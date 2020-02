Spiderman n ° 1. J.J. Abrams change le cinéma pour la bande dessinée

Panini Comics commence l’édition de Spiderman, en format de base, de la série limitée de cinq livraisons qui a amené le scénariste et réalisateur, séries et films, J.J. Abrams à l’univers Marvel. Une approche d’un médium différent qui ne laissera personne indifférent.

Nous ne sommes pas confrontés à un cas unique au sein de la Maison des idées, il y a plusieurs auteurs qui ont collaboré avec Marvel en provenance d’autres médias liés à l’écriture, dans une plus ou moins grande mesure. Des romanciers de renom aux showrunners de séries télévisées ou de réalisateurs de films. Au 21e siècle, nous avons déjà vécu des événements tels que la contribution de Kevin Smith dans Daredevil ou celle de Joe Michael Straczynski dans The Amazing Spiderman ou Thor. Mais déjà dans les années 70, un romancier prestigieux comme Harlan Ellison, qui a également écrit le script du chapitre intitulé “La ville au bord de l’éternité”, de la série originale Star Trek, a collaboré sur différents numéros de The Avengers, Daredevil o L’incroyable Hulk.

Maintenant c’est J.J. Abrams, bien que le projet soit sur la table depuis quinze ans, quand il a été plongé dans la réalisation d’Alias ​​puis Lost. Démêlé de son dernier projet, le dernier film de la saga Star Wars, épisode 9, La montée de Skywalker, et avant l’intérêt d’entrer dans le monde de la bande dessinée de son fils Henry, 21 ans, et sans incursions littéraires antérieures, il a décidé de faire ce pas vers le monde de la bande dessinée qu’il n’avait pas pu entreprendre pour les engagements qui lui avaient été acquise, Marvel étant celle choisie pour l’affinité qu’elle ressent envers ses parcelles.

L’approche de l’histoire des Abrams place le contexte en dehors de la continuité de l’univers Marvel, nous montrant un premier numéro avec une charge dramatique élevée et ses conséquences difficiles plus d’une décennie plus tard. Nous pouvons être critiques sur l’avenir de l’action ou discuter des actions menées par les personnages principaux, mais après 24 pages de bandes dessinées efficaces, il est encore trop tôt pour émettre un jugement dévastateur sur un manque apparent de connaissance du matériel avec lequel fonctionne L’histoire, au moins, propose des options intéressantes à explorer et suscite un certain attrait pour voir où le récit se dirige.

Qui ne peut rien reprocher est le travail artistique de Sara Pichelli, chargée de rendre visibles les idées des Abrams. Il sait parfaitement représenter la douleur et la déception, permettant au récit d’atteindre le lecteur. Malgré le scénario, il parvient à nous faire participer à la tragédie, à sympathiser avec les protagonistes et leurs malheurs et malheurs. La plupart des actions de ce premier numéro sont loin des combats de super-héros et se concentrent davantage sur un quotidien difficile qui touche à des questions telles que l’intimidation en milieu scolaire.

Des rivières d’encre couleront autour de cette première approche de J.J. Abrams au monde de la bande dessinée mais ce qui est certain, c’est que ce que vous avez à nous dire sur Spiderman est sans aucun doute quelque chose de différent, non sans risques. Et malgré les apparences, nous pouvons faire face à une histoire de Spiderman et de son héritage qui peut faire partie du cœur des millions de fans du personnage joué par Peter Parker.

Synopsis officiel

La bande dessinée la plus étonnante de l’année. J. J. Abrams et son fils Henry rejoignent Sara Pichelli dans une minisérie Spiderman. Qu’ont-ils prévu pour Peter et Mary Jane? Qui est Cadavérico? Le maître du mystère moderne fait irruption dans Marvel.

MARVEL Spiderman n ° 1. J.J. Abrams change le cinéma pour la bande dessinée

