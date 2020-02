Star Trek: Picard – 5 raisons pour lesquelles le virage de la Fédération pour le noir est formidable (& 5 pourquoi ce n’est pas le cas)

Le premier épisode de Star Trek: Picard a apporté beaucoup de surprises aux fans de la franchise Star Trek. La série, disponible exclusivement sur CBS All Access, se concentre sur l’ancien capitaine de l’Enterprise-E dans Star Trek: The Next Generation, passant maintenant ses jours dans l’isolement sur le domaine de sa famille en France, avant d’être replongé dans une vie qu’il pensait il avait laissé derrière lui. Le plus grand choc n’est pas tant que Picard ait jamais démissionné de son amirauté, mais les détails qui l’entourent.

CONNEXES: Star Trek: l’attaque de Picard contre Mars et comment il se connecte à l’épisode TNG classique expliqué

La série postule que la Fédération unie des planètes, l’organisation altruiste derrière la création de Starfleet, peut être une entité corrompue. Il semble que lorsque les réfugiés romuliens ont eu besoin de l’aide de la Fédération, ils l’ont révoquée, ce qui a fait perdre à Picard tout espoir dans ce qu’elle représentait. Le comportement moralement méprisable de la Fédération favorisera-t-il une narration plus dramatique ou créera-t-il des téléspectateurs plus cyniques? Le temps nous le dira. Voici 5 raisons pour lesquelles le tour de la Fédération pour l’obscurité est formidable (et 5 pourquoi ce n’est pas le cas).

10 POURQUOI C’EST GRAND: C’EST INATTENDU

Lorsque la Fédération unie des planètes – un système gouvernemental qui a toujours été dans l’univers de Star Trek pour la paix, la diplomatie et la justice – devient une organisation sinistre et mercurielle, elle subvertit les attentes des téléspectateurs d’une manière à laquelle ils ne sont pas préparés.

Il remet en question les perceptions des téléspectateurs, ainsi que celles de Picard, qui doivent s’opposer à une organisation en laquelle il avait confiance et à laquelle il a prêté allégeance. En faisant des «bons gars» inévitablement des «méchants» au début de la série, les téléspectateurs peuvent mentalement se préparer à d’autres rebondissements choquants.

9 POURQUOI CE N’EST PAS: CE N’EST PAS LA VISION DE GENE RODDENBERRY

Lorsque Gene Roddenberry a lancé la franchise Star Trek en 1964 avec Star Trek: The Original Series, il avait une vision très particulière de l’avenir. Le monde de demain avait une Terre qui avait transcendé la guerre, la famine et la maladie, avec des humains qui ont parcouru la galaxie dans le cadre d’une force spatiale pacifique financée par la Fédération appelée Starfleet.

Starfleet comprenait des humains de toutes races, qui travaillaient parfois aux côtés d’extraterrestres, pour rechercher une nouvelle vie et de nouvelles civilisations en faveur d’intérêts communs dans la recherche et l’exploration de l’espace lointain. En faisant de la Fédération l’ennemi, c’est une sombre subversion de la vision de Roddenberry, que tous les autres spin-off de Star Trek ont ​​confirmée.

8 POURQUOI C’EST EXCELLENT: IL MET EN évidence les dangers de l’isolationnisme

Lorsque Picard est interrogé sur sa décision de quitter Starfleet et les responsabilités d’amiral derrière lui, il explique que cela reposait uniquement sur la décision de la Fédération de devenir de plus en plus insulaire. Le Starfleet, autrefois louable, a donné la priorité à la Fédération avant toutes les autres initiatives, tournant le dos à des parties de l’univers avec des citoyens dans le besoin.

CONNEXES: 10 sous-intrigues suspendues de Star Trek: TNG que Picard pourrait enfin conclure

Après la destruction de Romulus dans une supernova, Picard avait aidé à diriger l’effort de relocalisation de milliers de réfugiés romuliens. Mais la Fédération n’a pas voulu apporter son aide à son plus vieil ennemi et s’est fermée, forçant ses meilleurs dirigeants comme Picard à perdre confiance et à renoncer à son rang.

7 POURQUOI CE N’EST PAS: IL MODIFIE LE TON DE STAR TREK

Plus que toute autre franchise de science-fiction, Star Trek a toujours été synonyme d’espoir. Cette espérance manifestée dans l’altruisme des équipages de Starfleet et les races diplomatiques étrangères qu’ils ont rencontrées, le différenciait des versions futures (et même actuelles) du genre qui favorisent les tons granuleux, pessimistes et les tropes anti-établissement.

Le but de la Fédération a contribué à générer cet espoir, et en faire une force obscure de tromperie et de subterfuge peut briser le moule de Star Trek: Picard, mais il brise également le moule de Star Trek, le transformant en une copie d’un certain nombre d’autres série de science-fiction là-bas. Il menace même de briser Picard, l’un des personnages les plus altruistes et pleins d’espoir du genre.

6 POURQUOI C’EST GRAND: IL FOURNIT UNE TENSION DRAMATIQUE

Jean-Luc Picard savait dès son plus jeune âge qu’il voulait rejoindre Starfleet. Voir Starfleet et la Fédération devenir suspects, antagonistes et bloqués par la bureaucratie crée une grande tension dramatique pour son personnage. Nous ressentons son indignation aussi assurément que lui et comprenons son conflit interne.

