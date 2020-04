Spider-Man allait être dévoré vivant par Venom

La fin alternative de Secret Wars montre que Venom va manger Spider-Man vivant à son retour sur Terre.

Héros Marvel Spider-man a toujours eu une relation houleuse avec le symbiote connu sous le nom Venin. Portant d’abord le costume noir découvert pendant les guerres secrètes originales, puis le confrontant lorsqu’il est porté par d’autres utilisateurs tels que Eddie Brock.

Après avoir vérifié sa capacité à augmenter ses pouvoirs et sa force, Peter Parker décide de le ramener une fois sur terre. Guerres secrètes terminé. Au fil du temps, le symbiote a changé et changé la personnalité de Peter, le rendant plus sombre et plus agressif plus il portait le costume. Spider-Man a finalement vu le risque et les dangers de porter le costume, choisissant d’abandonner complètement le symbiote.

Il en va de même pour la fin alternative.

Dans quoi si? # 114, les héros et les méchants impliqués dans les guerres secrètes ne reviennent jamais sur Terre et se retrouvent piégés pendant 25 ans dans Battleworld, y compris Spider-Man, qui a utilisé le symbiote tout le temps.

Lors d’un dîner, certaines personnes présentes notent qu’elles n’ont pas vu Peter Parker manger depuis des semaines, voire des années. Ils supposent que c’est le symbiote qui fournit la subsistance à Peter, qui n’a plus besoin de nourriture pour vivre. Cela ne pouvait pas être plus éloigné de la terrible vérité. Quand le fils de Docteur doom Essayez de retourner sur Terre pour l’envahir et la conquérir, une bataille s’ensuit impliquant à la fois les Vengeurs d’origine et leurs enfants. Pendant le combat, Klaw utilise une explosion sonore qui affecte Spider-Man. Cela révèle la vraie nature et le résultat de 25 ans de symbiose avec Venin.

Oui, le symbiote mange lentement Peter Parker jusqu’aux os. Peter Parker n’existe plus et le symbiote conduit simplement son squelette comme une marionnette. Ce qui est étrange, c’est que cet horrible sort pour Spider-Man n’est pas complètement exploré. Les autres héros, comme la torche humaine qui sauve Spider-Man de l’attaque de Klaw, n’abordent même pas le fait que leur ami et allié ont été dévorés. Le symbiote a probablement commencé à manger Peter en raison du fait que son lien n’était pas une symbiose parfaite comme celle qu’il a avec Eddie Brock.

C’est certainement une bonne chose que Spider-Man se soit débarrassé du symbiote quand il l’a fait dans la continuité réelle de Marvel, car nous aurions vérifié les effets du port du costume depuis longtemps. Le résultat est horrible.