Star Trek: Discovery confirme la saison 3 du caméo Android Picard

Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) a sauvé la galaxie dans Star Trek: Picard saison 1 – et il va ensuite prêter son héroïsme dans Star Trek: découverte saison 3. CBS a confirmé que Patrick Stewart apparaîtra comme Picard pour rejoindre Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) et l’équipage de l’U.S.S. Découverte au 32ème siècle, grâce à la légende de Starfleet devenue androïde.

Star Trek: Picard a été un énorme succès pour CBS All-Access, qui a récemment abandonné son paywall jusqu’au 23 avril pour permettre aux non-abonnés de profiter gratuitement de la nouvelle série Star Trek. Le secret est également que, à la fin de la saison 1 de Star Trek: Picard, Jean-Luc est décédé d’une anomalie cérébrale fatale, mais a été ressuscité dans un corps synthétique appelé Golem. Avec un nouveau souffle, Picard a franchi la dernière frontière avec son équipage à bord du vaisseau spatial La Sirena. Mais avant de revenir dans Star Trek: Picard saison 2, qui devrait commencer la production plus tard en 2020, Stewart fera une apparition sur Star Trek: Discovery saison 3, qui est actuellement en post-production.

Mercredi, CBS et Secret Hideout, la société de production du producteur exécutif de Star Trek, Alex Kurtzman, ont publié un communiqué de presse selon lequel Star Trek: Discovery saison 3 verrait Patrick Stewart reprendre le rôle:

Star Trek: Picard a réussi à ramener Sir Patrick Stewart dans son rôle emblématique de Jean-Luc Picard et nous ne pourrions pas être plus satisfaits de la façon dont les fans du monde entier ont ravi sa dernière aventure. Mais les nouveaux voyages de Picard ne font que commencer et maintenant, il fait son saut le plus audacieux à ce jour: 930 ans dans le futur! Les acteurs et l’équipe de Star Trek: Discovery saison 3 ne pourraient pas être plus excités de travailler avec Sir Patrick, et vice-versa, et nous avons tous hâte de faire l’histoire de Star Trek ensemble.

Bien que les détails sur le rôle d’invité de Stewart dans Star Trek: Discovery soient rares, Kurtzman a indiqué que son apparition se produirait plus tard dans la saison 3 mais pourrait impliquer un arc multi-épisodes. Dans la troisième saison de la série phare CBS All-Access Star Trek, Michael Burnham et le Discovery sont arrivés au 32e siècle, qui est l’ère la plus éloignée explorée par la franchise. Là, ils découvrent que la Fédération unie des planètes est une coquille du grand empire qu’elle était autrefois et les héros lancés dans le temps tentent de rallumer la flamme de Starfleet. Il semble que c’est là que Jean-Luc Picard entre en jeu, ce qui serait lié à la façon dont le héros légendaire de Stewart a aidé Starfleet à retrouver ses valeurs fondamentales manquantes à la fin de Star Trek: la première saison de Picard.

Une grande question que les fans sont susceptibles de se poser est de savoir comment Picard pourrait survivre jusqu’au 32ème siècle depuis que son nouveau corps androïde a été conçu pour vieillir normalement et ne pas le rendre immortel. Cependant, il s’agit de Star Trek, et il existe un certain nombre de ruses de science-fiction qui pourraient être utilisées pour que le tir invité de Picard se produise.

Sur son Instagram, où Stewart a ravi les fans en lisant chaque jour un sonnet de William Shakespeare pour aider ceux qui se mettent en quarantaine en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, il a brièvement abordé sa prochaine apparition sur Star Trek: Discovery saison 3:

Eh bien, il semble que les nouvelles soient sorties! Tout ce que je vais dire, c’est que je suis ravi d’avoir travaillé avec les acteurs et l’équipe de la ‘Disco’, qui sont tous des acteurs formidables et font honneur à la famille Star Trek. Mais je peux vous garantir que vous n’avez aucune idée de ce qui s’en vient, alors préparez-vous à d’autres surprises!

Jonathan Frakes, qui dirige des épisodes de Star Trek: Discovery, a déclaré que la saison 3 avait un ton plus “optimiste”, conformément à la vision de Gene Roddenberry, qui fait de Picard un ajustement parfait comme symbole de la philosophie classique de Star Trek. . Cependant, les acteurs Wilson Cruz et Anthony Rapp avaient déjà laissé entendre que la saison 3 de Star Trek: Discovery pourrait être retardée en raison de la finalisation des effets visuels par l’équipe travaillant à domicile, ce qui pourrait expliquer pourquoi CBS n’a pas annoncé de date de sortie pour Star Trek: découverte saison 3 encore.

