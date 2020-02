Spider-Man 3 a déjà un titre provisoire

Partager

Depuis quelque temps, on savait que Spider-Man 3 était l’un des futurs projets de Marvel. Après une si longue attente, le titre provisoire que le film avec Tom Holland sera enfin annoncé.

Spider-man 3 Ce sont encore des nouvelles. A cette occasion, le Spidey interpreté par Tom Holland C’est sur toutes les lèvres à cause des nouveaux détails fournis sur le film. Ce nouveau film sera chargé de clôturer une trilogie commencée en 2017 avec Spider-Man: Retrouvailles et qui a continué cet été avec Spider-Man: loin de chez soi. Le film sortira en 2021 et ses principaux lieux ont été confirmés comme Atlanta, New York, Los Angeles et l’Islande. En outre, Il a déjà été confirmé quel sera son titre provisoire.

Bien qu’il soit prévu que Spider-man 3 commencer à tourner juste en juillet et prolonger jusqu’en octobre, Le titre provisoire: «Serenity Now» est déjà sorti, qui fonctionnera sur le tournage. Dans ce cas, une référence à Seinfeld, sitcom connue des années 90, puisque c’était l’une des expressions les plus récurrentes. Selon Comicbook, c’est parce que l’équipe de production choisit généralement des noms qui les font rire, puisque par exemple la première livraison était intitulée L’été de George, quelque chose qui faisait également référence à Seinfeld.

Que savons-nous du film?

À l’heure actuelle, on ne sait pratiquement rien de l’intrigue de Spider-man 3. Les événements se sont produits en Spider-Man: loin de chez soi Ils nous ont laissé un Peter Parker avec son identité révélée au monde. Cela devrait être un point clé dans le troisième film, mais des éléments importants tels que les méchants de celui-ci sont encore inconnus. Bien que Tom Holland ait déjà confirmé connaître tous les détails, il a déclaré que le secret tiendrait bien. Par conséquent, nous devons attendre les prochaines confirmations de Marvel Studio.

