Spider-Man a été accusé de meurtre

Il y a un certain nombre d’événements qui impliquent Spider-Man dans une série de décès accidentels dans Marvel.

Un journaliste Bugle quotidien découvrir des nouvelles réduites au silence qui impliquent Spider-man dans une série de décès accidentels. Les articles dévoilent un réseau d’extorsion et de simulation qui mène des ruelles de West Village à la mairie du maire Fisk.

Bande dessinée de Marvel Amazing Spider-Man: Daily Bugle de l’équipe créative Mat Johnson, Mack Chater et Francesco Mobili, confronte un journaliste enquêtant sur le Daily Bugle, contre les éléments désagréables de la pègre criminelle de la ville et la corruption débridée enracinée dans le plus profond Le régime Fisk.

Un cadavre pris dans des toiles d’araignée est-il une ruse pour blâmer le spiderman? Ou est-il accusé de meurtre par l’un de ses plus anciens adversaires?

L’ombre de la mort a longtemps suivi la vie de Peter Parker et à son alter ego, Spider-man. Le jour de sa mort Gwen Stacy, la mort tragique de oncle ben et la fin brutale de Lutin vert ils ont jeté un nuage noir sur les efforts du héros pour protéger la société. Cependant, les conséquences de sa surveillance ont été tourmentées par les victimes, et les dommages collatéraux ont eu de terribles ramifications pour lui. C’est pourquoi il prendra toujours le blâme à l’intérieur.

Le journaliste des médias sociaux, Chloe robertson Suivez les anciennes archives du Daily Bugle et découvrez une histoire qui y est enterrée, «Décès accidentels liés à Spider-Man», écrit par J. Jonah Jameson et son oncle, le rédacteur en chef Robbie robertson.

Alors que le scandale aurait pu avoir un impact très négatif Spider-manRobbie révèle qu’il n’y avait aucune histoire, peu importe combien Jameson voulait capitaliser sur lui. Cependant quand Freddie “Boom” Sherman, le charlatan qui a falsifié les accusations d’incompétence grave et d’homicide involontaire contre le spiderman, est apparu mort sur un filet, Robbie doit repenser sa décision d’archiver l’histoire.

Par conséquent, Chloé et le journaliste d’investigation, Ben Urich, relient un professeur disparu et une violente explosion à un certain nombre de sociétés fantômes, filiales de Fisk Industries. La conspiration vient donc au maire de New York, Wilson Fisk. Vont-ils faire de Spider-man un méchant? Ou découvriront-ils la vérité?

Partager

Article précédent

Critique de MARVEL Contagio. Quand la réalité finit par battre la fiction

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.