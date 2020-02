Spider-Man 2 (2004) de Sam Raimi faisait référence au docteur Strange

Maintenant que le réalisateur Sam Raimi sonne pour diriger Docteur étrange 2 (2021), est un bon moment pour se souvenir de la référence de ce personnage dans son film Spider-man 2 (2004).

Spider-Man 2 par Sam Raimi fait une brève mention de Doctor Strange à une époque antérieure à l’univers cinématographique Marvel. Le film est considéré comme le meilleur de la trilogie grâce à un complexe de méchants tels que Docteur Octopus et un équilibre intéressant entre les actes héroïques de Spider-Man et la vie de Peter Parker.

À cette époque, il était difficile d’imaginer que d’autres propriétés cinématographiques existaient dans cet univers, bien qu’il y ait eu des films de X Men et Lame en salles Mais maintenant que la trilogie peut avoir un croisement épique avec le UCMpuisque dans Docteur étrange 2 ils ouvriront la porte du Multiveroso, ce qui signifie que nous pourrions revoir Tobey Maguire comme Spider-man près de Tom Holland aime aussi Spider-man. Une folie!!!

Ceci est la référence au Marvel Supreme Sorcerer.

Dans la scène de Spider-man 2 on peut voir J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) se disputant avec son assistant nommé Hoffman (Ted Raimi) sur quel nom de méchant ils peuvent mettre Otto Octavius (Alfred Molina). Donc Hoffman propose le docteur Octopus et Jameson ne l’aime pas, puis propose Science Squid et ne l’aime pas non plus, pour finir avec Docteur étrange. Ce nom semble très bon à Jameson mais dit qu’il est déjà occupé. Confirmant que l’Avenger existe dans cet univers. Au final, Jameson lui-même propose Docteur Octopus voler l’idée de Hoffman.

Outre la mention dans Spider-man 2, dans le film Captain America: le soldat de l’hiver (2014) nomment également Docteur étrange Deux ans avant de pouvoir regarder son film seul. Ce qui est drôle, c’est que cela ne correspond pas du tout, car HYDRA n’avait aucune raison de le surveiller, car à l’époque, ce n’était qu’un chirurgien performant. S’il est vrai que lors de la bataille de New York de 2012, Avengers: Fin de partie, l’Ancien connaît déjà son grand potentiel pour les arts mystiques. Ce qui signifie que HYDRA pourrait également avoir cette capacité de savoir qui est apte à protéger notre réalité.

