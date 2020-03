Spider-Man déteste Ant-Man pour cette raison

Souvent, les héros Marvel se battent ensemble, mais cela ne signifie pas qu’ils s’entendent, c’est pourquoi Spider-man déteste Ant-Man.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Marvel Ant-Man numéro 3 Zeb Wells, Dylan Burnett, Mike Spicer et Cory Petit. Nous savons que Spider-Man a eu de nombreux affrontements avec d’autres héros sur différents types de malentendus. Bien que certains de ces différends découlent de questions vraiment importantes, aucun d’entre eux n’a été aussi mesquin que sa dernière contrariété avec Ant-Man. Maintenant, Spider-Man est en colère contre Ant-Man parce que Black Cat semble l’aimer et le fait agir comme un adolescent jaloux.

Après avoir vu toutes les intentions de Macrothrax et de ses alliés dans le numéro précédent, Ant-Man s’est tourné vers d’autres personnages de Marvel pour le soutenir, en partie pour obtenir de grandes armes dans la crise et en partie pour montrer à sa fille Cassie qu’il est toujours un héros respecté. Son premier voyage est dans une base des Avengers, où lui et Cassie interrompent un dîner avec l’équipe. Bien que le groupe convienne que cette affaire mérite leur attention, certains d’entre eux, tels que Black Panther et Blade, méprisent Scott Lang. Comme Iron Man le localise Humbug, un ancien méchant qui a fait du bien et a été brièvement membre de Heroes for Hire aux côtés de Black Cat, Misty Knight, Paladin et Shang-Chi pendant les événements de la Première Guerre mondiale.

Tony Stark le met en contact avec Peter Parker.

L’idée est pour Spider-Man de localiser Black Cat, afin que Ant-Man puisse trouver Humbug. Lui et Cassie se rendent bientôt à New York pour savoir s’il a un lien avec ce que Macrothrax prévoit.

Spider-Man semble initialement sympathiser avec Scott et l’appelle accidentellement pathétique quand Cassie et lui sont juste derrière lui. Mais alors que son enquête se poursuit, Spider-Man se rend compte qu’il commence à détester Ant-Man. Peter Parker se plaint de ses plans, dit que ses blagues ne sont pas drôles et se moque de ses pouvoirs. Mais comme le souligne Cassie, ce n’est pas dû à une véritable malveillance, mais plutôt à une nuisance unilatérale.

Spider-Man n’aime pas Ant-Man parce que Black Cat semble vraiment aimer Scott un peu. Elle rit de ses blagues et le défend de Spider-Man lors d’un combat. Les tentatives de Scott pour réconforter Felicia après avoir trouvé le corps de Humbug semblent en fait déclencher le sens de Spider-Man. Dès que la mission est terminée, Spider-Man fait de son mieux pour que Black Cat laisse Ant-Man seul, le plus rapidement possible.

La jalousie trahit Peter Parker.

Comme Cassie le fait remarquer à son père, il est clair que Black Cat aimait Ant-Man, et que Spider-Man l’avait remarqué et devenait jaloux. C’est un bon regain de confiance pour Ant-Man, surtout quand Cassie se rend compte et souligne à quel point il est cool qu’une personne aussi célèbre que Spider-Man soit jalouse de son père.

Cette situation laisse Peter Parker très malade. Sa relation avec Black Cat a pris fin il y a des années et elle a même repris une liaison avec Mary-Jane Watson. Il est étrangement possessif et agressif envers quelqu’un qui vient de rencontrer Black Cat, surtout quand Ant-Man ne devient pas trop dur. Naturellement, il se lie rapidement d’amitié avec Black Cat, ce qui ne devrait pas être un problème, même si Spider-Man et Black Cat étaient toujours ensemble.

Il y a peut-être une petite rivalité naturelle entre les deux héros sur le thème des insectes qui ont rendu Spider-Man trop défensif.

