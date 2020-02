Star Trek: 10 meilleurs personnages de l’univers miroir

Star Trek est loué pour beaucoup de ses choix et idéaux uniques et fascinants qui se propagent au fil des saisons, même des séries. Le credo de Starfleet a inspiré d’innombrables fans.

De l’autre côté de Starfleet, il y a l’univers miroir, l’exact opposé de l’organisation de maintien de la paix que la Fédération essaie d’être. L’univers miroir est beaucoup plus violent, chaotique et impitoyable. Bien que ce ne soit probablement pas un bon endroit pour vivre, cela donne aux fans de Star Trek certains des meilleurs personnages. Les gens à miroir, méchant ou bon gars, sont toujours tellement amusants à regarder.

10 Intendant Kira

De tous les personnages de l’univers miroir DS9, Kira était le plus grand plaisir à voir à l’écran. L’intendant Kira avait la même étincelle de passion en elle. Mais au lieu de l’orienter vers la justice, la révolution et la foi, Mirror Kira aimait la torture, la manipulation et le pouvoir.

Cela faisait d’elle un ennemi effrayant et égocentrique à chaque fois que des personnages de la DS9 entraient dans l’univers. Cependant, elle n’a jamais cessé d’être un plaisir absolu à regarder. Pensez au même niveau de chaos de Q, mais sans aucune sorte de respect pour les idéaux de Starfleet.

Qu’elle fasse plier Garak à sa volonté ou menaçait Sisko, elle le faisait toujours avec un rire et un sourire diaboliques.

9 Impératrice Hoshi Sato

Dites ce que vous voulez sur Enterprise, il y avait ses points forts. Et l’un d’eux était l’impératrice Hoshi Sato. Dans l’univers normal, Sato était souvent mis à l’écart et ignoré. Dans l’univers miroir, cela semblait être pire: c’était une “femme de navire”, une jolie dame dont le travail était d’être le chaton sexuel personnel du capitaine.

L’univers miroir lui a permis de surmonter ce rôle dégradant, en tuant son capitaine et en prenant le contrôle du navire. Encore mieux, après cela, elle a semblé faire un déchaînement conquérant, s’appelant l’impératrice Sato.

Coup de pied et prendre des noms, Mirror Hoshi. Les scénaristes ne vous laissent certainement pas faire cela pour le reste de la série.

8 Ezri Tigon

Ezri peut être un personnage polarisant pour beaucoup de gens. Elle était intéressante et complexe, mais elle a eu peu de temps pour se développer et a pris la place d’un personnage bien-aimé, Jadzia.

Cependant, l’un des épisodes d’Ezri les plus intéressants n’était même pas l’Ezri de DS9. Dans l’univers miroir, Ezri n’a pas de lien avec Dax et est toujours Ezri Tigon, vivant sa vie de mercenaire pour l’intendant Kira. Mieux, elle est follement amoureuse du Bajoran sadique.

Bien que cette Ezri soit beaucoup plus sûre d’elle, elle compte sur Kira pour cette confiance et c’est fascinant, dur à cuire et déchirant de voir Ezri en miroir comme ça.

7 Spock barbe maléfique

Lorsque TOS est initialement allé à Mirror Univers en 1967, ils ont rencontré des versions violentes et mauvaises d’eux-mêmes qui les ont effrayés. Cependant, ils ont dû travailler dur pour s’intégrer pour survivre et revenir à la maison dans l’Entreprise.

Bien que Kirk adorerait probablement dire que son intelligence a réussi à les surmonter, la seule raison pour laquelle ils ont survécu était parce que même Mirror Spock, avec une barbe maniaque et tout, était toujours un Vulcain basé sur la logique à la fin. Malgré son dévouement à l’empire, il a accepté lorsque Kirk a suggéré que le système n’était pas viable et s’effondrerait.

Non seulement Mirror Spock barbu a sauvé l’équipage du pont de l’USS Enterprise, mais il a commencé la révolution de la pensée qui a finalement conduit à l’effondrement de l’empire terrien. Épique.

6 Sylvia Tilly

Les fans de Discovery adorent Tilly pour son ouverture d’esprit, son empressement et son anxiété. Son rêve d’être capitaine inspire vraiment ses collègues membres d’équipage.

