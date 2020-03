Spider-Man admet que la mort de Gwen Stacy était pour le mieux

Les copines ne sont pas toujours friandes des ex de leurs proches, mais Mary Jane Watson a pris un nouveau niveau dans Symbiote Spider-Man: Réalité extraterrestre # 4… en tuant à nouveau Gwen Stacy. Oui, Gwen est morte, et cette fois aux mains de l’amant le plus célèbre de Peter.

La mort de Gwen Stacy a toujours été considérée comme l’un des moments les plus importants et les plus influents de l’histoire de Spider-Man. La mort du premier intérêt amoureux de Peter a été un peu un choc pour les lecteurs, et à ce jour a jeté les bases du Peter qu’ils connaissent et aiment. Mary Jane est peut-être la romance la plus connue de Peter Parker, mais beaucoup oublient que sans l’amour de Gwen avant elle, Peter n’aurait jamais fait face à la tourmente émotionnelle qui a fait de lui l’homme qu’il devient. Bien que l’événement se déroule il y a près de 50 ans en temps réel, le fait qu’il soit toujours évoqué en 2020 ne fait que montrer l’impact durable de l’arc de l’histoire sur toute la franchise.

Alors, comment cela se termine-t-il avec Mary Jane étant le meurtrier? Le numéro 4 présente Symbiote Spidey et Doctor Strange en mission pour trouver la Parole de Dieu, un livre de magie puissante qui donne aux utilisateurs la possibilité de créer, détruire ou manipuler la réalité. Le livre est piégé dans le royaume cauchemardesque, gardé par l’un des plus grands adversaires du docteur Strange, Nightmare. Afin de récupérer le livre, les deux entrent dans le subconscient de Peter où ils sont confrontés à ses peurs. Être à l’intérieur du royaume cauchemardesque en utilisant le subconscient de Peter comme passerelle signifie que le royaume cauchemardesque qu’ils expérimentent est dicté par ce que Peter considérerait comme un cauchemar. Ils se retrouvent d’abord dans le Daily Bugle (évidemment), avant de fuir un cyborg J. Jonah Jameson … et tombent d’un hélicoptère, revivant la nuit où Gwen Stacy est morte. Les choses vont un peu différemment avec la mort de Gwen cette fois, et il est en fait capable de l’attraper, avant que Green Goblin ne se précipite rapidement et l’achève.

Dans une crise de rage renforcée par le Symbiote, Spider-Man saute sur le Gobelin Vert et retire son masque … pour retrouver le visage de Mary Jane. C’est vraiment un monde de cauchemar alors que Spidey retombe dans l’incrédulité que son amant vient d’assassiner son amour passé, et qu’il l’a presque tuée dans le processus. Mary Jane le nargue, affirmant que la mort de Gwen était une étape nécessaire dans son développement, et sans la mort de Gwen, il ne l’aurait jamais rencontrée, son véritable amour. Bien que ce ne soit pas la Mary Jane qui a tué Gwen ici, elle est née des pensées et des peurs réelles de Peter. Et pour cette raison, Spider-Man secoue absolument son cœur.

Le numéro 4 réutilise non seulement ce moment monumental de l’histoire de Spidey, mais le tord et le déforme d’une manière qui reconnaît réellement sa propre importance. Puisque tout cela se produit dans le subconscient de Peter, même lui sait que la mort de Gwen a été un énorme tournant pour sa vie et son développement. Prouver même que Peter, aussi difficile que ce soit de lâcher Gwen, se rend compte que ce moment de sa vie a été un moment déterminant qui a fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui. Ce qui est également particulièrement intéressant à propos de ce problème spécifique, c’est comment il renverse la relation typique Symbiote-Peter Parker sur sa tête. En règle générale, c’est le Symbiote qui joue avec la tête de Peter, mais ici, c’est en fait le Symbiote qui est gâché par La tête de Peter. Lorsque le Symbiote est généralement un cauchemar pour Peter, ici Peter est, littéralement, un cauchemar pour le Symbiote.

Pour vivre le reste du cauchemar et savoir ce qui arrive au web-slinger et au sorcier suprême préféré de tout le monde, il vous suffira de ramasser Symbiote Spider-Man: Réalité extraterrestre # 4, disponible dès maintenant dans une bande dessinée près de chez vous.

