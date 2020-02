Star Trek: la prophétie de Picard expliquée

Attention: SPOILERS pour Star Trek: Picard saison 1, épisode 4.

Star Trek: Picard a introduit une prophétie romulienne qui désigne Soji Asha (Isa Briones) comme le destructeur qu’ils craignent – mais la fille synthétique du commandant Data (Brent Spiner) est-elle vraiment l’ennemi après tout? Dans ses quatre épisodes à ce jour, la série CBS All-Access centrée sur Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) a tissé un réseau complexe impliquant des êtres artificiels, un escadron de la mort romulien jusqu’alors inconnu appelé le Zhat Vash, et même le Borg. Mais tout semble se connecter à Soji et à sa véritable mission non révélée à bord de l’artefact du cube Borg des Romuliens.

Soji Asha et son jumeau synthétique Dahj ont été créés par l’ancien directeur de l’Institut Daystrom, le Dr Bruce Maddox, grâce à un processus miraculeux appelé clonage fractal neuronique. Maddox a “ fait grandir ” les sœurs androïdes de type humain à partir de l’un des neurones de Data, qu’il a probablement acquis du corps de B-4, le “ frère ” androïde de Data. Maddox a construit Soji et Dahj au mépris de l’interdiction des formes de vie artificielles par la Fédération unie des planètes résultant de l’attaque d’androïdes voyous sur Mars en 2285, qui a mis fin à l’engagement de la Fédération de monter une mission de sauvetage (dirigée par Picard) pour sauver les Romuliens de leur soleil va supernova. Après l’interdiction, Maddox s’est caché (vraisemblablement sur Freecloud) et a construit Dahj et Soji en secret vers 2396. Les Zhat Vash croient également que Maddox a construit encore plus de synthétiques, et que Soji peut les diriger vers un “nid” d’autres comme sa. Apprendre l’emplacement du nid à Soji est le travail de Narek (Harry Treadaway), qui essaie de séduire la femme synthétique.

Avec leurs histoires et leurs références truquées, Dahj a été envoyée sur Terre et a été acceptée comme chercheuse en cybernétique à Daystrom avant d’être assassinée par le Zhat Vash, bien qu’elle ait pu entrer en contact avec Picard et l’alerter de la crise qui la concernait. Pendant ce temps, la mission de Soji l’a emmenée au Romulans ‘Reclamation Project dans le quadrant bêta, qu’elle a rejoint en tant que thérapeute pour les XB récupérés (ex-Borg). La spécialité de Soji était de toucher les sans-nom, les anciens Borgs dont les espèces sont inconnues. Les talents de Soji ont attiré l’attention du directeur du projet, Hugh (Jonathan Del Arco), le premier Borg récupéré que les fans ont rencontré dans Star Trek: The Next Generation. À la demande de Soji, Hugh l’a présentée à Ramdha, un expert de la mythologie romulienne qui a été assimilé juste avant que le cube Borg ne subisse un effondrement de sous-matrice, ce qui a coupé le navire du collectif Borg et a permis aux Romuliens de le capturer.

Bien que son esprit ait été endommagé par son assimilation, Ramdha a réagi violemment lorsqu’elle a rencontré Soji et le Romulien “désordonné” a accusé le synthétique d’être “le Destructeur” – un ennemi prophétisé qui causera la fin de toute vie. Soji a été choquée parce que, dans le cadre de sa programmation actuelle, elle n’a pas été “activée” (c’est-à-dire qu’elle ne sait pas qu’elle est synthétique et qu’elle croit que son identité de couverture en tant que scientifique humaine de Seattle). Mais Ramdha pourrait-il avoir raison à propos de Soji, et est-elle le véritable méchant de Star Trek: Picard? Explorons tout ce que nous savons jusqu’à présent pour savoir si Soji Asha pourrait bien être le Destructeur.

La prophétie des Romuliens sur le destructeur

Après sa rencontre troublante avec Ramdha, Soji a recherché l’expert de la mythologie romulienne dans Star Trek: Picard épisode 4, “Absolute Candor”. La fille synthétique a regardé une interview avec Ramdha réalisée avant son assimilation, dans laquelle Ramdha a offert des détails sur la prophétie romulienne sur le Destructeur. L’événement redouté que Ramdha craint le plus s’appelle Ganmadan, qui est le jour de l’anéantissement. Ganmadan est le moment “où les bêtes brisent leurs chaînes et répondent à l’appel du Destructeur”. En clair, la prophétie soutient que le jour de l’anéantissement désigné, le Destructeur lèvera une armée composée de “bêtes” emprisonnées et fera la guerre à toute vie.

Le Zhat Vash fait référence aux synthétiques sous plusieurs noms désobligeants, comme «abominations», donc «bêtes» pourrait juste être une autre insulte envers les formes de vie artificielles. Les croyances de Ramdha sont également reprises par les agents de Zhat Vash Narek et sa sœur Narissa (Peyton List), qui est une taupe romulienne se faisant passer pour un officier de Starfleet. Cela signifie que Ramdha est probablement également membre du Zhat Vash, qui porte une haine ancienne et inattaquable de toute vie artificielle, et ils savent exactement ce qu’est Soji. Ramdha, Narek et Narissa croient tous que Soji est le Destructeur et ils doivent également craindre que le nid de synthétiques dont elle fait partie soit son armée.

