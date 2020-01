Star Trek: Discovery – 5 raisons pour lesquelles il doit croiser avec Star Trek: Picard (& 5 pourquoi il ne devrait pas)

Alors que Star Trek est une franchise tentaculaire sur plusieurs séries, films, bandes dessinées et plus, il n’y a que deux séries Star Trek actuellement disponibles: Picard et Discovery. Ils ont tous deux été assez populaires, mais pour des raisons très différentes.

La série Star Trek est également connue pour se croiser. Avec plus de spectacles Star Trek à venir, cela a amené les fans à se demander: Picard croisera-t-il avec Discovery? Après tout, le prochain spectacle de la Section 31 ne sera qu’un spin-off de Discovery, et Discovery sait maintenant comment sauter le temps. La logistique est donc déjà là.

Donc, voici cinq raisons pour lesquelles Discovery doit croiser avec Picard ainsi que cinq raisons pour lesquelles il ne devrait pas.

10 Devrait: Perspectives plus sombres sur la Fédération

De nombreuses séries précédentes de Star Trek ont ​​toujours eu une vision optimiste et utopique de Starfleet et de la Fédération. DS9 était la série qui a commencé à encourager un objectif plus dur sur la coalition pacifique de la galaxie. Cependant, il croyait encore généralement aux idéaux de Starfleet.

La découverte passe beaucoup de temps à louer les idéaux de Starfleet, mais elle déconstruit également une grande partie de son égoïsme et de sa volonté de briser ses propres règles. Picard, avec un seul épisode, s’est déjà engagé à appeler Starfleet sur son hypocrisie à certains moments, avec la façon dont ils ont traité la crise romulienne.

Le croisement des deux histoires pourrait avoir les défauts du vieux Starfleet avec le moderne. Comme Discovery et Picard respectent tous les deux les aspects les plus nobles de Starfleet, ils pourraient se réunir pour essayer d’inspirer à nouveau l’organisation.

9 Ne devrait pas: trop de reconnexion

La découverte a déjà fait beaucoup trop d’histoire révisionniste et de reconnexion aux goûts de beaucoup de gens. Michael Burnham seul a gâché beaucoup de passé de Star Trek, donnant à Spock une sœur, sans parler d’une humaine. Et les écrivains ont ajouté une personne qui a organisé une énorme mutinerie qui a déclenché la guerre des Klingons que personne n’a jamais mentionnée auparavant.

Discovery recolore juste beaucoup d’histoire de Star Trek pour ses propres appareils, et il peut voler assez bien sur son propre spectacle. Mais c’est bien, en Picard, de ne pas avoir à faire ça. Avoir un crossover changerait cela et insèrerait soudainement Picard dans l’histoire du passé.

8 Devrait: La puissance de Mycelium Drive

Le Mycelium Drive est l’une des parties les plus fascinantes de Discovery, car ils explorent et en apprennent plus sur ses capacités. Il a déjà été clairement indiqué que le Mycelium Drive peut augmenter les dimensions et le temps, il a donc beaucoup plus de puissance que Stamets et tout le monde ne le pensait initialement.

L’inclusion de la promenade Mycelium dans Picard serait un ajout intéressant, car cela pourrait donner à Picard un avantage dans ses voyages et pourrait aider à sauver les Romuliens. Ou cela pourrait conduire à une enquête intéressante sur les raisons pour lesquelles la Mycelium Drive a été couverte à travers l’histoire. De toute façon, cela pourrait rendre un crossover digne.

7 Ne devrait pas: ça s’appelle Picard

Contrairement à d’autres émissions de Star Trek avant lui, Picard n’est pas basé sur un navire et essaie de diffuser les épisodes sur plusieurs membres du pont. Picard a peut-être un équipage, mais son histoire parle de lui et de son voyage pour trouver et sauver la fille de Data. Considérant que Data était probablement la chose la plus proche qu’il avait d’un fils, c’est une mission importante pour lui.

S’il y avait un croisement avec Discovery, cela pourrait vraiment détourner l’aventure de Picard. En outre, il serait très difficile d’équilibrer l’histoire monocentrique de Picard et la distribution d’ensemble de Discovery. Un crossover pourrait juste être un gros gâchis.

