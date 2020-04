SPOILERS de l’un des derniers épisodes de Supernatural

Partager

Robert Singer, co-showrunner de la série Supernatural, a révélé quelques détails très importants sur un épisode à venir qui n’a pas encore été diffusé.

La série CW Supernatural tire à sa fin et nous savons qu’un épisode à venir mettra en vedette une femme mystérieuse qui dirigera le Frères Winchester à un grand nombre de vacances qu’ils ne pourraient jamais célébrer correctement. Robert Singer Il a déclaré dans une récente interview que le personnage «prépare Noël et Thanksgiving pour eux, les fêtes d’anniversaire et tout ça. C’est un très bon épisode. ” Cependant, même Singer a admis: “Je ne sais pas quand il sortira”.

Le co-showrunner Andrew Dabb a déclaré que le tournage de Supernatural était terminé jusqu’à l’épisode 18. Le casting et l’équipe sont revenus à Vancouver en juillet 2019 pour commencer la production lors de la dernière saison, mais ont été renvoyés chez eux en mars en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les départements des effets visuels et sonores de la série ont également fermé en raison de l’épidémie, les rendant incapables de terminer les derniers chapitres. Alors que The CW n’a publié aucune information sur le retour de la série, les co-showrunners ont confirmé que de nouveaux épisodes seront diffusés, et les deux autres seront filmés avec certitude lorsque la crise sanitaire se calmera.

Nous dirons au revoir à une série télévisée légendaire.

Supernatural a commencé à diffuser en 2005 et depuis 15 ans, il nous accompagne avec de grandes aventures des frères Winchester, jouées par Jared Padalecki y Jensen Ackles. Dans tous ces épisodes, nous avons vu presque tout: démons, anges, vampires, loups-garous, dieux et voyages dans d’autres univers. Espérons donc que la grande finale sera à la hauteur et que nous pourrons dire au revoir à ces personnages bien-aimés. Le problème est que nous ne savons pas quand les derniers chapitres seront publiés, en fait même ils ne le savent pas. Mais toute l’équipe a commenté qu’elle n’ignorerait pas les fans et se terminerait comme prévu.