Sylvia Tilly de Mirror Mirror, autrement connue sous le nom de “Captain Killy”, a déjà réalisé les rêves de Tilly mais d’une manière très … violente. Il est facile de comprendre pourquoi Tilly n’est pas trop fanatique de devoir jouer avec son homologue tout aussi ambitieux, mais beaucoup plus heureux avec les couteaux.

Cependant, en regardant Tilly essayer, et même en entendant toutes les horribles atrocités commises par le capitaine Killy? C’est l’une des meilleures parties de l’aventure de Discovery dans le verset miroir.

5 Elim Garak

Bien que la version Mirror Universe d’Elim Garak ne soit pas si différente de son homologue actuelle (ombragée, intéressée, beaucoup trop charismatique, etc.), il a été poussé par les conflits de son monde à être beaucoup plus agressif à propos de sa manipulation et traite.

Garak de DS9 est fascinant parce que les fans ne peuvent jamais dire si les choses qu’il dit sont tout à fait vraies ou non. C’est un homme charmant et mystérieux qui pourrait convaincre même ses amis les plus proches des mensonges les plus flagrants (ou des vérités incroyables).

Mirror Universe Garak est tellement plus évident, ce qui enlève du plaisir. Mais cela montre un côté différent de lui, un Garak plus désespéré et brisé. C’est toujours fascinant.

4 Voq

Dans le monde réel, Voq était un fanatique qui se battait pour une culture Klingon unifiée et était prêt à s’effacer pour elle. Il a laissé la foi l’emmener où elle voulait et cela a détruit sa vie. Cependant, il a pu influencer et changer son monde natal pour le mieux.

Mirror Universe Voq est tout aussi zélé, mais pour une nouvelle cause. En tant que chef de la rébellion contre le gouvernement terrien, il avait la même dévotion féroce mais maintenant avec pouvoir, confiance et partisans derrière lui. Là où les Klingons baissaient les yeux sur son «altérité», sa rébellion le louait.

Voir Voq mener une rébellion était un excellent moyen de voir comment un personnage aux intentions nobles peut être déformé pour le plus grand bien ou non.

3 Mirror Kirk

Cela ne peut pas être une liste des meilleurs homologues de Mirror sans mentionner l’homme le plus lourd et le plus dramatique de Mirror à Kirk: Kirk. Tout comme sa sombre personnalité divisée dans “The Enemy Within”, Mirror Kirk se promena, offensa les femmes et tenta de blesser les gens avec abandon. Avec sa passion et ses impulsions plus sombres sans contrôle (et surtout sans les idéaux de Starfleet), Kirk est un monstre complètement grossier.

Et pour penser, Kirk n’est toujours qu’un miroir ou une personnalité divisée loin d’être cela.

Mirror Kirk est exagéré et un être humain terrible, mais c’est la moitié du plaisir de le regarder. Bravo.

2 milles “Smiley” O’Brien

Miles O’Brien ne sera jamais un Irlandais grincheux sur une station spatiale. Il n’est pas surprenant que chaque version de lui soit comme ça. Cependant, où Miles est normalement le cynique stressé sur DS9, c’était génial de le voir être l’optimiste optimiste dans ce terrible verset miroir. Les choses se retournent, non? Il est logique que ses perspectives changent également.

Alors que Smiley est un surnom que personne ne veut vraiment, “Smiley” O’Brien était le meilleur que l’univers Mirror avait à offrir et il méritait honnêtement mieux. Malchanceux pour lui, il vient de naître au mauvais endroit.

Les fans sont toujours enracinés pour lui, cependant.

1 empereur Philippa Georgiou

Alors que tout le monde peut avoir ses personnages préférés de Mirror, il est difficile de dire que n’importe qui est aussi incroyable et amusant à regarder que l’empereur Philippa Georgiou. Là où son homologue de Starfleet était honnête et noble envers une faute, l’empereur n’a aucun scrupule à manipuler, mentir et poignarder son chemin vers la grandeur. La seule chose qui l’a vraiment adoucie, c’est sa fille adoptive, Michael Burnham.

En tant que l’une des relations les plus dynamiques et les plus fantastiques de la série, Michael et Mirror Philippa, univers principal, sont un grand duo qui pourrait porter la série par lui-même. Leurs idéaux se heurtent, mais aucun d’eux ne peut abandonner ses sentiments l’un pour l’autre.

Les fans ont hâte de la voir plus dans la saison 3 de Discovery.

