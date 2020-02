Spectacle final spectaculaire de la troisième saison

HBO a présenté une nouvelle bande-annonce spectaculaire pour la troisième saison attendue de WESTWORLD

WESTWORLD, la série gagnante des Emmy®, revient avec sa troisième saison, qui proposera huit épisodes, le lundi 16 mars, exclusivement sur HBO Espagne. Une sombre odyssée sur l’émergence de la conscience artificielle et la naissance d’un nouveau mode de vie sur Terre. La série est créée par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui servent également de producteurs exécutifs.

En cette nouvelle saison de WestworldEvan Rachel Wood revient en tant que Dolores, vainqueur des Emmy® Thandie Newton en tant que Maeve, Ed Harris en tant qu’homme en noir, Jeffrey Wright en tant que Bernard, Tessa Thompson en tant que Charlotte, Luke Hemsworth en tant que Stubbs, Simon Quarterman en tant que Lee Sizemore et Rodrigo Santoro en tant que Hector Escaton

Aaron Paul («Breaking Bad», «Bojack Horseman»), Vincent Cassel («Black Swan», «Mesrine»), Lena Waithe («A Black Lady Sketch Show» de HBO, «Master of Aucun »), Scott Mescudi (« Nous sommes qui nous sommes »de HBO), Marshawn Lynch (« Brooklyn Nine-Nine »), John Gallagher Jr. (« The Newsroom »et« Olive Kitteridge »de HBO), Michael Ealy ( “Stumptown”) et Tommy Flanagan (“Sons of Anarchy”).

Les deux premières saisons de WESTWORLD ont reçu un total de 42 nominations aux Emmy®. Les 20 nominations aux Emmy® de la deuxième saison ont remporté trois victoires.

WESTWORLD est créé par Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui agissent en tant que producteurs exécutifs aux côtés de J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis, Ben Stephenson et Denise Thé. La série est produite par Kilter Films et Bad Robot Productions en association avec Warner Bros. Television; et basé sur le film original écrit par Michael Crichton.

La troisième saison de WESTWORLD sortira, exclusivement sur HBO Espagne, le 16 mars.

