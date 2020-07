Spider-Man a chassé Hulk de la Terre d’un seul coup

Grâce à ses pouvoirs amplifiés, Spider-Man a frappé Hulk si fort qu’il l’a tiré de la Terre et l’a presque tué.

Malgré ses super pouvoirs, Homme araignée Il semble souvent un peu en dessous de ses camarades Avengers, car il y a des dieux, des monstres à rayons gamma comme Ponton et même le Capitaine Amérique a montré qu’il bat la Homme araignée en capacité de combat.

Pourtant, la volonté et la détermination de Homme araignée Ils l’ont fait vainqueur dans de nombreux combats où il semblait surpassé, y compris une victoire décisive contre Seigneur du feu, un ancien héraut de Galactus et Juggernaut, l’ennemi imparable de X Men. Son refus de se retirer d’un combat lui a valu le respect de nombreux héros et méchants. Il était même digne de posséder Enigma Force.

Dans les bandes dessinées de merveilleSpider-Man a reçu le pouvoir de «Enigma Force», une source d’énergie cosmique pratiquement illimitée qui peut imprégner toute personne, humaine, étrangère ou animale, de la force d’un dieu. Ceux qui reçoivent ce cadeau ont toutes leurs capacités physiques amplifiées et gagnent une foule d’autres pouvoirs. Y compris le vol, la reconfiguration de la matière, l’énergie de dynamitage, etc. Un tel pouvoir n’est donné que pour combattre une menace majeure et confère au porteur l’identité et le costume de Captain Universe, bien que ce ne soit pas exactement ce qui est arrivé à Spider-Man.

Deux Avengers se font face.

Au cours des années 1990, Spider-Man a été pris dans un complot connu sous le nom d ‘«Actes de vengeance». Conçu par Loki, le plan exigeait des méchants d’attaquer des super-héros avec lesquels ils ne se battaient pas normalement. Cela donnerait vraisemblablement un avantage aux méchants, car les héros ne sauraient pas se défendre contre leurs attaques. Réalisant qu’un tel chaos massif menacerait des millions de vies, la « Force Enigma » a décidé de faire de Spider-Man le nouveau Capitaine Univers afin qu’il puisse arrêter les Actes de Vengeance.

Peter Parker a participé à une expérience scientifique qui a manipulé des formes d’énergie uniques. Par conséquent, lorsque la Force énigmatique lui a donné son pouvoir, Peter n’a obtenu que les capacités de Captain Universe, pas le déguisement ou la conscience de ce qu’il était censé faire avec ses nouveaux dons.

Cette amélioration soudaine dérangeait Peter, car il sentait maintenant qu’il était trop puissant. En fait, comme la Force Enigma augmentait régulièrement la force d’un individu d’un facteur 50, Spider-Man, qui pouvait normalement soulever 10 tonnes.

Il était maintenant le héros le plus fort de l’univers Marvel!

Ce pouvoir est devenu utile dans The Amazing Spider-Man # 328 lorsque Sebastian Shaw, l’un des hommes derrière les actes de vengeance, a décidé de recruter Hulk pour attaquer Spider-Man. À l’époque, le Hulk était dans sa forme grise, « Joe Fixit » et était prêt à être embauché comme exécuteur pour suffisamment d’argent. Bien que Hulk n’ait rien contre Spider-Man, il a décidé que l’argent qu’ils lui payaient était suffisant pour attaquer son camarade Avenger.

Seules les choses ne se sont pas passées comme prévu. Dès le début, Spider-Man s’est avéré trop puissant pour Hulk. Cependant, les choses sont devenues sérieuses lorsque Spider-Man a vu Hulk menacer certains enfants dans un dépotoir. Craignant pour sa sécurité, Spider-Man a frappé Hulk de toutes ses forces et l’a envoyé voler si haut qu’il l’a fait tomber de la Terre.

Heureusement, il a survécu à ce coup.

Hulk est resté en orbite autour de la Terre comme un satellite. Heureusement, son corps était imperméable au froid et à la pression, et il a pu retenir son souffle avant de quitter l’atmosphère. Cependant, dans son état actuel, il allait devenir Bruce Banner lorsque le soleil se serait levé, et quand il a commencé à orbiter autour de la planète, il savait qu’il ne lui restait que quelques minutes avant de devenir humain et de mourir.

Heureusement, Spider-Man a utilisé sa nouvelle puissance de vol pour atteindre Hulk et le ramener sur Terre avant que les choses ne se compliquent. Reconnaissant pour le salut, Hulk a promis de ne pas tuer Spider-Man et est parti, bien que Peter Parker se soit demandé s’il pouvait vraiment mourir.