Preuve que Soji est le destructeur

Soji pourrait en effet être le Destructeur. La scientifique synthétique a avoué à Narek qu’elle se sentait “vue” par Ramdha, même si la folle Romulienne l’accusait d’être un monstre qui était son ennemi. La divination romulienne de Ramdha (qu’ils appellent «les nouvelles» qui voient le passé et l’avenir comme se produisant de manière aussi urgente que le présent) avait raison de dire que Soji était l’une des «deux sœurs» et Soji est «celle qui vit». Soji était confuse à cause de cela, mais il est possible qu’elle ait instinctivement senti que ce que Ramdha disait était vrai et qu’elle était, en fait, le Destructeur. Cependant, cela pourrait également signifier que Soji est simplement l’ennemi du Zhat Vash, ce qui est exact puisque l’escadron de la mort romulienne cherche à l’éradiquer, ainsi qu’à toute sa race synthétique. Mais que se passe-t-il si la haine de Soji envers les Zhat Vash est parce qu’ils ont raison et que Soji a une mission secrète néfaste (qu’elle ignore actuellement)?

L’histoire de couverture de Soji d’être thérapeute à bord du Borg Cube n’est pas sa vraie mission. Elle a dit à Hugh que ce qu’elle désirait vraiment, c’était de trouver “l’utilité thérapeutique d’un cadre mythique partagé”. Cela pourrait signifier qu’elle essaie de développer une forme de spiritualité pour les ex-Borgs alors qu’ils reviennent à la conscience et / ou un système de croyance religieuse pour elle-même et sa race synthétique. Cependant, le développement d’un cadre mythique partagé pourrait avoir un objectif plus sombre: si Soji est censée être une force de destruction, un cadre mythique partagé pourrait être un moyen de permettre à Soji de prendre le contrôle du Borg dormant et de les utiliser comme son armée.

Soji Star Trek: le vrai méchant de Picard?

La présence de Soji à bord de l’artefact du cube Borg n’est pas un hasard, mais elle ne travaille peut-être pas avec la race de cyborg la plus dangereuse de la galaxie juste pour leur donner une thérapie. Certains fans ont spéculé que Soji avait des liens avec la reine Borg après la rencontre de Data avec le dirigeant des Borgs dans Star Trek: First Contact. Soji pourrait-il être une nouvelle version évoluée de la Reine Borg? Soji complote-t-il secrètement pour prendre le contrôle des XB à bord de l’Artefact et les mener contre les Romuliens? Soji a déjà exprimé de manière romantique à quel point le Borg Cube est «puissant et omnipotent» et il est possible qu’elle puisse placer l’arme la plus puissante de la galaxie sous son contrôle. Si Soji est en fait maléfique, elle pourrait être le méchant principal de Star Trek: Picard saison 1 et destinée à diriger tous les synthétiques, y compris les Borg, contre la Fédération pour se venger de la façon dont leurs droits en tant que formes de vie artificielles ont été supprimés. Et, bien sûr, si Soji est bien le Destructeur, elle éradiquerait également le Zhat Vash, qui veut que tous les synthétiques soient anéantis – point final.

Star Trek: la macro-histoire de la découverte de la saison 2 concernait un A.I. appelé Contrôle qui a tenté d’éliminer toute la vie organique dans la galaxie au 23e siècle. Il est possible que Star Trek: la saison 1 de Picard fasse son propre tour dans cette histoire, car le sort des formes de vie artificielles dans la galaxie à l’aube du 25e siècle est un aspect majeur de l’intrigue. Les deux émissions CBS All-Access Star Trek pourraient représenter les deux côtés de la même pièce avec des récits de mise en garde doubles sur les dangers de la sensibilité A.I. dans deux époques différentes de Star Trek.

Jusqu’à présent, cependant, Soji Asha (et Dahj avant elle) n’a été qu’une jeune femme brillante et compatissante faisant un travail bénéfique à bord du Borg Cube. Mais là encore, Soji n’a pas encore été “activée”, alors que se passe-t-il quand elle l’est? Mais pour tous les peurs de Zhat Vash à propos de Soji comme leur légendaire destructeur, il est important de se rappeler que lorsque Dahj a été activé, sa programmation lui a ordonné de trouver immédiatement Jean-Luc Picard. Il est possible que lorsque Soji s’active, elle cherche également instinctivement l’aide de la légende de Starfleet. Donc, si Soji est vraiment destiné à être le Destructeur, peut-être que le véritable objectif de Jean-Luc Picard dans Star Trek: Picard est de faire appel au bien dans sa programmation en rappelant à Soji qu’elle est la fille de Data, le meilleur homme qu’il ait jamais connu, et ensemble, ils peuvent sauver la galaxie et remettre les choses en ordre.

Star Trek: Picard diffuse les jeudis sur CBS All-Access et les vendredis à l’échelle internationale sur Amazon Prime Video.

