Spectaculaire Punisher Fan Art chasse John Wick

Pouvez-vous imaginer une bataille entre Punisher (Jon Bernthal) et John Wick (Keanu Reeves), ce serait quelque chose à voir sur l’écran du film.

Au fil des ans, les deux John mèche comme Punisher Ils sont devenus des héros d’action, grâce aux films, à la série Netflix et aux bandes dessinées Marvel. Donc, s’ils se réunissaient, nous verrions probablement les meilleures scènes qu’un film peut vous offrir.

Keanu Reeves Il a été la star de trois épisodes de John Wick (2014, 2017, 2019), qui ont reçu des critiques incroyables et gagné la faveur du public. Le Punisher a continué d’apparaître dans les bandes dessinées Marvel depuis sa création dans les années 1970. Il a également été au centre de l’attention dans plusieurs films et émissions de télévision. Dolph Lundgren, Thomas Jane et Ray Stevenson ont joué Punisher dans les films, tandis que Jon Bernthal a assumé le rôle de The Punisher sur la plate-forme de streaming Netflix.

Frank Castle et John Wick peuvent apparaître dans différentes franchises, mais les personnages partagent de nombreuses similitudes. Les deux sont connus pour tuer des machines alimentées par le meurtre d’un être cher. Dans le cas de Castle, la mort de sa femme et de ses deux enfants, et pour John Wick, la mort de son chien que sa femme lui a donné après sa mort. Ils ont tous deux un vaste arsenal d’armes pour combattre leurs adversaires, qu’ils abattent souvent dans des séquences de combat brutales. Les deux personnages sont sans aucun doute des assassins experts, mais les fans se sont souvent demandé qui gagnerait dans un combat: John Wick ou Frank Castle.

Fan Art montre ce que pourrait être le début du match. Le reste doit être fait par l’imagination de chacun.

L’artiste Internet BossLogic imagine à quoi pourrait ressembler le début d’un combat entre John Wick et Punisher. L’œuvre montre la scène de la bibliothèque de John Wick: Chapitre 3 – Parabellum, mais au lieu d’un tueur du film, Frank Castle est celui qui chasse.

Jon Bernthal a eu une carrière réussie en tant que punisseur, mais malheureusement, il semble qu’il ne reviendra pas au rôle. La série Punisher a été annulée l’année dernière après deux saisons, une nouvelle qui est arrivée le même jour que l’annulation de Jessica Jones. Cependant, avec des rumeurs selon lesquelles Daredevil de Charlie Cox pourrait rejoindre le MCU dans Spider-Man 3, les fans se demandent si Punisher pourrait un jour se produire aussi bien. Keanu Reeves, d’autre part, a confirmé qu’il jouera John Wick: Chapitre 4 (2021) et pourrait même apparaître dans la prochaine série télévisée de Starz, The Continental.