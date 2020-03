Spectaculaire Johnny Depp Fan Art en tant que Joker de Batman

Ou imaginez-vous comment le Joker joué par Johnny Depp serait dans le film de DC Comics The Batman? Un artiste l’a déjà recréé.

Ils tournent actuellement le film Le batmandirigé Matt reeves et avec Robert Pattinson. Certaines images ont déjà été divulguées et ont révélé des détails intéressants tels que l’apparition de Bat-costume et le Bat-mobile. Nous savons également qu’il y aura de nombreux méchants comme Catwoman, le pingouin ou l’énigme. Et maintenant, nous pouvons savoir à quoi ressemble Joker joué par Johnny Depp.

L’image provient de l’artiste de Instagram death.streak_art et le Johnny Depp Joker ne ressemble pas à la version anarchiste de Heath Ledger, il ne ressemble pas non plus au papier strident Jared Leto joué dans Suicide Squad (2016). En tout cas, ce serait plus proche du méchant qui a donné la vie Jack nicholsondans le film Batman (1989).

Qu’en penses-tu? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Le film commencera une nouvelle trilogie.

Bien que nous ne voyions pas Joker dans ce premier film, cela ne veut pas dire que ce Batman Ne lui fais pas face. Puisqu’ils ont l’intention de faire une trilogie qui explore de nombreux méchants de Gotham, Johnny Depp pourrait obtenir le rôle dans un proche avenir.

Le directeur Matt reeves parlé de la possibilité de faire trois films de Le batman:

“Vous savez, vous devez commencer par une histoire qui commence quelque chose”, a déclaré le réalisateur il y a quelque temps. «Je mentirais si je pouvais vous dire que les arcs de la trilogie Planète des singes étaient déjà prévus, parce que ce n’était pas comme ça. C’est l’une de ces choses dans lesquelles ce personnage était si puissant, et la possibilité a été incorporée depuis le début, mais exactement comment cela va de A à Z n’est pas quelque chose qui existait. “

Le cinéaste a ajouté: «En fait, quand j’ai commencé avec le deuxième film de la trilogie, l’histoire que je voulais raconter était différente de l’histoire qu’ils m’avaient même présentée. Et puis, il y a ces grandes idées, je pense, qui ont surgi lorsque la troisième a été créée, comment cette histoire pourrait être racontée, mais elles n’ont pas été explicitement exposées. Et lorsque Mark Bomback et moi avons commencé L’aube de la planète des singes (2014), nous savions quels étaient nos objectifs, mais nous ne savions pas comment nous allions y arriver, et je dirais que cela se rapporte davantage à la façon dont je vois une histoire de The Batman est une sorte d’ambition pour une série d’histoires, mais la chose la plus importante sera vraiment de raconter une première histoire de vie. “

Le Batman sort en salles le 25 juin 2021 et malheureusement le Johnny Depp Joker ne sera pas dans le film.

