemple a toujours alourdi le responsable de «La vie est belle». Le doute quant à savoir s’ils seraient capables de faire autre chose qui en vaut vraiment la peine est résolu avec ces “ spéciaux ”, et qu’en cas de doute et de ne pas blesser selon les susceptibilités, nous ne dirons pas que c’est un grand film même s’il fonctionne comme mille putains de merveilles.

Wow, comme “ intouchable ” … mais à sa manière, celle qui, comme dans le film de 2011, désactive largement les réticences et les préjugés probables que nous, critiques, téléspectateurs ou même personnes, pouvons nourrir à son égard. Ou directement, vers ce type de cinéma sentimental ou sentimental que l’on associe tant à Frank Capra. La vie est belle, regardez toujours le bon côté des choses et bla bla bla. Dieu ne chienne pas, il nous teste juste. Et rien de tel que faire rire l’opprimé pour gagner le paradis. Nakache et Toledano ne sont peut-être pas aussi subtils que Capra, mais cela ne les rend pas moins efficaces ou énergiques lorsqu’ils ont raison.

À l’époque, ils avaient raison avec «Intocable», et ils avaient encore raison avec «Specials». Pour travailler, ce qui est censé fonctionner le fait parfaitement, au moins sur de courtes distances. Et plus ou moins de la même manière que Javier Fesser dans ‘Campeones’: Sortir indemne d’un terrain risqué et très épineux où le sourire doit bouger en plus de divertir. Les désormais poliment connus sous le nom d’Olivier Nakache et Eric Toledano osent se mêler d’un monde aussi dur que celui de l’autisme, à la fois pour ceux qui en souffrent et encore plus s’ils conviennent, pour ceux qui les entourent et surtout, ceux qui décident d’être à ses côtés par conviction.

Contrairement à ce qui pourrait sembler (ou s’attendre), Toledano et Nakache abordent le sujet avec sérieux, respect et surtout sensibilité, montrant avec compétence et éducation abondante sa terrible ampleur d’une manière qui ne semble néanmoins pas une excuse opportune et opportuniste pour une fiction cinématographique … bien qu’en essence, en même temps, il ne cesse pas d’être torse nu et très honorable. En d’autres termes, si «Specials» se démarque, c’est pour son honnêteté dans le cinématographique et le social, l’humain et le détendu. Il fonctionne comme l’un des divertissements les plus réussis tout en pouvant toucher notre conscience et nos émotions.

Bref, ‘Specials’ est un de ces films avec lesquels, comme avec ‘Intocable’, on sortira de ce cinéma que maintenant ils ne nous laissent pas penser en termes pas forcément cinématographiques … ça sort juste heureux, satisfait, heureux, heureux d’être et de respirer à ce moment-là. Avec la bonne dose de sang nécessaire dans les veines. Une vision crédible et pleine d’espoir d’une dure réalité alliée à cet humour si nécessaire et un couple de premier plan, formés par les toujours convaincants Vincent Cassel et Reda Kateb, aussi efficaces qu’ils sont attachants. Tout comme le film. Le nouveau film d’Olivier Nakache et Eric Toledano.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex