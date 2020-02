Spider-Woman pourrait être le nouveau et mystérieux film Marvel

SONY a annoncé qu’ils feraient un nouveau film Marvel en 2021 et les derniers rapports pointent vers Spider-Woman.

Cette année, SONY fera la première Venin 2et Morbius, deux films qui seront reliés entre eux et qui auront également des références à UCM. Mais ils développent également de nouveaux projets et le 8 octobre 2021, ils sortiront un nouveau film Marvel. Bien que pour le moment nous ne savons pas quel super-héros ou méchant nous pouvons voir, mais il semble que l’élu serait Spider-Woman (Jessica Drew).

Les personnages féminins semblent être une priorité pour Sony, car il a déjà été signalé que Madame Web, chat noir, sable argenté et Jackpot Ils pourraient apparaître sur le grand écran à un moment donné. Donc, s’ils veulent une super-héroïne qui a autant d’impact que Captain Marvel ou Wonder womanIls doivent absolument choisir Araignée-femme.

Le plus drôle, c’est que le personnage de Jessica Drew ont les droits partagés entre Studios Marvel et SONY, afin qu’ils puissent l’utiliser ensemble ou différemment. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Quicksilver Depuis que nous l’avons vu dans Avengers: l’ère d’Ultron et dans les films de FOX X-Men, comme deux héros totalement différents.

Parmi nos piscines se trouvaient Le 6 sinistre, Kraven, le chasseur ou Argent et noir, ce serait donc une surprise si finalement Araignée-femme, bien que le personnage mérite son propre film Marvel.

Comment est ce personnage dans les bandes dessinées?

Quand la fille Jessica Drew Il a été exposé à l’uranium, son père a décidé d’injecter un sérum expérimental avec du sang d’araignée. Et comme nous l’avons appris dans le Marvel comics, Mélanger des choses radioactives avec des araignées est une excellente idée. Il a également crionisé son corps jusqu’à ce qu’il soit sûr d’avoir complètement guéri.

Elle s’est donc réveillée avec un grand pouvoir et en même temps une grande responsabilité, elle est donc devenue Les nouveaux vengeurs avec Captain America, Iron Man, Spider-Man, Ronin, Power Man et Wolverine.

Partager

Article précédent

Batman devient le plus grand héros d’un monde post-apocalyptique

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.