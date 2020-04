Spectaculaire Doctor Strange 2 Fan Art avec un zombie Iron Man

Partager

Affiche impressionnante créée pour le film Marvel Doctor Strange 2 où ils incluent des personnages morts qui gouvernent la vie en tant qu’Iron Man.

Un artiste Internet a créé une affiche de film effrayante Doctor Strange 2 et le multivers de la folie où peut-on voir Iron Man Zombie, près de L’ancien y La vision. Le deuxième film de Marvel Cinematic Universe avec Benedict Cumberbatch a retardé sa sortie et n’a toujours pas de réalisateur officiel, mais Sam Raimi sera sûrement aux commandes.

Pour l’instant peu de détails sur Docteur étrange 2, mais ce ne sera pas un film d’horreur mais ils l’ont catalogué comme “un grand film MCU avec des séquences terrifiantes”, mais il aura beaucoup d’humour et d’action. Cependant, les fans sont ravis de voir ce que le Madness Multiverse impliquera, surtout s’il comprend le méchant Nightmare, qui aurait été la plus grande menace du film. De plus, s’ils voyagent à travers différents univers ou réalités, nous pourrions voir d’autres versions d’Iron Man ou de Captain America. Ce serait une chose plutôt intéressante.

L’artiste Internet BossLogic a décidé de concevoir des affiches spectaculairement effrayantes pour le film Doctor Strange 2. La première montre les silhouettes de l’Ancien (Tilda Swinton), Vision (Paul Bettany) et le zombie Iron Man de Spider-Man: loin de chez soi derrière le Sorcier suprême. La seconde présente une version plus petite de la première, mais capturée dans un capteur de rêves détenu par Nightmare.

Deadpool est caché dans la première image. Pouvez-vous le voir?

Le film a été grandement affecté par la pandémie mondiale causée par le coronavirus (COVID-19).

La date de sortie de Doctor Strange 2 est le 25 mars 2022. Ils ont dû le déplacer car ils n’ont pas pu commencer le tournage en raison de l’internement. Néanmoins, vous avez sûrement déjà tout prêt pour atteindre les dates proposées. Bien que la première chose que vous ayez à faire est de confirmer votre réalisateur, qui sera Sam Raimi, puisqu’il l’a dit lui-même dans une interview.