6 Devrait: le meilleur navire scientifique de Discovery

La finale de la saison 2 de Discovery leur a effectivement pris le meilleur vaisseau scientifique de Starfleet. Ils avaient certains des plus grands esprits scientifiques de leur temps et certaines des technologies les plus avancées et uniques. Et ils sont juste tombés dans le temps.

Même si la plupart des technologies de base des navires de Discovery auront des décennies de retard si elles sont passées à l’époque de Picard, leurs scientifiques et Mycelium sont toujours brillants. Les faire revenir serait un grand atout pour la chronologie. Et, avec leur esprit flexible et leur éclat, le navire de Discovery pourrait également aider Picard à comprendre les mystères de Dahj et Soji.

5 ne devrait pas: des objectifs différents

Picard se concentre sur deux héritages et conflits qui lui tiennent à cœur et qui l’ont arraché à Starfleet. Bien que ses actions puissent avoir des répercussions à travers la galaxie, il veut finalement sauver la fille de son ami.

Les objectifs de Discovery de sauver leur navire, Starfleet et The Federation ont un peu plus de portée que Picard. Il ne conviendrait pas vraiment à l’un d’eux de changer le cœur de leurs histoires comme ça juste pour faire un épisode croisé. Quand il s’agit de rester fidèle à lui-même, un crossover n’est pas la meilleure idée.

4 Devrait: Crise romulienne

Lorsque Romulus a été détruit, il a envoyé une race par ailleurs puissante dans un désarroi complet. Les Romuliens comptaient maintenant sur d’autres personnes pour les sauver et, toujours, la Fédération n’a pas réussi à les sauver comme ils l’avaient promis. Tant de gens ont perdu la vie ce jour-là.

Les capacités de voyage instantanées spécifiques de Discovery pourraient vraiment aider à soutenir les Romuliens. La Fédération ne les aide pas car ils n’ont pas le temps? Eh bien, Discovery est un navire hors du temps qui peut être un endroit en un clin d’œil.

Peut-être qu’ils pourraient même sauver encore plus de Romuliens de la crise d’origine.

3 ne devrait pas: choc culturel historique

Beaucoup de choses se sont passées, du temps de Discovery à Picard. Les Klingons ont rejoint la Fédération et sont des alliés honorés. Spock et Sarek sont tous deux partis. La section 31 est entrée dans la clandestinité, mais continue de fonctionner dans l’ombre. Aussi, la Fédération qu’ils croyaient en abandonnant toute une planète condamnée.

Oh, et il n’y a jamais eu de discussion ou de référence à leur sujet depuis des années, comme s’ils avaient été effacés de l’histoire. Le choc culturel historique serait … intense, c’est le moins qu’on puisse dire. Ce ne serait pas de bon augure pour un crossover.

2 Devrait: le destin de l’avenir

Picard se concentre sur les filles de Data, mais il pourrait clairement y avoir beaucoup plus en jeu que simplement Soji. Il y a les Romuliens, les Borgs et l’avenir des synthétiques. C’est beaucoup pour le petit navire de Picard à gérer.

Avec l’ancien vaisseau scientifique de pointe de la Fédération, l’équipe de Picard pourrait avoir une meilleure idée de tout gérer. Parce que ça va devenir de plus en plus sauvage au fur et à mesure qu’ils essaieront de sauver Soji.

La découverte pourrait vraiment leur apporter le soutien et la main-d’œuvre dont ils pourraient avoir besoin.

1 Ne devrait pas: Burnham

Aime ou déteste Burnham, elle est un élément central de Discovery et fait du spectacle l’histoire complexe qu’elle est. Elle et la bien-aimée Saru, bien sûr. De toute façon, ajouter Burnham à Picard pourrait être trop écrasant pour le spectacle. Elle a beaucoup de drame et de bagages qui la roulent toujours à la vapeur et Picard n’a pas besoin de se distraire de la mission.

Burnham ferait mieux sur son propre spectacle au lieu de rivaliser avec Picard pour la concentration et la maîtrise de leur histoire. Parce qu’au final, Picard gagnera toujours. Donc, Burnham dans un crossover ne fonctionnerait pas aussi bien que les fans pourraient l’espérer.

