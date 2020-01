Sports Stars Tout Sonic The Hedgehog comme “ à un autre niveau ” dans le Super Bowl Ad

La publicité du Super Bowl pour Sonic The Hedgehog est en ligne, avec des personnalités sportives rapides donnant au personnage titulaire une approbation (si elle ne le sait pas). Vous pouvez voir le spot de Paramount pour le film ci-dessous. Il est prévu de jouer lors du grand match de dimanche et comprend Michael Thomas des New Orleans Saints, Christian McCaffrey des Carolina Panthers, Kyle Busch de NASCAR et Allyson Felix, sprinter médaillé d’or olympique, invité par Sonic à dire de grandes choses à son sujet.

Le film s’ouvre le 14 février et met en vedette James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Neal McDonough, Adam Pally et Jim Carrey. Il est décrit comme suit:

Basé sur la franchise mondiale de jeux vidéo à succès de Sega, SONIC THE HEDGEHOG raconte l’histoire du hérisson le plus rapide du monde alors qu’il embrasse sa nouvelle maison sur Terre. Dans cette comédie d’aventure en direct, Sonic et son nouveau meilleur ami Tom (James Marsden) s’associent pour défendre la planète contre le génie maléfique Dr Robotnik (Jim Carrey) et ses plans pour la domination du monde. Le film familial met également en vedette Tika Sumpter et Ben Schwartz en tant que voix de Sonic.