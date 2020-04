Spencer Confidential de Netflix en tête de la visualisation en streaming en streaming total jusqu’à 50% d’une année sur l’autre

C’est un bon moment pour être sur une plate-forme de streaming grâce à la plupart du pays coincé à la maison, et Spencer Confidential a été parmi ceux qui en bénéficient. Nielsen rapporte (par date limite) que le streaming total a augmenté de façon importante pour la semaine du 16 mars avec 156 milliards de minutes au total. Cela représente une augmentation de 36% par rapport à 115 milliards de minutes pour la semaine du 24 février et une augmentation de 50% par rapport au 16 mars 2019. Le streaming de la semaine représentait 23% de tous les visionnages effectués à la télévision, contre 14% il y a un an.

Le contenu le plus regardé de la semaine était Spencer Confidential de Netflix, qui met en vedette Mark Wahlberg et Winston Duke. La comédie d’action néo-noire ouvre la voie, avec The Office de Netflix (qui se dirigera bientôt vers Peacock de NBCUniversal) en deuxième position.

Netflix avait la part la plus élevée du streaming total avec 29%, suivie par YouTube (20%), Hulu (10%) et Amazon (9%). Disney + et CBS All Access sont actuellement comptabilisés dans la catégorie «autres» des streamers, qui représentent au total 31% du streaming total. «Autre» est en forte hausse par rapport à 23% il y a un an; Pendant ce temps, alors que Netflix est en tête, il a perdu des parts de marché de 36% l’an dernier grâce à la concurrence accrue.