Lorsque Picard se rend compte que Starfleet et la Fédération ne sont pas aussi dignes de confiance qu’il le pensait, il est obligé d’agir. Et pas pour lui-même (ce n’est pas le style de Picard), mais pour d’autres, dont la contrainte agit comme un catalyseur de son moi intérieur héroïque qui a dormi derrière le cynisme.

5 POURQUOI CE N’EST PAS: C’EST DÉPRIMANT

Le lancement de l’épisode de la première d’une émission comme Star Trek: Picard, du nom du capitaine de Starfleet le plus majestueux qui ait jamais servi, avec un tournant sombre pour la Fédération, devrait déprimer certains téléspectateurs, surtout s’ils s’attendaient à voir Picard assumer à nouveau son rôle comme boussole morale de la série.

CONNEXES: Star Trek: 10 épisodes TNG les plus importants à regarder avant Picard

Comme regarder la République se transformer en l’Empire du Mal dans Star Wars, cette tournure des événements n’inspire aucune positivité. Au lieu de cela, cela inspire la terreur, car les téléspectateurs sont douloureusement conscients de l’ampleur des répercussions pour chaque personnage avec lequel Picard entre en contact.

4 POURQUOI C’EST GRAND: C’EST UNE ÉVOLUTION DE LA PROCHAINE GEN

Comme l’a dit Sir Patrick Stewart, il n’a pas revu le personnage de Jean-Luc Picard car il ne s’est jamais senti contraint par l’histoire. Star Trek: La nouvelle génération a toujours été trop conviviale, trop stérile et trop légère pour progresser correctement comme il le pensait.

Jusqu’au show-runners pour Star Trek: Picard lui a présenté une nouvelle évolution pour le monde de Next Gen, dans laquelle Picard a perdu ses illusions avec Starfleet et la Fédération. Dans lequel l’avenir utopique de Star Trek ne pouvait pas rester ainsi pour toujours, car trop de bonnes personnes s’étaient salies les mains en faisant de mauvaises choses.

3 POURQUOI CE N’EST PAS: IL MODIFIE LE CARACTÈRE DE PICARD

Qu’on sache que Jean-Luc Picard n’a jamais été le seul à rester les bras croisés tandis que les institutions empiriques reposant sur les lauriers d’un passé décadent entravaient la liberté personnelle et la vérité ridiculisée. Il s’est opposé au commandement de Starfleet à de nombreuses reprises lorsqu’il l’a jugé nécessaire parce qu’il croyait en la raison pour laquelle la Fédération l’avait fondé en premier lieu.

Une Fédération corrompue fait inévitablement un Picard corrompu. Et tout comme les fans de Star Wars se sont sentis décriés par le traitement du personnage de Luke Skywalker dans la trilogie de la suite Disney, un personnage aussi vénéré pour son optimisme sain que Picard l’est pour sa gestion de la justice, de même les fans de Picard peuvent-ils trouver des défauts dans l’altération de Picard caractère dans un sceptique cynique.

2 POURQUOI C’EST GRAND: IL REFLÈTE LES PROBLÈMES DU MONDE RÉEL

Depuis le tout premier épisode de Star Trek: The Original Series, la franchise Star Trek (comme beaucoup de science-fiction) a reflété l’époque de sa création. Chaque série Star Trek a abordé les problèmes du monde réel d’une manière subtile, guidant doucement les téléspectateurs à travers des dilemmes moraux en les habillant avec des oreilles vulcaines et des crêtes de front Klingon.

CONNEXES: Star Trek: Picard: 5 raisons pour lesquelles ce n’est pas seulement pour les fans de Star Trek (& 5 It Is)

En faisant du mal à une organisation de confiance comme la Fédération, cela démontre ce qui se passe dans le monde réel aujourd’hui quand des gens censés être bons font partie de bons groupes censés défendre quelque chose et rester sans rien faire.

1 POURQUOI CE N’EST PAS: C’EST TROP ACTUEL

Pour certains, les comparaisons et les corrélations de la Fédération et de Starfleet avec les troubles politiques et civils aux États-Unis et au Royaume-Uni sembleront trop moralisateurs. La nature actuelle des réfugiés, des droits civils et de l’isolationnisme se sentira ouverte et exagérée.

Star Trek a toujours été dans une certaine mesure politique, mais il peut y avoir des moments dans les futurs épisodes de Star Trek: Picard où les corrélations deviennent trop lourdes. Certains téléspectateurs voudront un pur évasion, pas de conférence sur la politique.

SUIVANT: Star Trek: Découverte – 5 raisons pour lesquelles il doit croiser avec Star Trek: Picard (et 5 pourquoi il ne devrait pas)

Prochain

10 photos hilarantes de fan-arts de Star Wars qui feraient même rire Dark Vador



A propos de l’auteur

Kayleena a été élevée sur Star Wars et Indiana Jones depuis le berceau. Passionnée de cinéma, elle possède une collection occidentale de plus de 250 titres et compte qu’elle en est particulièrement fière. Quand elle n’écrit pas pour ScreenRant, CBR ou The Gamer, elle travaille sur son roman de fiction, soulève des poids, va à des concerts synthwave ou cosplay. Diplômée en anthropologie et en archéologie, elle prévoit de continuer à prétendre être Lara Croft aussi longtemps qu’elle le pourra.

En savoir plus sur Kayleena Pierce-Bohen