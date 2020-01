Spider-Man vient de rejoindre l’univers DC & # 039; (oui, vraiment) | .

Avertissement: SPOILERS for Young Justice # 12

La liste de l’équipe de super-héros pour adolescents de DC Jeune justice s’est élargi pour inclure de nouvelles recrues. Mais la dernière chose que les fans attendaient était que l’un d’entre eux soit originaire de l’univers Marvel. Il est temps de rencontrer le nouveau Spider-Man de DC.

L’éditeur avait précédemment informé les fans que de nouveaux membres de Young Justice rejoindraient la série. Et dans la pratique, Young Justice # 12 se révèle être un croisement astucieux entre les nouveaux héros de Wonder Comics, la jeune empreinte lancée par l’écrivain Brian Michael Bendis à son arrivée à DC. Dans son premier numéro de Young Justice, Bendis a fait un signe de tête à son ancien employeur en suggérant que l’univers de Marvel existe au sein de la Speed ​​Force. Maintenant que la parodie ludique s’est considérablement intensifiée, accueillant un nouveau héros Spider dans la liste de Young Justice.

Alors que les héros entourent la déchirure dimensionnelle dans laquelle leur bon ami Superboy a disparu, la technologie utilisée par les Wonder Twins déclenche une activité (de quel type exactement ce n’est pas clair … dans un livre autre que Young Justice, cela peut sembler étrange). Mais au lieu de Conner Kent, la faille dimensionnelle crache Miguel Montez et Summer Pickens. Mieux connu des fans de Wonder Comics en tant que protagonistes actuels de Dial H for Hero. Et maîtres de l’une des technologies les plus étranges de l’univers DC.

Il est possible que la tradition et les stars de Dial H for Hero soient nouvelles pour les lecteurs chevronnés de DC Comics, étant donné que sa prémisse nécessite une absence de héros reconnaissables. La série est basée sur un mystérieux cadran apparemment magique (récemment sous la forme d’un téléphone à cadran). Lorsqu’un utilisateur est choisi, il a la possibilité – vous l’aurez deviné – de composer le téléphone, auquel cas il est transformé en super-héros avec une nouvelle identité, un nouveau nom et une nouvelle superpuissance. Mais on ne sait pas quels seront les pouvoirs résultants, ce qui signifie que les super-personnages de Miguel ou de Summer ne sont limités que par l’imagination de l’écrivain et de l’artiste.

C’est là qu’intervient également la dernière bombe. Naturellement, Miguel est consterné de se retrouver face à face avec les héros de Young Justice. Dans un instant, ni l’un ni l’autre n’oublieront bientôt, Robin – désolé, Drake rassure ses coéquipiers que “s’ils se sont vu confier le cadran, ils vont bien”. Quels que soient les adolescents, leur technologie ratée est connectée. Décidant donc qu’un team-up s’impose, Miguel fait tourner le cadran (pour le plus grand plaisir d’Impulse). Et alors que les héros entrent en action pour éliminer les méchants derrière ces hijinks, Miguel lance son nouveau look:

Même si Young Justice n’était pas écrit par Brian Michael Bendis, créateur de l’Ultimate Spider-Man, Miles Morales, l’apparition d’un adolescent Spider-Man se balançant à partir d’une sangle énergisée serait difficile à manquer. Pour ceux qui connaissent leur histoire Marvel / DC Amalgam, ce n’est pas en fait la première variation de Spider-Man à apparaître dans l’univers DC. Cet honneur revient à Spider-Man et Superboy fusionnés de l’aventure crossover. Mais cette nouvelle version n’est pas un match, ce qui signifie que les fans assistent à l’arrivée d’un nouveau héros Spider dans sa première mission Young Justice.

Mais pour savoir si ce héros a un nom – et à quelle distance DC marchera-t-il pour parodier le wallcrawler de Marvel – les fans devront rester pour le problème suivant. En attendant, les lecteurs peuvent trouver le générique complet et le synopsis de l’intrigue du numéro ci-dessous:

JEUNE JUSTICE # 12

Écrit par: Brian Michael Bendis

Art par: John Timms, Gabe Eltaeb

Couverture par: John Timms, Gabe Eltaeb

C’est un croisement épique de Wonder Comics: Naomi, les Wonder Twins et Young Justice se réunissent pour la première fois pour affronter les secrets de toute la première année de la série de l’adolescence. D’où est venu Conner Kent? Pourquoi Bart Allen se souvient-il de tout le monde mais personne d’autre ne s’en souvient? Comment tout cela se connecte-t-il au coffre de Jinny Hex? C’est un blockbuster de Wonder Comics!

Jeune juge # 12 est disponible dès maintenant dans votre librairie de bandes dessinées locale.

