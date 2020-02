Spot TV Superbowl: F9 – Blackfilm

Universal Pictures a un spot TV Superbowl pour Rapide et furieux 9, alias F9.

F9 sortira en salles le 22 mai.

L’été 2020 est le moment pour F9, le neuvième chapitre de la Fast Saga qui dure depuis près de deux décennies et a gagné plus de 5 milliards de dollars dans le monde. Le film a été réalisé par Justin Lin, qui a dirigé les troisième, quatrième, cinquième et sixième chapitres de la série lorsqu’il s’est transformé en blockbuster mondial.

Le film présentera le retour de vin Diesel comme Dominic Toretto, Michelle Rodriguez comme Letty Ortiz, Jordana Brewster comme Mia Toretto, Tyrese Gibson comme Roman Pierce, Ludacris comme Tej Parker, Enrique Guzman comme Simon Toretto, Nathalie Emmanuel comme Ramsey, Helen Mirren comme Magdalene Shaw et Charlize Theron comme Cipher. John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett, et Michael Rooker ont également été coulés pour le dernier épisode.

Dan Casey a écrit le scénario basé sur l’histoire de Lin aux côtés du cerveau de la série Chris Morgan. F9 est produit par Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend et Samantha Vincent.

La

Spot TV Big Game

La