Spider-Man: Tante May se lie d’amitié avec un symbiote mortel

Spider-man. Scream: Curse of Carnage # 5 explore la relation entre la tante May de Peter Parker et un symbiote mortel mais vulnérable (alerte Spoiler)

Après la disparition d’Eddie Brock, Andi Benton, également connu sous le nom de nouveau Scream, est perdu et sans but. Elle n’a pas de famille et se remet toujours de la mort de l’ami de Spider-Flash, Flash Thompson, aux mains du gobelin rouge. Dans Scream: Curse of CarnageScream a été ciblé par Big Mother, l’ancien symbiote qui était le gardien du dragon Grendel qui a autrefois servi Knull jusqu’à sa défaite. Big Mother voulait que le symbiote Scream soit leur nouveau fils, alors Andi et Scream ont été forcés de solidifier leur connexion alors qu’ils luttaient pour rester ensemble et libres de leur contrôle.

Après une longue bataille qui s’est terminée par la défaite temporaire de Big Mother, Scream: Curse of Carnage # 5 montre Andi Mack retournant au seul endroit sûr qu’il connaît et atterrissant dans les bras de Spider-man’s Aunt, May.

Cette étreinte entre Andi et May n’est pas une surprise. Quand Andi s’est adaptée à son nouveau monde, elle s’est retrouvée complètement seule avec nulle part où aller. Quand il a erré dans les rues, Andi a parfois trouvé refuge à F.E.A.S.T. Centre de charité. Alors que d’autres regardaient Andi avec méfiance, May la reçut et essaya de lui offrir le confort dont elle avait tant besoin.

Malheureusement, les inquiétudes des autres ont été confirmées lorsqu’elles ont été attaquées par des hommes de main de Big Mother à la recherche de Scream. Après tout ce que tante May a vu et trouvé, il n’a pas fallu longtemps pour qu’elle réalise la situation d’Andi. Au lieu de la forcer à sortir de là, May prend la décision de réaffirmer le lien d’Andi avec le refuge en lui disant qu’elle y sera toujours la bienvenue. En retour, Andi et Scream doivent travailler pour protéger leur nouvelle maison.

Tante May a eu sa propre expérience dans la protection du F.E.A.S.T. Centre depuis qu’elle a commencé à y faire du bénévolat. Après que son fondateur Martin Li a été révélé être le patron du crime, M. Negative, May a travaillé pour maintenir le refuge ensemble à la lumière de son passé douteux. Au fil des ans, le centre a également été le site de plusieurs attaques de super-vilains. Malgré toutes ces difficultés, le centre est devenu une source d’espoir pour ceux qui ont besoin d’un coup de main.

Tout comme May a servi de pierre à Peter Parker pendant ses jours les plus sombres, cette connexion devrait encourager Andi dans son propre voyage. Avec Big Mother toujours absent, Scream devra se battre pour l’indépendance et sa nouvelle maison. Scream: Curse of Carnage a traité du passé d’Andi et du traumatisme du départ de sa mère; Maintenant, il semble que tante May pourrait devenir une mère porteuse pour l’adolescente. Dans une autre réalité, May est encore plus directement liée aux symbiotes, mais dans ce cas, elle peut au moins fournir une source de confort et de sécurité.

Indépendamment de ses problèmes familiaux, Scream a de nombreuses batailles devant lui avec l’arrivée de Knull et un nouveau symbiote apparaissant à New York.

