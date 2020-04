Star Trek a prédit un 21e siècle dévastateur

Le 21ème siècle a été une période difficile pour le monde de Star Trek, avec un énorme fossé de richesse conduisant à des inégalités injustes.

Star Trek a perduré dans la culture pop depuis ses débuts en 1966 et continue d’être apprécié par les fans en grande partie en raison de sa représentation pleine d’espoir de l’avenir de l’humanité. La protection de la vie et la recherche pacifique du savoir sont au cœur de la Fédération. Il y a un idéalisme à l’épicentre de cette saga que beaucoup ont recours pour se sentir à l’aise en période de turbulences.

Cette franchise, nous montre un 21e siècle étrangement similaire au nôtre, et un avertissement clair du prix de la cupidité sans contrôle. Dans ce document, le commandant Sisko ainsi que le lieutenant Dax et le docteur Bashir sont accidentellement transportés à temps à San Francisco en 2024. Presque immédiatement, Sisko et Bashir sont détenus par la sécurité du district, une branche spécialisée de la police. . Puisqu’ils croient que leur confusion est un signe de handicap mental, ils les appellent des «atténuateurs», un terme profondément désobligeant pour les handicapés.

Les protagonistes finissent par être retenus.

En 2024, les citoyens américains devaient porter deux formes d’identification. Des cartes UHC pour prouver qu’ils avaient un emploi et une maison, et un laissez-passer pour montrer qu’un citoyen avait une destination prévue et n’était pas simplement un sans-abri.

Sisko et Bashir n’avaient ni l’un ni l’autre, et ont été immédiatement détenus par la sécurité du district et emmenés au sanctuaire. Les téléspectateurs ont découvert que ce n’était guère plus qu’un camp de détention.

Bashir est plein de dégoût du nombre de personnes dans les sanctuaires qui ont eu besoin de soins médicaux et d’aide humanitaire. Il ne comprend pas comment le monde pourrait s’asseoir et ne pas fournir à ces personnes des besoins humains fondamentaux, ce qui est facilement réalisable si nous coopérons tous. Sisko explique que cette période a été l’une des plus laides de l’histoire humaine de Star Trek et que les districts du sanctuaire ont été l’une de ses plus grosses erreurs.

Dans les années 2020 de l’histoire de Star Trek, le gouvernement américain. USA il a créé les Districts Sanctuaires dans toutes les villes importantes du pays. Conçu pour contenir toute personne sans emploi alors que l’économie continue de s’effondrer.

Les sanctuaires des habitants qui étaient des gens de la classe moyenne en ruine qui se sont soudainement retrouvés sans argent, sans travail ni maison.

Désormais tributaires des services publics sous-financés, ces personnes qui ont traversé des périodes difficiles étaient appelées «gimmes», que les riches ne voyaient guère plus que des parias à ignorer. À ce stade, les gens étaient heureux tant que les gimmes restaient loin des rues et hors de vue. La seule préoccupation de la sécurité du district était de garder ces personnes indésirables à l’intérieur des sanctuaires.

Malheureusement, nous voyons de nombreuses similitudes dans Star Trek avec le monde actuel dans lequel nous vivons. De plus, nous ne savons pas comment la pandémie de coronavirus laissera les habitants des grandes villes. Comme beaucoup risquent de perdre leur emploi, leurs économies et leur logement.

